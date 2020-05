Kommentar

Den store konspirasjonen

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Har virkelig Bill Gates satt ut coronaviruset får å bli enda rikere? Er det sant at 5G nettverk sprer virus? Og har Barack Obama begått den største politiske forbrytelse i amerikansk historie?

Nei, nei og atter nei. Men de er eksempler på populære konspirasjonsteorier i pandemiens tid. Noen lanseres i sosiale nettverk, andre fra talerstolen i Det hvite hus. Det siste er særlig urovekkende.

Konspirasjonsteorier har noen felles trekk, bortsett fra at de svake på fakta og mangler logikk. Når noe går galt er det en besnærende tanke at det skyldes at noen med onde hensikter i det skjulte trekker i trådene.

Bill Gates har overført det meste av sin formue til en stiftelse som finansierer helsearbeid og massevaksinering av barn i fattige land. En grov og usann påstand om at Microsofts grunnlegger skal ha laget coronaviruset for senere å selge vaksinen spres i sosiale medier.

En annen teori er at det nye mobilnettverket 5G på mystisk vis bidrar til virusspredning ved at strålingen skader immunforsvaret. Noen mener endog at strålene kan utløse covid-19. Det gjør ikke inntrykk at Verdens helseorganisasjon (WHO) dementerer. Konspirasjonsteoretikere har ikke har tillit til overnasjonale organisasjoner som WHO.

Kina kan med rette kritiseres for håndteringen av viruset i første fase av utbruddet i Wuhan. Men det er ikke lagt frem noe bevis for at viruset er menneskeskapt og langt mindre for at det ble spredd med vilje. Likevel florerer konspirasjonsteorier om dette.

Eric Trump, sønn av president Donald Trump, lanserte sist helg en konspirasjonsteori i et intervju med Fox News. Han sa at corona-restriksjoner er en bevisst strategi fra demokratene for å skade farens presidentvalgkamp.

-De prøver å ta fra ham (Trump) hans største ressurs, som er at folket elsker ham, sa Eric Trump som viste til at faren kan tiltrekke “massive folkemengder” til sine møter. Demokratene forsøker “å melke” pandemien for å oppnå politiske mål. Når valget er over, 3 november, sier den yngre Trump at viruset “på magisk vis” vil forsvinne.

Han har lært av sin far. Før han ble president pushet Donald Trump en konspirasjonsteori om at Barack Obama ikke var født i USA og derfor ikke kunne være president. Det gikk så langt at Obama så seg nødt til å legge frem sin fødselsattest. Som president har Trump gitt rikelig med næring til konspirasjonsteorier om den såkalte “dype staten”, utro tjenere som motarbeider ham.

I det siste har Trump tvitret og retvitret frenetisk om det han kaller Obamagate. Dette er ifølge Trump “den største politisk forbrytelse og skandale i USAs historie”. Det handler om en påstand om at Obama og Biden konspirerte for å ødelegge for den nyvalgte presidenten.

Juryen er fortsatt ute, men Trump har ikke lagt frem bevis for den meget alvorlige anklagen mot sin forgjenger. Ikke engang Trumps svært lojale justisminister William Barr er overbevist. Mandag sa Barr at han ikke forventer at verken Obama eller Biden vil bli etterforsket som et resultat av John H. Durhams granskning av hva som skjedde i de siste månedene før innsettelsen av Trump.

Durham er satt til å granske Obama-administrasjonen håndtering av russisk innblanding i 2016-valget.Trump mener etterforskningen ble satt i gang for å skade ham. Men han klarer ikke engang å si hva han konkret beskylder Obama for:

-Dere vet hva forbrytelsen er. Forbrytelsen er svært åpenbar for alle, sa Trump på en pressekonferanse i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

Anklagen mot Obama kommer kort tid etter at justisdepartementet frafalt anklagen mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn, som under ed hadde sagt seg skyldig å ha løyet for det føderale politiet (FBI) om kontakter med den daværende russiske ambassadøren i Washington.

-Jeg måtte gi general Flynn sparken fordi han løy til visepresidenten og FBI, sa Trump i 2017.

I dag sier Trump at Flynn er en uskyldig mann. Flynn trakk tilbake sin tilståelse og mente han var blitt lokket i en felle av FBI, som hadde gransket en mulig forbindelse mellom russiske myndigheter og Trump-kampanjen.

Trump er en mester til å styre det politiske ordskifte. Obamagate overskygget for en stakket stund pandemien som herjer i USA. Ingen vet om en annen president hadde håndtert krisen bedre, men det er uansett et problem for Trump at det skjer på hans vakt i et valgår. Konspirasjonsteorier kan fungere som en avledningsmanøver.

Trump får alt til å handle om seg selv. Han sier at noen forteller ham at han er den beste president noensinne. Men ingen er blitt dårligere behandlet og utsatt for like ondsinnede konspirasjoner, mener Trump. Mediene er, med noen lydige unntak, folkets fiender.

Det Trump kaller falske nyheter er kritisk journalistikk. Ved å svekke tilliten til uavhengige medier blir det enklere å spre konspirasjonsteorier. I et demokrati er kritisk journalistikk nødvendig for å avdekke maktmisbruk. Og de virkelig falske nyhetene.

