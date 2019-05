EKKELT: Fengselsbetjenter risikerer å bli spyttet midt i ansiktet når de åpner luker som denne. Foto: Jan Petter Lynau

Kommentar

Fengslene: Ansatte krever beskyttelse mot innsatte

Tenk deg å måtte gå på arbeid, hver dag, og vite at de du skal jobbe med kan komme til å spytte deg i ansiktet. Sende en ekkel klyse rett i munnen din, om du ikke rekker å reagere.

Ifølge en oversikt fra Hovedverneombudet i Kriminalomsorgen, først omtalt av NRK onsdag morgen, opplever fengselsbetjenter stadig oftere nettopp det.

Nå ber de ansatte om beskyttelse mot de innsatte. En såkalt spytthette tredd over hodet på gjenstridige fanger skal hindre dem i å forulempe sine voktere. Den som prøver seg vil få spyttklysene i retur. Politiet har hatt slike i bruk siden 2013.

En spytthette er et ydmykende tvangsmiddel. Som Amnesty-rådgiver Gerald Folkvord presiserer er det heller ikke helt ufarlig. I gitte tilfeller kan slike hetter gå tett og kvele den som har den på.

Samtidig er det heller ikke helt ufarlig for fengselsbetjenter som risikerer å bli spyttet smittestoffer inn i munnen. Spytt kan inneholde infisert blod fra sår i munnhulen, slik at den som får dette i ansiktet blir sjekket for sykdommer som HIV og hepatitt.

At arrestanter og fengslede tyr til spytting som uttrykk for motstand når hendene kanskje er stripset på ryggen, er hverken overraskende eller opprørende, i og for seg. Selvfølgelig er det ekkelt og ubehagelig for den som agerer på vegne av loven å bli møtt på denne måten. I mange tilfeller er det likevel forståelig at det kan renne over for noen hver i et oppkavet øyeblikk.

Å bli tatt til fange er en tilstand som gjerne utløser desperasjon, aggresjon og en fysisk refleks for å komme seg fri. Innsatte som soner en dom har oftere en mer besinnet opptreden. De som vet de skal være bak murene en stund, avfinner seg gjerne med det, på ett eller annet vis.

Følgelig har det å gå til krig mot fengselets ansatte lite for seg. Mellom fanger og deres voktere oppstår det ikke sjelden et slags gjensidig tillitsforhold. Andre ganger kan det være forretningsmessig iskaldt, men avklart. Angrep i form av umotiverte spyttklyser eller spytting som demonstrativ reaksjon mot ansatte har frem til nå ikke vært veldig vanlig i norske fengsler.

Fengselsbetjenter utfører en krevende, svært viktig, men ikke alltid like høyt verdsatt jobb. Mange av dem som uttaler seg mest skråsikkert om hjemlig strafferettspleie og kriminalomsorg kunne antakelig hatt nytte av å hospitere et par skift bak murene.

Der det før satt byrge skapsprengere og bakfulle slåsskjemper sitter det nå utenlandske statsborgere uten språk, rusherjede voldsmenn og garvede yrkeskriminelle. Ofte med fellesnevneren psykiatri som anmerkning i domspapirene.

Enkelte av disse burde heller vært innlagt enn innsatt. Men det kan ikke de ansatte gjøre noe med. Dommer fattes av andre. Fengselsbetjentene må forsøke å gjøre det beste ut av den situasjonen de står i.

Det betyr blant annet at de bør få samme myndighet som politiet til å iføre krakilske fanger spytthette. Men kontrollregimet bør være strengt, og den enkelte ansatte må få slippe å ta dette ansvaret alene. Når og i hvilket omfang spytthette skal tas i bruk får være resultat av vedtak fattet fra gang til gang.

Publisert: 16.05.19 kl. 10:35