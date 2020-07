Kommentar

Se så fin Oslo er blitt!

Av Astrid Meland

SØRENGA: På 1800-tallet badet Oslofolk i Bjørvika. Nå er bademulighetene tilbake midt i byen. Lambda, Munch brygge og litt av Barcode ses i bakgrunnen. Foto: Helge Mikalsen

BJØRVIKA (VG) Norges hovedstad har fått et nytt sentrum. Og kritikerne tok feil. Det er ingen grå betongblokk som åpner ni og stenger fem.

fullskjerm neste BJØRVIKA 1974: I høyre hjørnet av bildet ligger Tollboden. Det store bygget med de to tårnene er Oslo Havnelager. I enden av motivet ses en av Amerikabåtene og Vippetangen med siloen som ble revet mot slutten av 70-tallet. Foto: NTB arkiv / Scanpix

Måkene i Bjørvika flyr over oss og skriker «min», «min», «min», som Osloboere flest. Men landets hovedstad må ligge et sted. Og det er i hele landets interesse at byen fungerer bra.

En grunn til at Oslo ligger her, er Bjørvika, som med sin plassering midt mellom Gamlebyen og Christiania, har fungert som havn for begge byene.

Og denne sommeren har Oslos nye sentrum endelig begynt å virke. Lambda, høyhuset med knekk, er ferdig på utsiden. Deichmanske bibliotek åpnet nylig. Rema 1000 og Kiwi har vært her lenge. Barnehagen Strekkoden og.

Stadig flere folk flytter inn. Vi som ikke har råd til å kjøpe en av de dyre leilighetene, bruker friområdene, er turister eller jobber her. Det er folk over alt.

Det har selvsagt ikke vært enkelt å få til. I riktig gamle dager sto det store slag på isen i Bjørvika. Og slik har det vel egentlig fortsatt.

Finkultur-elskerne ville ha byens nye opera på byens vestkant. Østkantens løse fugler kunne komme til å overdøve Tryllefløytens Papageno.

Og det har ikke manglet på håndgnidende tilfredstillelse når noe har gått galt. Som da marmoren på Operaen ble gul og kritikerne viste til at de hadde foreslått norsk, grå skifer. At Lambda blir grå, og ikke hvit, er derimot katastrofe.

Slagene om det som var byens harske indrefilet, er neppe over. Det gjenstår ti år med utbygging. At det går for fort, er kanskje ikke kritikernes beste argument.

Rådhuset i Oslo var en gang i tiden et utskjelt høyhus. Akkurat som Barcode. Opprinnelig var blokkrekken planlagt som en kompakt, lavere mur. Heldigvis var det noen som klaget over at det ville bli for trist og mørkt. Slik oppsto ideen om en strekkode, altså høyere hus med gliper som slipper inn lys.

I dag er Barcode akkurat den skylinen en storby med respekt for seg selv skal ha.

Da jeg flyttet til Oslo for mer enn 20 år siden, var havneområdet utilgjengelig. Oslos nedre sentrum var nedslitt og trist. Det første en turist møtte da hun gikk ut av Oslo S, var Plata, med narkohandel som spredde seg nederst på Karl Johan. I Skippergata bestemte hallikene. Og i midtrabattene i trafikkmaskinen satte folk skudd.

Nå skryter eiendomsmeglerne på seg leiligheter med utsikt til Bjørvika. For 20 år siden eksisterte ikke stedsnavnet i meglernes ordforråd.

I kulissene har det selvsagt pågått et helt rått løp for å få til dette.

Tre vedtak var sentrale. Brått og uventet vedtok Stortinget i 1999 at ny opera skulle bygges her. Staheten til Britt Hildeng i Oslo Ap er grunnen til at vi bader i saltvannet her i dag.

Avgjørelsen førte til at man måtte finne en løsning for Norges største veikryss. 100 000 bilister kjørte forbi på E-18 hver dag. Men samferdselsdepartementet var ikke interessert i byutvikling. Å legge trafikken i tunnel på havbunnen var samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Det ble til slutt løst med at tunnelen - og nå må dere følge med nordlendinger - fikk en egen post på statsbudsjettet, utenom Nasjonal transportplan, mot stemmene til Sp og Frp. Sp ville ha pengene til vei i distriktene. Frp advarte mot et tvilsomt byutviklingsprosjekt som kunne gå med tap.

Det tredje problemet var Oslopolitikken, hvor Ap og Frp ville beholde havneaktiviteten her. De ansattes representanter i Havnestyret hadde faste formøter sammen med Ap, og de støttet den mektige Havnedirektøren Per Mauritz Hansen, som naturligvis ville beholde havnen.

Han hadde prognoser som viste en kraftig økning i trafikken de neste 20 årene. Og det fikk han mye rett i. Men EØS, nye kabbotasjeregler og innlemmingen av Øst-Europa, førte til at mye av godsveksten er tatt på lastebil.

I valget i 1999 mistet havnepartiene flertallet i Havnestyret. Høyre, Venstre og SV vedtok fjordbyen i januar 2000.

Men det var et skjørt flertall, og det skar seg da Høyre fikk kalde føtter. En takk fortjener daværende administrasjonsminister Victor Norman, som truet med å trekke støtten til senketunnelen i Bjørvika om reguleringsplan ikke kom på plass.

Da enigheten endelig var oppnådd, ble seieren ifølge mytologien feiret på en flott Oslorestaurant, og endte som en av de høye regningene Norman senere måtte gå av på grunn av. Hans statssekretær var også med. Og selskapet hadde brukt mer penger enn statens regulativ tilsa.

Havnedirektøren gikk også av. Da han kom tilbake i styret noen år senere, var det som Frps representant. Men da var det for sent. For nå var det kun Frp som mente fjordby var noe tull. Arbeiderpartiet hadde i mellomtiden skjønt at de ikke kunne la fagforeningen styre partiets syn på byutvikling, og laget et kompromiss: Sjøbyalternativet.

Og det endte vi opp med. Vi fikk en fjordby i Bjørvika. Og en ny containerhavn på Sjursøya.

Frps engstelse om at det ville bli et tapsprosjekt, slo på ingen måte til. Hele Bjørvika-prosjektet, med ny havn, havnepromenade og friområder, er finansiert og mye mer enn det, takket være eiendomspriser som ingen kunne drømt om.

Tar du deg en tur tidlig på en søndag, møter du joggere, barn og hunder. På Munchs brygge kan du spise billig laks. Barna kan leke i fontenen. Prøver du deg på kvelden, får du utløp for corona-brakkesyken på Salt, hvor sjekkingen visstnok sprenger alle kjente skalaer.

Om dette hadde ligget i København, hadde selvsagt alle nordmenn syntes det var kjempemessig. Og jeg tipper egentlig folk flest er ganske stolte av hovedstaden vår. I alle fall når vi møter utlendinger.

Publisert: 04.07.20 kl. 10:15

