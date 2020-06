Kommentar

Den som graver en grav for Siv Jensen, faller selv i den

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Etter at Oslo Frp åpner for å vrake partileder Siv Jensen, svarer flere fylkeslag at det er Oslo Frp som hører hjemme på «skraphaugen». Foto: Odin Jæger, VG

Hadde partiet fortsatt blitt styrt etter Carl I. Hagens metode, ville ledelsen i Oslo Frp blitt ekskludert. Nå risikerer de «bare» å bli lagt ned.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Etter at Oslo Frp åpner for å vrake partileder Siv Jensen, svarer flere fylkeslag at det er Oslo Frp som hører hjemme på «skraphaugen». Det er ikke bare en tom trussel.

Oslo Frp har lenge vært en slags utpost i Frp. Det vakte oppsikt at lokallaget i fjor vedtok å bli et «patriotisk fyrtårn». Samtidig ble Geir Ugland Jacobsen valgt som leder mot valgkomiteens innstilling. Det ble tolket som en klar dreining i en nasjonalkonservativ retning. Eller nasjonalliberal, som det plutselig heter nå. Det baller seg fort litt når man skal skape seg ny ideologi.

les også Oslo Frp-lederen: Mente ikke å angripe Siv Jensen

Til Finansavisen uttalte lederen av Oslo-partiet at det slett ikke er sikkert at Siv Jensen blir nominert på topp. Han legger ikke skjul på at han foretrekker Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen. Uka før har Hagen selv opprettet en slags meningsmåling på Facebook om han bør fortsette på Stortinget, som han leder soleklart. Tilfeldig?

Selv om Oslo Frp åpenbart rører i noen understrømmer i partiet, så gjør de to store, fatale feil.

les også Enig og tro til Erna faller?

For det første så kødder man bare ikke med valgt partiledelse i Frp. Man innretter seg. Punktum. Det var det for øvrig Carl I. Hagen som lærte dem. For 20 år siden sa partilederen at sentralstyret har «plikt til å gripe inn når det vokser fram konflikter som kan bli skadelig for partiet». Da hadde partiet suspendert Per Danielsen og syv andre fra Oslo Frp. Den gang var Hagen partileder. Nå er han en del av problemet.

Mange tolker dette som den gamle partikjempens hevn over Siv Jensen. For at han ikke ble medlem av Nobelkomiteen eller at han rett og slett bare savner seg selv.

For det andre er Oslo Frp musa som brøler.

Når Oslo Frp med sine fattige 5,3 prosent skal fortelle Møre og Romsdal og Rogaland hvilken vei partiet bør gå, er det vanskelig å ta dem helt seriøst.

Oslo-partiet har lenge vært en kilde til bekymring. En gang hadde Frp 20 prosent oppslutning, sterke profiler og mange unge velgere i hovedstaden. Ved høstens valg ble Oslo-partiet slått med en tiendedel i oppslutning av kommuner som Gamvik og Gran. Både Venstre, Rødt og Bompengepartiet ble større i Oslo, og erkefienden MDG ble tre ganger så stor. Slik staves ydmykelse for den som kan lese skriften på veggen.

Det er mulig å peke på tre ulike årsaker til at Frp gjør det så dårlig i Oslo. Noe deler de med andre storbyer.

For det første så har de ikke demografien på sin side. Det blir flere unge, mange med høy utdannelse og en større andel med innvandrerbakgrunn. Unge akademikere på sparkesykkel med soyalatte og yogamatte på ryggen gir dårlig grunnlag for Frp. Men det hjelper som kjent lite å forbanne velgerne. Hadde Norge vært et land uten storbyer, hadde det vært litt enklere å være Frp-strateg.

For det andre har partiet blitt forgubbet, noen vil til og med si forgremmet. Det er langt mellom de dyktige profilene. Mange snur i døren når de kommer inn på et medlemsmøte. I Hordaland gikk fylkeslaget til det dramatiske skritt å legge ned Bergen Frp. Partilaget var dominert av seniorer med aparte meninger som blokkerte for nye, yngre stemmer. Nå ligger Bergen Frp nede i en slags langvarig karantene.

Det særegne for Oslo er likevel hvordan laget har utviklet seg politisk. At Frp har sovet i timen mens samfunnet har utviklet seg, er åpenbart. Skal man tilbake til gamle høyder, må de appellere bredere. Det betyr ikke at en streng innvandringspolitikk ikke lenger skal være en kjerne. Men i Oslo ser det ut til at strategene tror at bare de får enda mer av det samme, så ordner det seg. Kanskje får de tilbake noen hjemmesittere tilbake som har mistet troen på politikerne, men appellerer neppe til nye velgere.

I de beste Frp-fylkene, Møre og Romsdal, Rogaland og Hordaland, er det et helt annet parti vi ser. Her er næringsliv, industri og samferdsel de viktigste sakene, i tillegg til kampen mot skatter, avgifter og reguleringer.

les også Støre og de gode hjelperne

Samtidig vil flertallet i lokallaget ta partiet i en helt annen retning. Det er noe AKP-aktig over besvergelser som patriotiske fyrtårn, nasjonalkonservativ og nasjonalliberal. Sannsynligvis har den slags symbolpolitikk marginal appell utover seminarer og kommentarfelt. I Norge ser det ut til at Sp-Vedums «gladpopulisme» har mye bedre kår.

Som nyhetssjef Lars Akerhaug i Resett har formulert det: Populisme er et håndverk, ikke en ideologi. Vinneroppskriften er nok heller å snakke om folks hverdagsproblemer på en måte som folk kjenner seg igjen i. Det har Sylvi Listhaug forstått, selv om hun ofte blir trukket fram som en slags favoritt for de «nasjonalkonservativ/liberale». Men nå er deres støtte bare en klam omfavnelse for den populære nestlederen.

I partiet er det mange som mener at Oslo Frp har fått holde på for lenge. Istedenfor å sette skapet på plass, mener noen Siv Jensen har premiert urokråkene. Samtidig er det mange i Oslo som med fordel kan se seg selv i speilet. istedenfor å gå inn og gjøre jobben selv, har mange satt seg på sidelinjen og klaget på hvor håpløse Oslo Frp er.

Men nå kan kanskje de takke seg selv for at de ikke grep inn før. Oslo Frp kan ha klart det kunststykket å ødelegge seg selv.

Publisert: 30.06.20 kl. 17:30

Les også

Fra andre aviser