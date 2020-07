Kommentar

Når begrunnelsen går i ball…

Av Leif Welhaven

Breddefotballen er fortsatt satt på vent på grunn av coronakrisen. Foto: Stian Lysberg Solum

Hvis man først skal danne en kø, må nødvendigvis noen stå bakerst. Men det er vanskelig å beholde ro i rekkene dersom plasseringen fremstår ulogisk.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingenting er enklere enn å rope høyt om behovet for gjenåpning av den eller den sysselen. Opposisjonspolitikere kan score lette popularitetspoeng når de målbærer hva de vil åpne opp, og interessegrupper kjemper selvsagt innbitt for seg og sine.

Tilsvarende vanskelig er det for dem som sitter med ansvaret for en totalitet å kommunisere hvorfor valgene er som de er. Uansett hvordan det hadde vært valgt å gjenåpne samfunnet, ville det vært misnøye å spore. Det er ikke mulig å lage en pinlig nøyaktig prioriteringsplan, der det finnes helt uangripelige grunner for hvorfor akkurat dette og dette er plassert på ulike tidsmessige trappetrinn.

les også Gir Riises «gi faen»-oppfordring det glatte lag: – Stikker kjepper i hjulene

Med det bakteppet er det i det store bildet imponerende hvor få «opprørstendenser» vi har sett de siste månedene, i et land med under 9000 coronasmittede og som nå har færre enn 10 innlagte på sykehus. Med den coronakontrollen Norge så langt har klart å bevare, er det umulig å kritisere regjeringen for de store linjene i strategien om å gjenåpne gradvis.

Det er også til de grader skutt blink i valget av «ansiktet utad» for å forklare smittevern. Når ulike kåringer av «Årets navn» kommer ved utgangen av et skrekkelig år, er det slett ikke utenkelig at assisterende helsedirektør Espen Nakstad vil få fortjent heder. Det sier egentlig veldig mye, all den tid store deler av jobben hans handler om å formidle beskjeder folk helst skulle sett at var annerledes.

les også Full forvirring om coronareglene

Når alt dette er sagt, er vi på et punkt der det trolig vil bli vanskeligere og vanskeligere for myndighetene å få atferdsmessig gehør for avstandsprinsippet som fortsatt anses som nødvendig. Ikke minst når det er så mye forvirring involvert rundt reglene.

Ta deg en tur i en park eller på en strand på en godværsdag, og det er ikke mye énmetersrepekt igjen å spore. Legg til alkoholskjenking i sene nattetimer, og du vil se folk stimle sammen uten en tanke på virustrusselen. Og hvis du på toppen av alle avstandsbruddene ser på andre ting som er blitt tillatt, og sammenligner dette med hva som ikke er lov, vil vi nødvendigvis komme dit at det blir bråk med grupper som anser seg forbigått.

les også Full klemmeforvirring

Dette ser vi nå til fulle i breddefotballen. Norges Fotballforbund driver en organisert kampanje for å få «hele bredden med». Sosiale medier pepres av fotballfolk som trekker paralleller mellom nei til fotball og hva som skjer som en følge av tillatt fyll, og det toppet seg nylig da John Arne Riise oppfordret til mytteri mot avstandsreglene.

Her har myndighetene pådratt seg selv et betydelig problem. Irritasjonen bak i køen tiltar dag for dag, fordi det oppleves som at det ikke er gitt noen god begrunnelse for hvorfor breddefotballen må stå igjen, mens den ruller i nabolandene. Her har dessuten nevnte Nakstad gått på en sjelden blemme, da han rotet seg inn i en merkelig begrunnelse om kioskkøer blant faktorene som skulle tilsi fotballnekt i lavere divisjoner.

Hvis myndighetene i realiteten ikke er så bekymret for kontaktelementet i breddefotballen, er det vanskelig å se hvorfor en arena av så stor samfunnsmessig betydning må vente helt til 1. september med å få en ny vurdering. Derfor vil trolig protestene fra køstående fotballfolk trolig bare øke i intensitet utover sommeren, med mindre regjeringen enten gir etter raskt eller kommer opp med bedre forklaringer.

les også Raja og NFF i Twitter-dialog om breddefotball: – Minner om Trump

Riktignok er bildet noe mer krevende enn den mest intense fotball-lobbyen vil ha det til. Fotballen fikk viljen sin med å få eliten i gang før mye annet i samfunnet, og barn og unge får lov fra august.

Det at folk gir blaffen i avstandsreglene der eller der, er heller ikke nødvendigvis et gyldig argument for at det følgelig bør åpnes opp på andre områder. Men ser man på kombinasjonen av smittesituasjonen, alt annet som nå skjer og hva fotballen gjør for folkehelse, samhold og inkludering, er det ikke så rart at spørsmålene kommer fra dem bakerst i rekken.

Og det minste fotballen må kunne forvente er å få svar som ikke går i ball, dersom ventesituasjonen skal vedvare som forespeilet.

Publisert: 09.07.20 kl. 12:14

Les også

Fra andre aviser