Skoletid!

Skolegårdene, som denne på Bygdøy i Oslo, har i mange uker vært uten alle barna som hører til her. Foto: Erik Johansen

Helsemyndighetene mener det er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehage. Vi bør lytte til dem.

En meningsmåling utført for TV2 viser at nær fire av ti foreldre er uenige med helsemyndighetene i dette spørsmålet. Det betyr ikke nødvendigvis at de kommer til å holde barna sine hjemme når skolen og barnehagen åpner igjen, eller at de deler sin skepsis med egne barn.

Barn over hele landet har siden midten av mars måttet forholde seg til en helt ny hverdag. De har mistet dagliglivets faste rutiner, og de har mistet det sosiale fellesskapet som ligger i å være sammen med andre barn. Mange har hatt en eller to «coronavenner» i denne perioden. Andre har bare vært sammen med sine nærmeste voksne.

Trygghet rundt barna

På samme tid har barna hørt voksne bekymre seg over coronaens farer. På TV, i nyhetene, og kanskje i sin egen familie. Vi har knapt snakket om annet de siste ukene. Det er naturlig om noe av de voksnes uro smitter over på barna.

Derfor er det ekstra viktig at foreldre skaper trygghet rundt de små som skal tilbake til en ny hverdag i skole og barnehage. At de forteller at de voksne som skal passe på dem, har lært hva de skal gjøre for at barna ikke skal bli smittet. At det ikke er farlig å leke med andre igjen. Og ikke minst - at det er lov å glede seg til endelig å få treffe mange flere venner igjen.

Kunnskapsminister Guri Melby valgte en mer varsom linje enn fagmyndighetene anbefalte. Foto: Lise Åserud

Det er ikke rart mange er urolige. Stengningen av skoler og barnehager var det mest dramatiske tiltaket regjeringen satte i verk for å møte coronasmitten. Noen foreldre hadde allerede begynt å holde barna sine hjemme. Mange pustet lettet ut da beslutningen kom. Endelig! Stengningen av skoler og barnehager ble på et vis symbolet på samfunnets kamp mot viruset.

Skadevirkninger

Regjeringen valgte en mer varsom linje enn de faglige rådene tilsa da den tirsdag denne uken gikk inn for en gradvis åpning av skoler og barnehager. Ekspertgruppen som vurderte konsekvensene av stengningen, var helt klar i sitt råd: Gruppens anbefaling er at alle barnehager og skoler åpner igjen så snart det er forsvarlig.

Fagmyndighetene anser ikke det å holde barn hjemme, som et effektivt tiltak mot smittespredning. I følge den smittefaglige ekspertisen har andre tiltak langt større effekt - og langt mindre alvorlige skadevirkninger.

Det er regjeringen som tar den endelige avgjørelsen. Og de aller, aller fleste av oss har helt siden de første tiltakene kom, gjort det vi har blitt bedt om. Det er bra. Det er bare slik vi i fellesskap kan møte den krisen vi står midt oppe i.

Men derfor er det helt avgjørende at vi fortsetter å følge de beslutningene som blir tatt. Vi håper at alle barna som får muligheten, får lov av sine foreldre til å vende tilbake til en mer normal hverdag. Og at de større barna også snart får en startdato å forholde seg til.

Publisert: 10.04.20 kl. 14:20

