SVARER PÅ KRITIKK: – Å sette mine ord i bås med «jævla joggere»-kommentaren som sto i Dagsavisen, er bom, skriver Ingeborg Senneset. Foto: Paal Audestad

Full frihet til å gå turer – i nærmiljøet

Andreas Tinglums innlegg rettet mot meg fremstår nærsynt og som om skribenten overhodet ikke har lyttet. La meg forsøke én gang til.

INGEBORG SENNESET, journalist i Aftenposten, utdannet sykepleier

En video på VGTV har de siste par dagene blitt sett over 200.000 ganger. Mitt hovedbudskap var dette:

1. Hjemmepåske er kjipt, men det er ikke oss det er synd på. Helsearbeidere jobber hele døgnet for oss. Vi klarer noen dager hjemme for dem.

2. Alle – alle – må bidra så helsepersonell kan gjøre jobben sin uten å måtte lese om unødvendig kaos og kø etterpå. Tenk den følelsen?

3. Ingen enkeltmennesker skal henges ut. Ingen. Vi driver med forebygging, ikke hevn. Borgervern er for bøller.

4. Dette er og blir annerledespåsken 2020. Gjør det beste ut av den! Bare gjør det i nærmiljøet.

5. Sist, og viktigst: Heia helsevesenet.

Dette mener partner i Corporate Communications AS, Andreas Tinglum, er «urimelig og ulogisk», og skriver i et innlegg i VG at videoen er en «bisarr refs». Av ukjente grunner kan jeg ikke snakke for helsepersonell på jobb, mens innleggsforfatter kan snakke for helsepersonell som har fri.

Debattinnlegget fremstår nærsynt og som om skribenten overhodet ikke har lyttet. La meg forsøke én gang til.

En detalj først: Jeg er ikke kommentator i Aftenposten, men journalist. Jeg satt dermed ikke i noen «kommentator-stol» og rantet, men brukte fritid langfredag på noe jeg syntes og synes er ekstremt viktig. Og det som teller, er ikke de vi ser. Det er de vi ikke ser.

De som går på jobb hvert et døgn, mens vi går og synes dagene går litt sakte.

Før videoen ble spilt inn, har jeg snakket og snakker fortsatt hver eneste dag med helsearbeidere på alle nivå. De forteller ikke om turer i Marka. De klager ikke over mangel på friluft. De snakker om tøffe dager, mangel på utstyr, usikre tider og behov for mer enn klapping fra balkonger. De snakker om det å plukke opp telefonen etter å ha tatt av seg arbeidstøyet og lese at det er kaos parkeringsplasser og trengsel på bussene.

De snakker om usolidarisk oppførsel fra de få, som dermed ødelegger for de mange. I en melding som jeg fikk lov til å dele, står det:

«Takk for filmen på VG. Jeg jobber på legevakten, jeg er helt utslitt. Gråt på jobb i dag, og da er det ekstra frustrerende å se på hvordan folk oppfører seg om dagen. Det hjelper lite med applaus på balkongen når folk ikke tar ansvar, men oppfører seg som om det ikke er farlig. Du satt ord på det jeg tenker.»

En annen melding, også delt med tillatelse, er fra en snart ferdig utdannet sykepleier, som skriver:

«Jeg blir så frustrert over folk som ikke skjønner alvoret. Var med på mitt første dødsfall som følge av viruset for noen dager siden. Pasientene kveles til døde, mens folk strømmer til marka og ikke viser noe forståelse for smittevern.»

Det er her kampen burde stå. For dem. For risikogruppene. For smittevern. For solidaritet. For hensyn. Ikke mot kjedsomhet og rastløshet og lengselen etter skog og mark.

Vi er vanvittig heldige i Norge. Min venninne i Spania forteller hvordan hun og barna sitter inne konstant, på uke nummer fem. Skal man ut og lufte hunden, er det maks 100 meter fra huset og kun én person i husstanden får forlate huset om gangen. Skal man i butikken, må man ha pass, bostedsadresse, munnbind og hansker med.

De har fortsatt tre uker med lockdown igjen. Hun skriver: «Vi i Spania respekterer alle rundt oss. Stakkars dere nordmenn, får ikke dra på hytta stakkar ...» Det er ganske pinlig å lese.

Historiene publisert i Aftenposten fra isolasjon verden over forteller om det samme eller verre. I New York sitter mange innestengt uten god internettforbindelse. Byen så mange nordmenn, meg inkludert, har gått tur i, har nå tatt i bruk massegraver.

Summen er at vi er heldige her i Norge. Enn så lenge.

Det er ikke bare «flaks», det er noe vi, i alle fall de aller fleste, har jobbet vanvittig hardt for. Ikke ved å pakke tursekken, men ved alt fra å sjonglere hjemmekontor som leder, undervise tenåringer på video, ikke klemme den man er mest glad i, miste timen sin for hofteoperasjon, gå på butikken for en venn, til å flytte ut i garasjen for ikke å smitte familien sin.

Tilbake til debattinnlegget. Det er feil at de som kommer seg ut i frisk luft, får refs. Å sette mine ord i bås med «jævla joggere»-kommentaren som sto i Dagsavisen, er bom. Du må gjerne kritisere det jeg sier, men bruk meg ikke som vindmølle for irettesettelse av noen som har irritert deg tidligere. (Der kan vi sikkert alle være flinkere.)

La meg understreke: Det er ingenting galt med å komme seg ut, tvert imot. Poenget er at det må skje i nærmiljøet.

Det er ikke alltid like enkelt. Noen av oss er så uheldige at vi bor i landets tettest befolkede område, med de minste leilighetene. Vi må være kreative og holde ut noen asfaltmeter.

De som bor nære skogen eller marka, håper jeg nyter hvert minutt og hver meter. De som har bil, slik de færreste her i sentrum har, håper jeg utnytter og nyter den friheten det gir. Ingen av disse har eller kommer til å få refs av meg, og slik bør du heller ikke fremstille det.

Det faller ikke bare på sin egen urimelighet, og gir et inntrykk av at du heller beskytter mennesker som trenger friskluft enn de som trenger ansiktsmaske.

Jeg kan heldigvis avkrefte at VG-videoen oppfattes som refs også av dem som ikke er i helsevesenet, men vanlige hverdagsfolk som deg og meg:

«Hadde planer om å ta en kjapp (10 min) togtur for å gå tur med en venn jeg ikke hadde sett på lenge, men vi blir enige om å avlyse faktisk etter å ha sett videoen din. Det er pandemi nå, og du har rett, det er viktig for alle å bidra med sitt. Så vi «holder oss til helvete hjemme», og har avtalt FaceTime-skravlestund i kveld istedenfor :)»

Under en pandemi kan man ikke velge lag. Vi må velge å samarbeide. Velge å bidra. Velge bort noe vi trenger og er glad i, for senere å kunne å ha den friheten vi nå så smertelig erfarer fraværet av. Vi er alle i samme båt her. Synker én, synker alle. I ettertid blir spørsmålet: hva bidro jeg med? Hvilken kamp tok jeg?

Det sagt, så er det ingen tvil om at videoen på VGTV er i et tabloid format og at en skriftlig kommentar i Aftenposten ville sett annerledes ut. Men ulike formater betyr ikke ulik standard på underbygging eller budskap.

Budskapet er at vi skal holde oss «hjemme». Og i Norge innebærer det fortsatt og heldigvis full frihet til å gå turer – i nærmiljøet. Vi klarer den jobben noen dager, både for vår egen helse, for folkehelsen og i solidaritet for dem som jobber hele døgnet.

Dersom budskapet ditt er at de skal ha anledning til å gå i Marka, foreslår jeg at du blir knallhard på smittevern slik at helsevesenet kan komme seg ut av coronakrisen raskest mulig.

Tilsvaret ble først publisert som kommentar på Facebook.

