I KLASSROMMET: For noen uker siden stod tre 14 år gamle jenter frem, og fortalte om trakassering på skolen. Det satte i gang en debatt. (Bildet er et illustrasjonsbilde, og har ingenting med teksten å gjøre.) Foto: Scanpix.

Debatt

Kan skolen overlates til skolemyndighetene?

Det het en gang at krig er for alvorlig til å overlates til generalene. Har det nå på samme måte blitt slik at skolen ikke kan overlates til skolemyndighetene?

VIDAR WIE-ØSTLIE, Samfunnsøkonom.

Tre jenter på 14 år står fram og forteller om rutinemessig, seksualisert trakassering i sin skolehverdag. At slike ting skjer er jo dessverre ingen nyhet, selv om det kunne se ut som om budskapet først nå nådde Løvebakken.

Uansett er det veldig trist å lese og høre deres beretning, og det er lett å bli provosert på deres veiende. Hvordan kan dette skje rutinemessig, og uten at lærere eller andre fra skoleetatene tar fatt i problemet på en god nok måte? Det ser heller ikke ut til at forskningsmiljøene sitter inne med gode svar.

For å løse et problem må man først se på årsakene til det. Dette er noen mulige forklaringsfaktorer:

Deler av lærerstanden er så preget av kjønnsstereotypiske vurderinger og holdninger at de lar unge gutter opptre trakasserende overfor jevnaldrende jenter, og avfeier det hele med at «gutter er gutter» osv. Dette høres ut som en dårlig spøk, men var faktisk en av de tingene som de tre jentene nevnte. En del gutter med bakgrunn fra land med en mer kvinneundertrykkende kultur tar med seg en del uheldige holdninger inn i norsk skole. Lærere og skoleledere kvier seg så for å ta tak i dette i frykt for å framstå som rasistiske. Generell endring av normer, sosialisering og adferd i samfunnet. I skolesammenheng medfører dette så en mer «grenseløs» adferd fra en del elever – av begge kjønn. Sammen med en stadig mer krevende skolehverdag fører dette til at oppdragerbyrden og samfunnsoppdraget i skolen rett og slett blir for omfattende. Det er ofte en aggressive kommunikasjonsform i sosiale medier, blant annet på grunn av anonymitet eller følelse av anonymitet. Over tid sprer denne adferden seg til det virkelige liv. Skoleeiere og skolemyndigheter har over tid bygd ned skolens autoritet som en samfunnsinstitusjon og et sted for læring og dannelse, og systemets evne til å håndtere utfordringer blir derfor for svak.

Situasjonen som de tre jentene beskriver kan oppstå i et samspill av flere av disse mulige forklaringene. Man kan så innvende at dette ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert fra min side. Det stemmer. Det er hypoteser som må undersøkes nærmere.

Problemet er at det ser ikke ut til å skje. Da er vi tilbake til hovedpoenget i overskriften: De som burde vite eller står nærmest, lar det skje – over tid. Hvem skal da ta tak?

Skolen er mer enn et sted hvor man lærer enkeltfag. Skolen er også et dannelsesprosjekt, hvor de kommende generasjonene skal formes til «gangs mennesker», som det engang het. Skolen sier noe om hvordan vi ønsker at landet skal være om 30, eller 50 eller 100 år. Den sier noen om hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi egentlig ønsker å være og framstå som mennesker og samfunn.

Vi ønsker det beste for de barna som er i skolen. Er dette det beste vi evner å gi dem?

27.03.19 11:29