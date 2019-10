FINANSMANN I RETTEN: Kjell Inge Røkke på vei inn i Oslo tingrett, der Jan Erik Iversen står tiltalt for utpressing. Foto: Gisle Oddstad

Kommentar

Røkke og torpedoen

OSLO TINGRETT (VG) Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen er ustødig når han benekter trusler mot Kjell Inge Røkke. Men skurken er ikke blottet for troverdighet.

Millioner i plastposer. Pengekurerer. En kunsthandler. Røkkes innerste krets. Skjulte lydbånd. Kjendisadvokater. Garasjekjellere med luksusbiler. Overvåkning.

Det er et forhold som går lenger enn to tiår tilbake som utbroderes i Oslo tingrett denne uken.

De involverte er ikke bare Røkke og Jan Erik «Jannik» Iversen, men sentrale aktører i Oslos over- og underverden, fra juss, media, næringsliv med forgreninger til politikken.

Iversen, som kaller seg megler og pokerspiller, står tiltalt for utpressingsforsøk av Røkke i 2017 og 2018.

Men i vitneboksen gikk han helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å fortelle om sitt forhold til Røkke, som han beskrev som «skruppelløs», en som alltid har betalt folk for å få det som han vil.

– Det har han doktorgrad i, sa Iversen.

Det var en grå tirsdag i oktober i tingretten. Men det var ingen vanlig dag. For Iversen fortsatte med å fortelle om Røkke og et leiemord. Som han mener Røkke bestilte. Og som flere toppadvokater kjente til.

Iversen hevdet at han tok oppdraget med å «å fjerne» en finansakrobat.

– Forbi absurd, var svaret til Røkke da han senere samme dag møtte som fornærmet i saken.

Grunnen til at Christer Tromsdal måtte fjernes, var ifølge Iversen at han satt på lydbånd som skapte problemer for Røkke. Dagens Næringsliv avslørte i 2001 at Røkke hadde bestukket seg til båtlappen i 2000 for å kunne føre luksusbåten «Celina Bella.»

Hvordan havnet saken her? Det er ikke godt å si, men det virker å handle både om såret ære og millioner.

Iversen selv sier han er fornærmet, etter at VG brakte hemmelige lydopptak hvor Røkke snakket stygt om ham.

Røkke mener også VG-saken er en del av problemet. Iversen klandret ham for at den kom på trykk og Iversen brukte det som et påskudd for å kreve penger, var Røkke versjon.

Røkkes mener nemlig at VG er blitt brukt i utpressingen av ham. Han fortalte om forsøk på å overbevise sjefredaktør Gard Steiro om å stoppe publiseringen.

Det gikk ikke. Og akkurat her sier både Iversen og Røkke det samme. Saken skulle aldri kommet ut.

Røkke avviste derimot at han noen gang har gitt Iversen oppdrag. Han fortalte at han møtte Iversen via sin ekskone i 1995.

Det er altså ikke til å komme bort fra at milliardæren har hatt et langvarig forhold til en kjent torpedo.

Iversen fortalte fritt, stort sett uten å titte ned i arkene og med stor detaljrikdom, om Røkkes biler og garasjeanlegg, kontorer, medhjelpere, advokater, sekretærer, om jobb og vennskap med Røkkes ekskone, møter med hennes samboer og mye mer.

Iversen har ikke funnet på alt dette. Han kommer dessuten elendig ut av det selv. For han er tydeligvis en type som «nåkker» folk ned når han blir sint. Og han sier han kan utføre vold mot betaling.

En del av dette vet vi faktisk har skjedd. Røkke innrømmet i retten at han kjøpte et lydbånd av en advokat i båtsertifikatsaken. Og at han har betalt tre millioner til mannen som tok opp lydbåndene VG senere publiserte.

Og Røkke er dømt for å bestikke seg til båtlappen. Iversen er dømt for å ha skutt Christer Tromsdal.

Men hvorfor Iversen skjøt ham, er det ulike forklaringer på, ikke minst fra torpedoen selv.

Iversen har ikke svart troverdig på dette tidligere. Han sa Tromsdal trengte våpen til beskyttelse og at det var et uhell. Siste versjon er at Iversen jobbet på oppdrag fra Røkke, noe Røkke altså avviser på det mest bestemte.

Iversen avviser like bestemt å ha truet Røkke i tre måneder i 2017 og 2018, som er det han står tiltalt for nå.

Det skal en del godvilje til for å tolke hans sms-er fremlagt i retten som milde påminnelser om å få i stand et møte med Røkke.

Men det er likevel ikke en skurk helt rensket for troverdighet som snakker.

Iversen utstråler den personlighetstypen som kan prege toppledere både i Oslos over- og underverden. En selvsikkerhet og en slags rettskaffenhet.

Om noe går galt, er det alltid andres feil. Og Iversen tror på sin egen historie. Selvsagt måtte han ordne opp. Det var bare naturlig at skulle ha betalt av Røkke, han «redda rævva» hans.

Røkke på sin side, virker akkurat like sikker. Og han anmeldte tross alt saken.

Hvem av dem som beveger seg mest i virkeligheten, vil nok ikke denne rettssaken kunne gi noe endelig svar på. Men det er en liten flik av en historie som aldri var tiltenkt offentligheten, som nå bobler frem i tingretten.

Og selv om versjonene krasjer på viktige områder, er det ingenting her som ikke kunne stått i en god krimroman.

