Foto: MORTEN MØRLAND

Kommentar

Trump skryter. Putin vinner.

BRUSSEL (VG) I Syria er Donald Trump blitt spilt sjakk matt av stormesteren i realpolitikk, Vladimir Putin.

Nå nettopp







Russland og Tyrkia stykker opp Syria og deler krigsbyttet. De har utmanøvrert USA i det store spillet i Midtøsten. Men i nederlagets time erklærer Trump like godt seier:

-Folk sier: Wow. Hvilket fantastisk resultat. Gratulerer!

Det er uklart hvem som mener at resultatet er fantastisk. Det kan jo være Putin, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Syrias diktator Bashar al-Assad.

Gratulasjonene kommer i hvert fall ikke over hundre tusen kurdere som flyktet da tyrkiske styrker krysset grensen. Amnesty International har anklaget Tyrkia og deres allierte i Nordøst-Syria for å ha begått krigsforbrytelser de siste ukene.

Det kom heller ingen gratulasjoner da forsvarsministrene i NATO møttes i Brussel denne uken. Generalsekretær Jens Stoltenberg sier de hadde åpne og ærlige diskusjoner om situasjonen i Nordøst-Syria. Oversatt fra diplomatisk kan det bety at samtalene var harde og uforsonlige.

En NATO-alliert har gått til angrep mot et naboland, og lederen for den frie verden har forlatt sine kurdiske allierte. USA har overlatt arenaen til Russland, Tyrkia og Iran. Nå patruljerer russiske soldater ved NATOs sørflanke, på den syriske siden av grensen til Tyrkia.

Putin har de siste årene lokket Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med avanserte våpen og samarbeid. Tyrkias tilnærming til Russland bekymrer allierte og stiller samholdet på harde prøver.

I Brussel talte USAs forsvarsminister Mark Esper på et møte i German Marshall Fund. Han kalte Tyrkias angrep på Nord Syria for uansvarlig og sa dette setter i fare det som har vært oppnådd gjennom flere år. Men på den andre siden av Atlanterhavet roste Trump Erdogan og opphevet alle sanksjoner mot Tyrkia.

GRATULERER: President Vladimir Putin tar i mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sochi på tirsdag. USA trakk seg ut og begge har fått det som de ville i Nord-Syria. Foto: SPUTNIK / X02440

Onsdag talte Trump til nasjonen fra Det hvite hus og formulerte noe som kan minne om en utenrikspolitisk doktrine: Amerikanske soldater skal kun sendes i kamp hvis vitale nasjonale interesser står på spill. Da skal USA ha en plan for å vinne fordi «vi vil bare vinne».

Trump sier at han har en ny tilnærming, som ikke er styrt av ideologi, men av «erfaring, historie og en realistisk forståelse av verden.» Men Trump hadde ingen erfaring med utenrikspolitikk før han ble president. Han virker lite interessert i historie. Og ofte overhører han sine utenriks- og sikkerhetspolitiske rådgivere.

Tyrkia rykket inn i Syria etter at USA hadde trukket sine soldater ut. Det skjedde etter en samtale mellom Trump og Erdogan. Etter noen dager med krig reiste visepresident Mike Pence til Ankara. Pence oppnådde fem dagers våpenstillstand. Erdogan vant en større pris. USA anerkjente at Tyrkia tok kontroll over syrisk land.

Tirsdag tok Putin imot Erdogan i Sochi. En seks timer langt møte resulterte i en forlenget våpenhvile og en plan for hvordan Tyrkia og Russland skal dele ansvaret i Nord-Syria. Russland hadde fått i stand i en avtale mellom Assad-regimet og kurderne, som plutselig var blitt venneløse og ikke hadde noe valg.

les også Amnesty: Tyrkia ansvarlig for krigsforbrytelser i Nord-Syria

-Dette var et resultat skapt av oss, USA, og ingen andre, hevdet Trump dagen derpå.

Ved å gi ordre om retrett satte riktignok Trump i gang en kjedereaksjon av hendelser. Men seierherrene er Putin og Erdogan som møttes i Sochi. De utformet det resultat som Trump tar æren for. Den største vinneren er Putin. Han har gjort Russland til en stormakt i Midtøsten. I Syria er Erdogan blitt avhengig av hans støtte.

Trump har gitt opp å spille mot de to stormestrene:

-La noen andre kjempe om denne blodstenkte sanden, sa presidenten denne uken.

USA skal ikke lenger beskytte kurderne, men bare Syrias oljefelt. De skal ikke havne i IS’ hender, heter det. Men Trump har allerede gjentatte ganger erklært seier over IS. På NATO-toppmøtet ble det imidlertid understreket at kampen mot IS fortsetter for fullt. De må ikke gis mulighet til å gjenoppta kampen, eller etablere et nytt kalifat.

Det er mulig å bli forvirret over hva som er USAs utenrikspolitikk. Men det er en tydelig linje og den ble trukket opp av Trump i valgkampen i 2016. USA skulle forlate de «endeløse krigene» i Midtøsten. Trump vet at amerikanere flest ikke er kritiske til at USA skal involvere seg i nye konflikter i regionen. For Trump betyr det en mer isolasjonistisk utenrikspolitikk.

Men når USA plutselig endrer kurs, som i Syria, endrer maktforholdene seg over natten. Det oppstår farlige og uoversiktlige konsekvenser.

Trump tvitret en avskjedsmelding: -Jeg håper de får det bra. Vi er 7000 miles unna.

En avstand på 11.000 km eller mer er ingen sikkerhetsgaranti. I al Qaidas terrorleire i det fjerne Afghanistan startet forberedelsene til 11. september 2001 angrepene mot USA. Derfor er USA og NATO fortsatt i Afghanistan, atten år senere. Det er for å bistå Afghanistan, men også for å forsvare våre samfunn.

Publisert: 27.10.19 kl. 08:00







Mer om