Fra forestillingen «Ways of Seeing» på Black Box som utløste konflikten. Foto: PRIVAT

Leder

Et overgrep mot ytringsfriheten

En rettsforfølgelese av kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» vil fortone seg som et overgrep mot den kunstneriske ytringsfriheten.

Publisert: 16.03.19 22:34







Saken om truslene og hærverket mot den permitterte justisministeren Tor Mikkel Waras hjem tok en ny, bekymringsfull vending rett før helgen, da VG kunne avsløre at Oslo-politiet har siktet teatersjef Anne-Cecilie Sibue og de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred. Ikke bare det, politiadvokat Arne Valdemar Nielsen skal ha søkt om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teatersjefen og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis. Oslo tingrett avviste politiets begjæring samme dag, men politiet har anket saken inn for lagmannsrett.

Dagen etter ble det altså kjent at Politiets sikkerhetstjeneste har siktet Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, for selv å ha iscenesatt i det ene angrepet. Man skulle kanskje tro at det i seg selv var nok til at politiet frafalt begjæringen, men politiet har valgt å opprettholde dette oppsiktsvekkende kravet. Det er en svært dramatisk sak når voldsmonopolet i et demokrati ønsker å sikte en teatersjef for innholdet i en forestilling og samtidig ber om å få ransake hjemmet hennes. Vi må vel tilbake til sakene mot forfatterne Agnar Mykle og Jens Bjørneboe for å finne noe lignende. Etter siktelsen mot justisministerens samboer er det svært uklart hva politiet måtte håpe å finne.

Det var her i VG at Laila Anita Bertheussen først fremmet sin kritikk mot teaterforestillingens bruk av bilder av hjemmet hennes. Vi har her på lederplass gitt henne forståelse og støtte for at det har vært opplevd som ubehagelig å få sitt private hjem presentert i en slik kontekst, som dreier seg om rasisme, fremmedfrykt og overvåkning. Men om det skal være forbudt å fotografere og vise frem bilder av hus og bygninger som enhver kan finne frem til via vanlig adressesøk vil det i så fall legge uakseptable begrensninger på ytringsfriheten for både kunstinstitusjoner og medier. Vi kan overhodet ikke se at det er politiets oppgave å gripe inn i slike forhold.

Justisministeren og samboeren har mottatt mye sympati og støtteerklæringer, både før og etter at hun ble pågrepet. Vi tror mange, helt opp til toppen av det norske maktapparatet nå kan ha godt av å tenke over at også den andre siden i denne konflikten har opplevd trusler og ubehageligheter. Og en videre rettsforfølgelse av en liten fri teatergruppe i denne saken, vil fortone seg som et grovt maktovergrep.