Det blåser på gelétoppene

Alt og alle skal med når Erna Solberg lokker KrF inn i regjeringen. Norge har ikke lenger en statsminister, men en politisk fastlege.

Spillet om KrFs posisjon i regjeringen er i full gang. Den blå seierherren Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har lyktes med å gjøre den indre krisen i partiet til et viktig forhandlingskort. Som VG kunne avsløre mandag denne uken sa Ropstad i et hemmelig møte med statsministeren at han og partiet måtte ha ekstra store gevinster for å kunne selge inn det omstridte regjeringsprosjektet til eget parti.

Erna Solberg har stor forståelse for denne typen argumentasjon. Hennes gavmildhet i slike sammenhenger er nærmest grenseløs. Noen vil kalle den selvutslettende.

Ropstad har lært av Frp, som helt siden 2013 har kjørt en iskaldt dobbeltspill. Deler av stortingsgruppen er i åpen opposisjon mot den borgerlige koalisjonen de selv er en del av. Denne uroen blir brukt for å lokke frem stadig nye innrømmelser i regjeringens indre arbeid. Taktikken er vellykket, sannsynligvis fordi Høyre ikke har noen effektive mottrekk.

Siden starten av dette borgerlige samarbeidet har spesielt Frp sørget for at det er så skjørt at det krever en jevn strøm av innrømmelser for å overleve. Det minner om en lang biltur med tre barn som er så vanskelige at de krever et jevnt sig av boller og godteri og full kontroll over bilstereoen for å holde kjerra rullende. Da Sylvi Listhaug satt i regjering tror jeg lydsporet i bilen var Crazy Frog på endeløs repeat.

Ropstad og den blå fløyen i KrF har altså skjønt hva det er å være borgerlig i vår tid. Nemlig å gjøre det vondt og vanskelig å sitte i regjering med Erna Solberg og Høyre at det fortoner seg som et politisk smertehelvete. Slikt krever en jevnt sig av smertestillende på blå resept. Det er godt de har en fastlege ved enden av bordet.

KrF vil lykkes godt hos Erna Solberg. Partiet er eksperter på å ha det vondt og vanskelig. De dyrker politisk smerte med en intensitet som minner om sjiamuslimene under høytiden Ashura. Da pisker de seg selv til blodet renner. Slikt gir belønning i det borgerlige samarbeidet.

Vi ser også konturene av hva Ropstad og co. ønsker å bruke sin nyvunne makt til. Det handler vel så mye om personer som saker. I sakene er det ikke så mye mer å gå på. Selv utenfor regjering har KrF stukket av gårde med store seire i statsbudsjettene hvert år.

I spillet om Bioteknologirådet ser vi klarere hva KrF kan vente seg som belønning for å slutte seg til regjeringen, nemlig verv og posisjoner som kan fordeles til politikere i partiet.

Helseminister Bent Høie har utsatt oppnevningen av nye medlemmer til KrF-forhandlingene er avklart. Sannsynligvis for å gi Ropstad muligheten til å få inn en av sine i rådet. Dette er en oppsiktsvekkende politisering av et viktig organ som skal gi uavhengige faglige råd om et av vår tids vanskeligste etiske saksfelt. Men at politikk er slik bør ikke overraske noen.

En av de mest håndfaste godene ved å ha regjeringsmakt er nettopp anledningen til å belønne allierte med interessante verv og posisjoner. Slik bygger man lojalitet og nettverk i et parti. Ropstad sitter her med en unik mulighet til å få KrF til å slutte rekkene.

Etter slike bataljer som partiet har vært gjennom går det tradisjonelt kort tid før de involverte begynner å tenke på sin egen politiske fremtid. Seierherren Ropstad og hans krets sitter nå i praksis på en drøss med posisjoner som de kan dele ut i partiet. Blant annet i Bioteknologirådet. Fordi Erna Solberg er villig til å la det bli slik.

Skal man lede en borgerlig regjering med tre partier som fremstår mer eller mindre kronisk deprimerte over situasjonen så nytter det ikke å kjefte og smelle eller sette foten ned. Det nytter heller ikke å stå steilt på prinsippene. En borgerlig statsminister må ha en ryggrad som er laget av lyseblå gelé. Der leverer Erna Solberg. Hennes største styrke er hennes svakhet i møte med sine krevende juniorpartnere.