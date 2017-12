KREVER ENDRING: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: Helge Mikalsen

Ikke bra nok

leder

Publisert: 13.12.17 06:25

MENINGER 2017-12-13T05:25:00Z

Sykefraværet i Norge er rekordhøyt. Og avtalen som skal få folk i jobb, virker ikke som den skal.

For til tross for verdens beste velferdsordninger, et strengt regulert arbeidsliv, god folkehelse, mye fritid, tilgang på bedre medisin og teknologi på arbeidsplassene, så er nordmenn mye sykere enn folk vi til vanlig pleier å sammenligne oss med. I alle fall ligger sykefraværet i Norge skyhøyt over våre nordiske naboland.

Det er på tide å tenke nytt, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som ifølge Dagens Næringsliv åpner for å skrote avtalen om inkluderende arbeidsliv. I dag er IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet og staten det fremste tiltaket for å øke arbeidsnærværet. Staten har ifølge statsråden bidratt med rundt 21 milliarder kroner siden oppstarten i 2001.

Målene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet, få flere funksjonshemmede i arbeid og at eldre står lenger i jobb. Sykefraværet er rett nok gått ned, men ikke i nærheten av målet som ble satt. Det er ikke kommet flere funksjonshemmede i jobb. Eldre jobber lenger, men det er på grunn av pensjonsreformen.

Dagens avtale går ut i 2018. Den kan legges helt vekk, eller den kan reforhandles. Hauglie åpner for begge deler, men avviser at det er aktuelt å videreføre avtalen slik den er i dag. Og det er vi helt enig i.

Da dagens IA-avtale ble fornyet i 2014 skjedde det til tross for at Sintef kom til at avtalen ikke hadde effekt. I dag har vi 50 prosent høyere sykefravær enn våre naboland. Et mer brutalt arbeidsliv eller svakere velferdsordninger kan neppe forklare den forskjellen.

Flere av organisasjonene i arbeidslivet ønsker å beholde ordningen. Det er lett å forstå. IA-avtalen brukes som argument for å stoppe andre tiltak, som innstramming i sykelønnsordningen. Og når avtalen har blitt evaluert tidligere, har det vært uaktuelt å se på karensdager eller sykelønn.

Vi mener at hele ordningen må gjennomgås på nytt. Vi bør fordomsfritt gå inn og vurdere alle sider av sykefraværet og samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv. Så kan det godt hende at avtalen skal forlenges i en eller annen form. Men det vi må være sikre på, er at milliardene til å få folk i arbeid, brukes på en best mulig måte.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!