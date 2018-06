Trøbbel. Trøndelag. Trond.

kommentar

Publisert: 27.06.18 09:13

MENINGER 2018-06-27T07:13:11Z

Det nærmer seg sluttspillet. Trond Giskes støttespillere er ikke like lojale lenger. Men Giske selv kjemper innbitt videre.

Arbeiderpartiet har vært lammet av maktkamp siden valgnederlaget i fjor høst . Velgerne vender tommelen ned. I Trøndelag er det kjente rødgrønne utstillingsvinduet blitt mer av et skrekkabinett, med lyskasterne vendt mot intern strid, maktarroganse og Trond Giske. Trondheim Ap har mistet en tredel av sine velgere på den siste målingen i VG.

Dette går neppe over før noen er knekt. Maktkamper i toppen av Arbeiderpartiet har hatt en tendens til å vare lenge.

Jens Stoltenberg brukte årevis på å fjerne Thorbjørn Jagland. Det kostet. I mars 2002 lå Ap på et snitt på målingene på 16 prosent. Jens fikk en usedvanlig dårlig start, med kjekling, et rekorddårlig valgresultat i 2001 og en kvelende kamp om nestledervervet i 2002, som Trond Giske tapte.

Men som enehersker kom Jens tilbake. Han halte Ap opp på 32 prosent i løpet av de neste tre årene. Det ble innledningen på åtte års regjeringsmakt.

Jens Stoltenbergs naive og nerdete måte å være på dekker over den maktpolitikeren han er. Og Stoltenberg holdt Giske unna reell makt og innflytelse i partiledelsen. I sin biografi fra 2016 skriver han at Giskes ønske om kontroll «noen ganger har gått for langt»:

– Trond engasjerte seg i nominasjoner og personvalg i flere fylkespartier, og hadde mange støttespillere som han forsøkte å plassere i ulike posisjoner.

Ifølge Stoltenberg var det derfor Giske ikke ble valgt til sentralstyret første gang han stilte, og han var omstridt som nestlederkandidat i 2002. Stoltenberg mente likevel at Giske hadde forbedret seg, og ga ham statsrådsposter og et eget hertugdømme i Trøndelag. Men inn i den indre krets rundt Statsministerens kontor, kom han ikke.

Det gjorde han først da Jens var ute av landet. Den nye Ap-lederen Jonas Gahr Støre skulle ha dialog og inkludering. Et vandrende seminar, var det noen som sa. Under Støre kunne man bli Ap-er både om man kom fra ytre venstre og fra partiet Venstre.

Med Jens og hans folk forsvant den institusjonelle hukommelsen om å holde Giske på avstand. Han ble nestleder, og fikk med seg Kjersti Stenseng som partisekretær.

Giske som ifølge Dagbladet alt som 16-åring veddet med en kompis på at han skulle bli statsminister, hadde jobbet målrettet siden han ble AUF-leder. Både politiske fiender og venner var imponert og skremt over hvor effektivt han omskapte AUF fra Aps ungdomsparti til Tronds parti. Noe av det samme går det gjetord om i Sør-Trøndelag, der det lett humoristisk ble sagt at folk som ikke var Giske-lojalister ikke fikk koke kaffe på møtene en gang.

Med fylkessammenslåingen av nord og sør har balansen endret seg. Inn i Trøndelag Ap kom en gjeng nordtrøndere som fikk kultursjokk. De hadde nok lest Machiavelli de også, for all del. Men der var færre utrenskninger.

Og det har ført til mer kritikk mot Giske-fløyen. Det mest interessante med maktkampen i Trøndelag er at heller ikke Giskes folk støtter ham i alt og ett lenger.

Sentrale partifolk slutter. Folk som fortsatt har muligheter til en sivil karriere forsvinner. Alle frykter selvsagt å få skylden for den ventede fiaskoen i neste års kommunevalg. De smarte vet at de sitter på lånt tid, og har begynt å posisjonere seg.

Mange er også lei maktkamp. Nordtrøndere reagerte da Adresseavisen gravde i bisnissen til Giskes venn Rune Olsø, som parallelt opptrådte som Ap-politiker og konsulent for å få et boligområde realisert. Økokrim henla saken, men tilliten var likevel pulverisert . Og de fleste i trønderpolitikken skjønte at han måtte gå. Blant annet ordføreren selv, Rita Ottervik.

Giske derimot, har ifølge VGs kilder holdt sin hånd over Olsø . Og der gikk han tilsynelatende for langt. Når maktbasen i selve kjerneområdet slår sprekker, er det fare på ferde for Giske.

Trond Giske har alltid vært kontroversiell. Han nektet i sin tid å flytte ut av statsrådsboligen , holdt seg tilsynelatende med byråkrater som jobbet med å skaffe ham gratis festivalbilletter , bonuspoeng og å ta den fysiske skittentøyvasken . Han kalte sin egen departementsråd «Tause Birgitte» , og laget skandale på nachspiel .

Da kvinnehistoriene kom for en dag, ble det for mye. Prisen Giske har måttet betale for alle maktkampene, er at ingen forholder seg nøytralt til ham.

Giske-fløyen hevder at Hadia Tajik og andre har brukt metoo i et maktspill for å bli kvitt ham. Men hva motivasjonen har vært, er egentlig ikke så viktig. Maktspill er en del av politikken. Giskes motstandere har hatt en god sak, enten de jobbet for rettferdighet eller makt. Tajiks handlinger i offentligheten sier mer enn nok. Hun ønsker ham ut.

Når Giske ikke fikk mer enn to år som nestleder , var det ikke fordi fiendene vendte seg imot ham. Det var fordi han var blitt sin egen verste fiende.

Nå står han midt i en maktkamp han vanskelig kan vinne. Men han kan dra flere med seg i fallet.