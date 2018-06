REFSER PREDIKANTENE: – Forbønn for syke og lidende, og en tro på at Gud kan lege, også på mirakuløst vis, er noe som alltid har vært en del av kristen tro og kirkens historie, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Forbønn, makt og penger

Publisert: 24.06.18 12:47

VG skal ha ros for å rette søkelys mot den praksis enkelte «helbredelsespredikanter» bedriver.

HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN, biskop og preses i Bispemøtet

Her avdekkes en virksomhet som reiser en rekke spørsmål. Det handler f.eks. om forholdet mellom religiøs tro og bruk av skolemedisin, om bønn for syke og lidende, om å selge forbønn for penger og mer til.

Jeg er grunnleggende kritisk til det vi nå har fått se. Samtidig har jeg behov for å si at forbønn for syke og lidende, og en tro på at Gud kan lege, også på mirakuløst vis, er noe som alltid har vært en del av kristen tro og kirkens historie.

Jesus sier «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne» (Matt 7,7). I den verdensvide kirke bekjenner vi troen på en Gud som har skapt og som opprettholder skaperverket. Vi tror på en Gud som ikke er en passiv tilskuer til våre liv, men som griper aktivt inn verden. I dette er bønn språket vi kommuniserer til Gud med, i den tro at han hører våre ord. I følge Matteus 6,8 kjenner Gud til og med våre behov før vi ber om det.

Men det advares samtidig mot å forstå bønn som et magisk rituale, hvor vi gjennom ord kan pålegge Gud å utføre bestemte handlinger. Deus semper major – Gud er alltid større. Han lar seg ikke fange av våre tanker eller våre ord. Å tro på Gud er å ha tillit til ham, og at han vil oss vel. Det er i denne tilliten vi legger våre bønner, våre liv frem for ham. Mange har opplevet at Gud har grepet inn i deres liv, mange har ikke opplevd dette. Det gjør at bønn for syke må behandles med stor varsomhet, med tro på et Gudsnærvær og en dyp omsorg for den syke. Bønn for syke, som Den norske kirke har en egen liturgi for og er en del av vår praksis, må skje i en beskyttende kontekst som skaper ro for den syke, og aldri med et løfte om eller garanti for at vedkommende skal bli frisk. For det er ikke vårt å love.

Gud kan handle på vis som overgår alle våre sanser, men han har også skapt en verden og gitt oss en forstand til å handle innenfor dette skaperverket. I dette skaperverket ligger kimen til mirakler som vi selv kan utrette, som oppdagelsen av penicillin, evnen til å utvikle medisiner som redder liv. Å tro at dagens legevitenskap ikke fungerer, og å oppfordre til å velge vekk dette alternativet er å nedvurdere skaperverket og de evner Gud har gitt oss. Dette synet avviker også fra hvordan kirken historisk sett har handlet i møte med sykdom. Det er blant annet gjennom kirkelige institusjoner som klostrene og diakonitjenesten moderne helsetjenester har vokst frem.

Den som ber for en annen er alltid i en maktposisjon. Denne maktskjevheten må man være uhyre bevisst for ikke å utnytte. I dette blir penger faktor som forvansker. At man krever penger for å be for noen er å misbruke den tilliten vedkommende som vil bli bedt for har gitt den som ber. Da Jesus sendte ut sine apostler advarer han mot å ta imot gaver: «Gi som gave det dere har fått i gave» (Matt 10,8). Denne advarselen gjelder all religiøs praksis. Er det noe som tjener kirken lite til ære opp igjennom historien er det nettopp når kirken har stykkpriset religiøs praksis. Ikke minst kjenner vi historien om salg av avlatsbrev fra middelalderen, praksisen som ledet frem til reformasjonen.

Så er det slik at den som arbeider som prest, eller på annen måte vier livet sitt til Gud, er avhengig av å ha en inntekt. Den norske kirke får statstilskudd, i likhet med andre registrerte tros- og livssynssamfunn. Dette gir kirken et stabilt, finansielt grunnlag. Men selv uten dette, vill det være helt utenkelig for Den norske kirke å sette en prislapp på forbønn for syke.

Svein Magne Pedersens metode med telefontorg med 14 kroner minuttet fremstår som en grell sammenblanding av forbønn og pengeinnsamling.

Å lese oppslaget om mirakelpredikantene i VG, og med den kjennskapen jeg har til fenomenet fra før, synliggjør hvordan denne praksisen er en sammenblanding av makt, økonomi og teologi som bærer galt av sted i alle ledd. Det er en usunn teologi, hvor gudsrelasjonen står i fare for å bli redusert til et rent medisinsk fenomen. Dette er helt i strid med en klassisk kristendomsforståelse, hvor lidelse forstås som en del av den verden vi lever i og hvor gudsrelasjonens kjerne er å være skapt til tilhørighet og fellesskap med Gud. Praksisen viser også at manglende forståelse for egen makt og posisjon fort kan føre galt av sted, og at ydmykhet må være førende ikke bare i møte med Guds ord, men også i møte med medmennesker, deres liv og deres sykdom. For ingen kjenner Guds hele vilje, og ingen kan styre Guds inngripen i verden.