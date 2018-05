MÅ LESE DEM TEKSTEN: Som Svenska Akademiens øverste beskytter må kong Carl Gustav reformere institusjonen. Det krever full utlufting. Foto: REMY DE LA MAUVINIERE / AP POOL

Ikke bra, men nødvendig

leder

Publisert: 04.05.18 13:23

Avgjørelsen om ikke å dele noen nobelpris i litteratur i år er ikke bra. Den er nødvendig.

For Svenska Akademien handler dette nå om å gjenvinne Nobelprisens autoritet, men også sin egen. En pris i år kunne blitt den siste i Akademiens historie.

Det er på ingen måte første gang Svenska Akademien avstår fra å dele ut verdens mest prestisjetunge litteraturpris. Et oppdrag de utøver på vegne av Nobelstiftelsen , som har det overordnede ansvaret for at intensjonene i Alfred Nobels testamente oppfylles. I senere tid har det kommet frem at Nobelstiftelsen har søkt uformelle råd om hvorvidt andre akademier kan overta ansvaret som jury for litteraturprisen.

Trolig har det gått opp for det gjenværende dusinet som har bitt seg fast i Svenska Akademien at den rådende livstidsgarantien for medlemmenes virke ikke gjelder institusjonen selv. De aderton, som den opprinnelig 18 mann store forsamlingen også kalles, har eksistert som kongelig vitenskapsakademi siden det ble grunnlagt av «teaterkungen» Gustav II i 1786. Inntil nåværende beskytter, Carl XVI Gustav, etter press så seg nødt til å modernisere statuttene, har Svenska Akademien drevet seg selv etter 232 år gamle prinsipper.

Herunder et taushetsreglement, en såkalt sekretesse, som både kan forklares og forsvares ut fra kollegiets oppgave som jury for en hel rekke akademiske erkjentligheter. Nobelprisen i litteratur er bare av dem. Det som imidlertid ikke kan forsvares er den taushetskultur som Akademiens medlemmer parallelt har utviklet. En nærmest mafios omerta , hvor det som skjer mellom De aderton forblir mellom De aderton.

Slik er det i årevis blitt lagt lokk på skjendige hendelser, angivelige overgrep og påstått lyssky transaksjoner som skal ha involvert den svenske kulturprofilen Jean-Claude Arnault som har direkte tilknytning til Svenska Akademien. Han er gift med ett av medlemmene, og nær venn med andre.

Etter at #metoo-kampanjen tok av har den ene saken etter den andre satt De aderton i et stadig grellere lys. Avsløringer og anklager som har drevet prominente kulturpersonligheter fra skanse til skanse, og som har fått den akademiske elite til å karaktermyrde hverandre på kronikkplass i svenske tabloidaviser.

Striden i litteraturens høyborg har avslørt en dysfunksjonell institusjon som får karakterene i Shakespeares «King Lear» til å fremstå som en inkluderende kjernefamilie.

Svenska Akademien, slik vi kjenner den, er historie. I dobbelt forstand. Den utlufting som er nødvendig for å gjenreise den nobleste av alle nobelkomiteer krever at den sittende kultureliten reiser seg fra sine nummererte stoler og forlater lokalet. Oppvasken er i gang. Nå venter full nedvask.