Et håndslag for fred

kommentar

Publisert: 12.06.18 03:34 Oppdatert: 12.06.18 04:35

MENINGER 2018-06-12T01:34:44Z

SINGAPORE (VG) Det første håndtrykket, de første smilene og Trumps tommel opp. Men om dette historiske toppmøte får varig verdi avhenger av prosessen videre.

De siste tiårene er det blitt gjort flere forsøk på å inngå avtaler om Nord-Koreas atomprogram, men alle har vært mislykkede. Vi vet ennå ikke om Trump lykkes der hans forgjengere feilet. Det eneste vi vet om veien videre er at den blir lang og kronglete. Og at faren er stor for å gå seg bort.

Ingen skal undervurdere symbolkraften i møtet på luksushotellet Capella på Sentosa øya i Singapore. Når Kim Jong-un håndhilser på USAs president foran seks nordkoreanske og like mange amerikanske flagg oppnår han endelig den anerkjennelse han har søkt. Han behandles som en likemann, selv om det eneste hans utarmede land har til felles med supermakten er et atomvåpenarsenal.

Men også Trump ivrer etter anerkjennelse for sitt uortodokse diplomati. Han raljerer på Twitter over eksperter og andre som har kritisert og ikke tatt ham alvorlig.

Dette var, uten tvil, det viktigste diplomatiske øyeblikk for begge ledere. Men det er for tidlig å innkassere en endelig seier.

På 1990-tallet ble det oppnådd “historisk enighet” mellom USA og Nord-Korea om å avvikle landets atomprogram som en del av rammeavtale. Det ble ikke noe av. I 2003 startet et nytt forsøk på å oppnå nordkoreansk atomnedrustning. Forhandlingene pågikk i årevis før de kollapset.

Deretter akselererte regimet sitt atom- og rakettprogram. De hadde konkludert med at bare verdens verste masseødeleggelsesvåpen kunne gi dem sikkerhet. Først da Nord-Korea kunne true USA med atomvåpen og langtrekkende raketter var de rede til å gå i forhandlinger.

Det finnes ikke annet enn en diplomatisk løsning på den trussel Nord-Korea utgjør mot naboland og verdensfred. Samtidig er tilfellet Nord-Korea et forferdelig eksempel, fordi det kan oppmuntre andre diktatorer til å anvende masseødeleggelsesvåpen til utpressing. Det har lykkes for Kim.

Vendepunktet kom da Kim hadde både atomvåpen og raketter som kunne nå USA. Dette falt sammen i tid med et maktskifte, både i Washington, D.C. og i Seoul. En uortodoks amerikansk president, uten sans for diplomatiske kotymer, og en ny sørkoreansk leder som prioriterte fred og avspenning var kombinasjonen som åpnet døren for Kim Jong-un.