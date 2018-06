Folk og Lan

HETSES: Lan Marie Berg står for en radikal miljøpolitikk og må forvente motstand. Men hetsen mot henne har gått for langt. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Publisert: 09.06.18 05:20

De som fasiliterer netthetsen mot Lan Marie Berg bør tenke nøye gjennom hva de vil oppnå.

Politikken er avhengig av sterke, tydelige og ofte stridbare personligheter. Like mye som en politiker skal finne samlende løsninger skal han eller hun også tydeliggjøre forskjellige alternativer og målbar uenighet. Det skal en sterk rygg til å bære det fokuset en slik uenighet kan innebære. Og enkelte personligheter ser ut til å virke mer stridbare enn andre, og fremkaller sterkere reaksjoner enn resten av flokken.

Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er en slik politiker. Helt fra hun og det rødgrønne byrådet inntok Oslo rådhus i 2013, har hun og politikken hun fronter satt sinnene i kok blant Oslos befolkning. Dessverre har engasjementet for noen få, men høylytte aktivisters side gått for langt og gitt seg utslag i trusler og sjikane i den grad at Bergs sikkerhet har vært truet.

Denne uken har det vært en ny episode, hvor en butikkeier som er misfornøyd med bilpolitikken i hovedstaden la ut et angrep på henne på en av nettforaene som virker besatt av byråden. Mannen har observert Berg i sin egen butikk hvor han hevdet at hun bare prøvde klær uten å handle for så å kjøpe på nettet senere, og han konkluderte med at hun burde nektes adgang til butikker i Oslo.

Saken har etterpå løst seg i minnelighet mellom Berg og butikkeieren etter at hun la frem kvittering (!) på kjøp hun hadde gjort i butikken. Men hennes kritikere har nå hengt seg opp i at det var en rådgiver som plukket opp klærne for henne, og at dette er misbruk av offentlig stilling. Det er ingen mulighet for Berg å gjøre denne gjengen til lags, de vil fortsette denne typen «kritikk» in absurdum.

Ledende politikere må regne med å leve sitt liv i offentlighet. Men situasjonen for Berg har langt oversteget grensen for hva en politiker skal måtte finne seg i. De som fasiliterer netthetsen mot henne bør tenke nøye over hva de vil oppnå. Ønsker de å kjempe for sine legitime politiske standpunkt om et mer bilvennlig Oslo sentrum? Eller tror de at de vil oppnå bedre politiske resultater ved å gjøre livet så surt for sine motstandere at de gir opp og kaster kortene?