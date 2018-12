Leder

Mattis trer av

Den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis avskjedsbrev streker opp verdiene vi håper hans etterfølger også bekjenner seg til.

«Vi må gjøre alt som står i vår makt for å fremme en internasjonal orden som best ivaretar vår sikkerhet, vår velstand og våre verdier, og vi styrkes i denne innsatsen ved hjelp av solidariteten med våre allierte».

Det var forsvarsminister Jim Mattis avskjedsord til president Trump og det amerikanske folk i oppsigelsesbrevet han leverte natt til fredag. De beskriver på mange måter essensen i amerikansk utenrikspolitikk siden Andre verdenskrig i den grad at vi har tatt dem for gitt. Denne internasjonale orden forandret seg imidlertid ved valget av Donald Trump som president for to år siden og det er blitt anskueliggjort for all verden at allianser og tillit som er bygget opp gjennom over sytti år, er mulig å avvikle på en brøkdel av denne tiden.

Da Trump tiltrådte med sitt «Amerika først»-credo i innsettingstalen, fryktet mange i USA og Europa for konsekvensene. Frykten ble til en viss grad veid opp av de høyt dekorerte generalene den nye presidenten hyret i nøkkelstillinger. Jim Mattis som forsvarsminister, H. R. McMaster som nasjonal sikkerhetsrådgiver og John F. Kelly, først som sjef for Homeland Security, senere som stabssjef. Men generalenes samarbeidsforhold både med presidenten og med hverandre ble raskt vanskelig. McMaster ble tvunget ut i mars i år. Kelly går av til nyttår. Og Mattis blir sittende til slutten av januar.

Avgangen finner sted i en både innenriks og utenrikspolitisk usikker tid for USA. Presidenten har, i strid med anbefalingene fra både Mattis og sitt eget nasjonale sikkerhetsråd, besluttet å trekke alle amerikanske styrker ut av Syria. Demokratene er i ferd med å overta flertallet i Representantenes hus. Den pågående Mueller-etterforskningen av et mulig samrøre mellom russerne og Trumps valgkampanje gjør en allerede eksentrisk president stadig mer ustabil og uforutsigbar.

Det verden minst av alt trenger akkurat nå er radikale eksperimenter i amerikansk utenrikspolitikk. Det er derfor å håpe at USAs president vil velge en ny forsvarsminister som vil jobbe for fortsatt å fremme en internasjonal orden som best ivaretar sikkerheten, velstanden og verdiene til USA i solidaritet med det mektige landets allierte.