Foto: Møller-Hansen, Janne

8 om 8. mars: Like viktig i dag

debatt

Publisert: 08.03.18 08:52 Oppdatert: 08.03.18 09:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-08T07:52:10Z

Kvinnedagen er meget viktig, fordi vi hele tiden må minnes på at kvinnene dessverre ikke er likestilt i den grad vi burde være.

HENNY MOAN (82) , skuespiller

Vi må ha kvinnedag, ellers glemmer vi det. Vi kvinner er så svake for menn, at vi er glad i å se dem overalt. Slik kan det i alle fall virke. Og derfor er det glimrende med kvinnedagen som minner oss om å tenke litt lengre.

Jeg sitter nå og ser i et teaterblad fra våren 2018, med en oversikt over hva som spilles der. Og der er det altså så mange gode bilder av interessante menn, men kvinnene? Det er jo bilder av dem også. Men ikke like mange, og da sitter de der bare pene, smiler og er kvinner, mens mennene har mer bestemte og personlige uttrykk. De virker så mye mer interessante, og det er også fordi bildene er tatt mer interessante. Når det er kvinner, så er det skjønnhet og smil. Også må man må jo være klar over at det er ikke så mange kvinner som setter opp teater som det er menn. Ny statistikk viser at av ti filmer, er bare en av dem laget av kvinner. Sannheten er at kvinner nesten ikke får ting å gjøre innen norsk film. Nå tar jeg først og fremst utgangspunkt i Norge, men det er nok ikke stort bedre i andre land.

Kvinnedagen er like viktig nå som da den startet. Det er mulig at vi er kommet litt lenger når det gjelder å hjelpe til med hjemmearbeidet med hus og barn. Men vi er ikke så langt kommet at det er totalt tilfredsstillende. Nei, som sagt. Kvinnedagen er meget viktig.