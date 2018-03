Listhaug ble forlatt av sine egne

Sylvi Listhaug gikk så langt at hun til slutt sto alene.

Allerede før helgen lot Høyre det sive ut at Sylvi Listhaug kunne koste regjeringen livet. De fleste oppfattet trusselen om kabinettsspørsmål som et forsøk på å skremme KrF fra å støtte mistillitsforslaget mot justisministeren. At Solberg og Siv Jensen på denne måten forsøkte å redde Listhaug ved å legge sine egne posisjoner i potten.

Men kanskje vi misforsto dette. Trusselen om å gå av kan ha vært myntet på noen andre enn KrF. Den kan ha blitt lansert for å presse Listhaug ut. Få henne til å forstå at hun hadde valget mellom å gå av selv, eller gå av og ta med seg hele regjeringen i fallet. Det var slik Listhaug selv fremstilte situasjonen i dag morges. Og hun valgte altså det første.

Om KrF virkelig ville felt Erna Solberg og hele regjeringen for å få Listhaug ut får vi aldri vite. Men det spiller liten rolle. Det som betyr noe er at det utfallet ble lagt frem som det Listhaug måtte forholde seg til. Da var konklusjonen gitt. Selv ikke hun kunne sette seg selv foran sitt eget parti og regjeringen. I det hun ble gitt et slikt valg, var saken avgjort. Hun sto til slutt helt alene. Slik de som går for langt ofte gjør.

Erna Solberg har med dette strammet opp det borgerlige samarbeidet. Listhaugs avgang betyr at det finnes en grense for hvor illojal man kan være til selve grunnlaget for regjeringsmakten.

Etter valgseieren i høst øynet Solberg muligheten for å samle alle de fire borgerlige partiene i samme regjering. Venstre er allerede på plass. KrF var, før Listhaug-saken, i gang med en prosess som kunne ende med det samme. I en så delikat politisk situasjon er det vanskelig å ha en statsråd som bevisst eller ubevisst gjør det hun kan for å forsure samarbeidsklimaet. For eksempel ved å si at et flertall på Stortinget, inkludert KrF, setter terrorister foran landets sikkerhet.

Det siste gjorde at KrFs beger var fullt. De kunne ikke lenger godta at en av Frps statsråder gang etter gang angrep og ydmyket dem. Listhaugs posisjon ble et symbol på at KrF ikke egentlig var ønsket i regjeringen. At Solberg satte en enkelt Frp-statsråds rett til å drive soloutspill foran ønsket om borgerlig samling. Listhaug ble til slutt det største hinderet for Solbergs drøm om en firepartiregjering. Nå er det borte.

Jeg tror fortsatt at Solberg og Siv Jensen hadde et valg. At det var en mulighet at KrF ville bøyd av. Det ble sendt ut en del signaler fra KrF-hold i går om at partiet ikke var klare til å felle regjeringen. Når Listhaug likevel måtte gå, så kan det tyde på at Solberg kan leve med at det ble slik.

Statsministeren kan også tjene på det. KrF fikk det som de ville i denne saken, det kan avgjøre den interne debatten om hvilken side de skal velge. Erna Solberg har vist at hun forstår KrFs smertepunkter. I denne saken var KrF viktigere enn Sylvi Listhaug.

Det er også verdt å merke seg at heller ikke Frp er villige til å forlate regjeringen for å støtte Listhaug. Også i eget parti sto hun alene. I Frp er oppslutningen om regjeringsprosjektet dønn solid. Siv Jensens har forandret Frp. Fra et rent opposisjonsparti med høy oppslutning og lite makt, til et parti som søker makt og innflytelse i samarbeid med andre. Den linjen har bred støtte i partiet. Frp-politikere som ikke finner seg til rette med den er det stadig mindre plass til. I regjeringen er døren nå stengt.