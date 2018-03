HODEPINE: Sylvi Listhaug (Frp) kan senke Erna Solbergs regjering Foto: Odin Jæger

Skjebnedøgn for Erna Solberg og hennes borgerlige drøm

kommentar

Publisert: 18.03.18 14:58

Hvis regjeringen ryker på tirsdag kan norsk politikk gå inn i en helt ny fase. Det borgerlige samarbeidet tåler neppe en regjeringskrise.

Tirsdag kan det være over for Erna Solberg . Hele hennes møysommelig oppbyggede regjeringsprosjekt kan gå i oppløsning. Torpedert og senket av en av hennes egne statsråder.

Alt hviler nå på KrF. Et parti som i flere måneder har vært lammet av en indre strid om hvordan man skal forholde seg til de to blokkene i norsk politikk. Nå må KrF velge. Enten freder det regjeringen og Sylvi Listhaug , eller så setter det foten ned og fjerner Erna Solberg som statsminister. Det finnes ingen andre valg enn de to akkurat nå. Ingen steder å gjemme seg til det går over.

Kaster KrF regjeringen, går norsk politikk inn i en helt ny fase. Det borgerlige samarbeidet som Erna Solberg og en hel generasjon med yngre borgerlige politikere fra alle fire partier har bygget opp, kan da gå konkurs.

Solberg og Siv Jensen vil selvfølgelig peke på KrF og Støre som ansvarlige for sammenbruddet, men langt inn i Høyre og Frp vet de at det er Sylvi Listhaugs skyld. Det er hun som har opptrådt illojalt, satt seg selv foran regjeringen, og bevisst eller ubevisst dratt regjeringen til kanten av stupet.

I Høyre vil man fort legge skylden på Frp og Siv Jensen som ikke maktet å holde sine egne under kontroll. Den historiske bitterheten og forakten mellom Høyre og Frp kan komme tilbake. I 1986 felte Carl I. Hagen Kåre Willochs borgerlige regjering, det ødela forholdet mellom de to partiene helt frem til 2009. Nå kan Sylvi Listhaug bli sin generasjons Carl I. Hagen. Solberg og Siv Jensen kan reduseres til maktesløse tilskuere mens Listhaug ødelegger det store borgerlige samlingsprosjektet deres på en drøy uke.

Dette handler ikke lenger om Facebook-posten til Listhaug, men om hennes mytteri mot statsministeren under ryddejobben etterpå. Listhaug viser i denne saken at hun ikke bryr seg stort om hva statsministeren sier til henne. Hun viser også at hun setter hensynet til sine egne politiske markeringer foran samholdet i regjeringen og på borgerlig side.

Det skal mye til før KrF kaster Erna Solberg og gjør Jonas Gahr Støre til statsminister. Ved tidligere anledninger har jeg alltid tenkt på det som en grovt overvurdert mulighet. Men denne gangen er jeg ikke sikker. Man aner en angst for hva KrF kan gjøre langt inn i regjeringen. Og når de er usikre på utfallet, er det ingen grunn til at vi andre bør utelukke noe.

Men uansett om Solberg og Listhaug overlever denne runden, vil de ha et stort problem som må håndteres. Regjeringen kan ikke overleve på sikt hvis en av Frps mest profilerte politikere saboterer den innenfra, uten at noen klarer å stanse henne. Statsministeren kan heller ikke leve med en justisminister som nærmest flirer av henne åpenlyst, og som gjør alt hun kan for å hindre at KrF skal komme inn i regjering.

Solberg setter nå seg selv og hele regjeringen på spill for å redde en statsråd som gang etter gang viser at hun ikke evner eller gidder å bry seg om den samme regjeringens ve og vel.

Hvis Erna Solberg redder Listhaug uten å ha klare krav om hva hun skal ha igjen av lojalitet og mer orden i Frp-rekkene, så kan hun like gjerne la være.

Hvis Listhaug ikke endrer seg, er regjeringen ferdig før denne stortingsperioden er over uansett. Og ryker den, så ryker også det borgerlige samarbeidet i mange år fremover.