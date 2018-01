En «ekstremt lite sannsynlig» regjering

Publisert: 17.01.18 21:27

SLOTTSPLASSEN (VG) Trine Skei Grande er blitt kulturminister og Venstre fyller innbytterbenken i regjeringen. Spørsmålet er om det er verdt alt bråket.

– Vi har sagt at det er ekstremt lite sannsynlig, sa Venstre-leder Trine Skei Grande bare tre dager før valget i fjor . Og hun fortsatte: - Det er lite sannsynlig at vi noen gang kan sitte i en regjering med Frp.

Men nå står vi her da, i glatta på Slottsplassen. Kongen har akkurat trykket «like» på den nye blågrønne regjeringen, og 20 gamle, nye og resirkulerte statsråder kommer ut. Helt typisk norsk driver et par karer og går på langrennsski like under den trappa Eli Hagen i sin tid kjørte bil ned.

Nå er det Trine Skei Grande som er blitt forvalteren av det typisk norske. Det var ingen svertekampanje fra Arbeiderpartiet likevel. En stemme på Venstre var en stemme på Listhaug.

Grande ser ikke ut til å ha utfordret henne en gang. Listhaug er forfremmet til superminister. Og selv sier Venstre-lederen at hun fikk den posten hun ville ha. Kultur er det hun interesserer seg for.

Og det er sikkert riktig. Å forandre fordelingsnøkkelen for tippemidler, det kan være raust. Og gravferd, som nå er i Grandes portefølje, må i alle fall kunne sies å være livsendrende.

Likevel er det noe uambisiøst over å velge seg denne trøstepremien av en statsrådspost. Departementets budsjett er blant de aller minste, 14 milliarder kroner. Det er nesten bare miljødepartementet som har mindre penger å fordele.

Og jammen tok de ikke det departementet og! Det er som kjent ikke noe firer-krav i matte for å bli Venstrepolitiker. Ola Elvestuen får ti milliarder å rutte med der borte. Det blir omtrent som å vikariere en uke i Arbeidsdepartementet, hvor de bruker godt over milliarden om dagen.

Elvestuen har riktignok fått med seg Enova over fra Olje- og energidepartementet, og dermed et par milliarder kroner ekstra. Men hva driver egentlig miljødepartementet med? Mye regnskog, artsmangfold og riksantikvariske spørsmål. Elvestuen får kaste seg over høyfjellshårmyggen. Den er utrydningstruet. Så må han selvsagt følge opp planen for 3000 hule eiker som departementet nylig bestemte seg for å satse på. Det er så mye sjelden sopp som vokser inni de eiketrærne.

Om Elvestuen fikk samferdselsminister-posten ville han hatt et budsjett på nesten 70 milliarder og potensielt mye større utslippskutt.

Så er det selvsagt slik at Venstre ikke har kunnet velge fritt. De ønsket seg sikkert næringsministeren, men jobben gikk til Torbjørn Røe Isaksen (H). Den konservative ideologen og bokormen har fått en ide om at han også kan egne seg utenfor politikken . Erna satte en effektiv stopper for den slags tanker. Frilansjobben i lokalavis forblir hans eneste ekte jobb. Og Høyre kunne ikke gi fra seg denne posten. Det ville vært for flaut å stå igjen bare med statsministeren, offentlig sektor og verden.

Til gjengjeld ga de fra seg en flik av kunnskapsdepartementet. Men Venstres tredje statsråd, Iselin Nybø, fikk ikke halve departementet en gang. Hun er minister for høyere utdanning, en sektor som nettopp er gjennom en diger (og vellykket) reform av høyskolene og universitetene. Det er ikke her skole-debatten står. Men Venstre kan i det minste få effektuert de kuttene de nylig foreslo i oljeforskning i sitt alternative statsbudsjett.

Særlig. Og man kan godt spørre seg: Alt dette bråket, også er Venstre havnet i regjeringens farmerliga. Men Mats Zuccarello Aasen har også vært der, for å lære (red.anm til idrettsministeren: kjent, norsk ishockeyspiller i NHL.)

Det har gått 12 år siden sist Venstre satt i regjering. Et skikkelig parti trenger regjeringserfaring og nye lederskikkelser. Ikke minst bør de holde på en generasjon politikere på vei ut, som dyktige Sveinung Rotevatn, som er hentet inn igjen som statssekretær.

For Venstre ble regjeringsdeltakelse etter hvert det beste alternativet. Lenge håpet partifolk at de kunne lage så mye kvalm i budsjettforhandlingene at de vippet ut Frp. En sentrumsregjering med H og Krf var drømmen. Men hvem skulle egentlig gitt dem flertall i Stortinget?

De var avhengig av Frp. Og da nytter det ikke å fortsette å bale rundt med håpet om sentrum. Det er ingen der. Bortsett fra at Krf av og til svinser innom. De tror jo på mirakler. Det skal ikke så mye mer enn et lite mirakel til, så er de i regjeringen de og.