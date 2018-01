RYKKER INN:Tyrkiske styrker rykket frem nær den syriske grensen i Hatay-provinsen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Farlig kurs

leder

Publisert: 23.01.18 06:04

Tyrkias militære offensiv mot syriske kurdere innebærer en farlig opptrapping av krigen i Syria og en svekkelse av den internasjonale innsatsen mot IS og andre ekstremister.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil ødelegge den “terrorhæren” som han anklager USA for å opprette på Syrias side av grensen til Tyrkia. Offensiven startet fredag med tyrkiske artilleriangrep, fortsatte med bombing fra kampfly før bakkestyrkene søndag rykket inn i de kurdiske områdene. Blant de drepte skal det også være mange sivile. Angrepene er rettet mot den kurdiske YPG-militsen som Erdogan anser som terrorister, alliert med det forbudte kurdiske PKK i Tyrkia.

«Operasjon olivengren» ble iverksatt etter at det ble kjent at den USA-ledede koalisjonen mot IS støttet opprettelsen av en kurdisk-ledet grensestyrke på 30 000 mann. En viktig oppgave for den planlagte sikkerhetsstyrken skal være å hindre at IS omgrupperer og slår tilbake. De skal ivareta sikkerheten i frigjorte områder og hindre IS´ krigere fra å flykte, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Den kurdiske militsen i Syria, som Erdogan kaller terrorister, er viktige allierte for USA og andre vestlige land i kampen mot IS. SDF-styrken, der YPG er viktigste element, har spilt en hovedrolle i å drive IS på flukt fra sine tidligere kjerneområder.

Både USA og Russland er, av ulike grunner, bekymret over den tyrkiske offensiven. Frankrike ba om hastemøte i FNs sikkerhetsråd og har oppfordret Tyrkia til å stanse angrepene. Offensiven kompliserer forsøkene på å finne en politisk løsning i Syria. Den avleder oppmerksomheten fra kampen mot IS og lignende ekstremister. Samtidig stilles samholdet i NATO på prøve. Men for Erdogan virker det som om kampen mot kurderne er det altoverskyggende.

Presidenten holder flammende nasjonalistiske appeller, oppfordrer til nasjonal enhet og advarer enhver mot å protestere. Avvikende oppfatninger karakteriseres som terror-propaganda og 24 personer er allerede arrestert. I Erdogans Tyrkia blir det stadig mindre rom for dissens, samtidig som presidenten med åpne øyne styrer mot en konfrontasjon med USAs interesser i Syria. Tyrkia har slått inn på en farlig kurs når indre kritikk kriminaliseres og råd fra allierte ignoreres.