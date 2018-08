AVVISER INNBLANDING: Lega-leder Matteo Salvini (t.h.) nekter for at hans gode venn Vladimir Putin skal ha hatt noe å gjøre med den intense krav-stormen på sosiale medier om riksrettssak mot Italias president, Matteo Salvini (t.v.) Foto: Italian Presidential Press Office /Reuters

Troll i ord

leder

Publisert: 08.08.18 05:06

MENINGER 2018-08-08T03:06:00Z

Russiske nett-troll og falske profiler var i sving da italienske populister forsøkte å reise riksrettssak mot president Sergio Mattarella i mai. Det mener den offentlige påtalemyndigheten i Roma som mandag ba enhetens antiterrorseksjon åpne formell granskning av det som kalles et mulig kupp-forsøk.

Påstanden fra statsadvokatembetet i Italias hovedstad er alvorlig nok, selv om det skal mer til enn eskalerende Twitter -aktivitet for å styrte en sittende president. Det forstår formodentlig også de som står bak de falske nettprofilene. Målet er først og fremst å skape uro for å kunne destabilisere institusjonene, slik lignende aksjoner i andre land har vist er mulig.

Ifølge nyhetsbyrået ANSA mener italienske myndigheter at de russiske nett-trollene sto bak en organisert bølge av utfall mot president Mattarella på sosiale media 27. og 28. mai i år, i kjølvannet av statsoverhodets avvisning av den kontroversielle EU-skeptikeren Paolo Savona som ny økonomiminister.

På det tidspunkt så det ut til at presidentens veto kunne blokkere etableringen av et regjeringssamarbeid mellom den systemkritiske Femstjernersbevegelsen (M5) og høyrepopulistiske La Lega. Italienske justismyndigheter mistenker russerne for å stå bak ca. 400 falske Twitterprofiler som alle forlangte at Mattarella måtte stilles for riksrett.

Det delikate er at kravet om riksrettssak på bakgrunn av presidentens veto, opprinnelig ble fremsatt av M5S-leder Luigi Di Maio, i dag Italias visestatsminister. Lega-leder Matteo Salvini innehar samme posisjon, og er dessuten innenriksminister. Salvini er erklært Putin-venn og avviser blankt noen som helst russisk innblanding. Til avisen Il Foglio sier han at alt snakk om hvordan Russland skal ha påvirket Brexit, amerikanske, franske og italienske valg, er «det totale nonsens».

Justismyndighetene i de nevnte land er som kjent av en annen oppfatning, noe en pågående etterforskning i USA også er et uttrykk for. I juli stengte Twitter 70 millioner falske konti etter avsløringer om at Russland hadde brukt slike profiler som en del av sin propagandakrig, blant annet i forbindelse med presidentvalget i USA i 2016. Også kjente norske Putin-venner mistet med dette et betydelig antall følgere på sosiale medier

Tidligere FBI-agent Asha Rangappa uttalte til VG i helgen at Putins overordnede mål med denne type innblanding er å skape splittelse i det amerikanske samfunnet, og ødelegge sentrale verdier som verdenssamfunnet alltid har forbundet med USA.

Det er grunn til å frykte at målet med den russisk-initierte aktiviteten på sosiale medier i andre vestlige land handler om nøyaktig det samme.