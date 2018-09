ULOVLIGHETER: - Det kan for øvrig være verdt å merke seg at det å sende såkalt dickpics til folk som ikke har sagt de ønsker å motta det ikke bare er ugreit - det er faktisk ikke lov, skriver Eriksen.

Hvorfor sender menn nakenbilder til fremmede damer?

Jeg vil gjerne belyse en ukultur på sosiale medier. Dersom jeg ikke har noe på gang med deg, ikke har snakket med deg og ikke kjenner deg så har jeg NULL interesse av å se deg naken!

LISA K. S. ERIKSEN, skribent.

I kjølevannet av #MeToo-kampanjen der kvinner over hele verden har satt lys på en seksuell ukultur blant menn vil jeg herved benytte anledningen til å belyse en annen seksuell ukultur, nemlig den ukulturen som brer om seg på sosiale medier. Vet du ikke hva jeg mener? Vel, i tilfelle du har levd i en grotte de siste par åra så la meg informere deg. Jeg snakker om menn som fyller opp innboksen til vilt fremmede damer på Instagram og andre sosiale medier med nakenbilder av seg selv.

I flere år hadde jeg Instagram-kontoen min privat, og levde dermed lykkelig uvitende om denne sære og bisarre trenden. Nå har jeg hatt offentlig konto i litt over et halvt år, og jeg er sjokkert! For blant de irriterende, men standard forespørslene som «do you want free online training» og «Hey, can we be friends, I dont have any» dukker det nesten daglig opp slibrige forespørsler fra ukjente menn som enten er mindre intelligente eller bare ekstremt seksuelt frustrerte. Kanskje er de begge deler.

La det være sagt aller først. Jeg er IKKE prippen. Jeg er ikke moralsk imot det å sende lettkledde eller nakenbilder til noen en flørter med eller har noe på gang med. Det jeg derimot stiller et stort spørsmålstegn ved er det faktum at voksne menn finner det for godt og overhodet ikke betenkelig å sende nakenbilder av seg selv til jenter de ikke kjenner og aldri har møtt. «Hei, hyggelig å hilse på deg, her er et bilde av tissen min.» Det sies at vi aldri har vært smartere enn det vi er nå, men i 2018 er altså dette blitt normen på sosiale medier.

Jeg skal ikke skjære alle over en kam. Noen menn tar det faktisk litt roligere. De sender en tilsynelatende hyggelig melding på Instagram, du svarer tilbake og plutselig har man en samtale gående. Når man så har snakket i det som i virkeligheten ville tilsvart en fem minutters samtale spør de ofte om de kan legge deg til på Snapchat eller WhatsApp, fordi «det hadde vært så kjekt å se deg en annen plass enn Instagram.»

Ja ok, tenker du, fyren virker jo koselig og kanskje er han ikke så mye på Instagram. En legger hverandre til på valgt sted, og da går det som regel ikke mer enn et minutt før vedkommende sier han skal ta seg en dusj og spør om du vil «være med». Eller han bare sender et bilde fra dusjen eller senga, naken så klart, og plutselig befinner man seg i en situasjon man faktisk ikke var forberedt på. Han forventer jo så klart at du er med på leken siden du gikk med på å legge hverandre til, mens du sitter der og lurer på hvilke hint du overså og i hvilket univers «godta forespørsel» er synonymt med cybersex.

Hvorfor dere menn tar et allerede frynsete rykte og tråkker det dypere ned i søla på denne måten er for meg komplett uforståelig. En ting er å flørte med noen du kjenner. En helt annen ting er at fremmede menn tar det så fullstendig for gitt at et høflig svar fra ei jente i innboksen på Instagram betyr grønt lys for deling av close ups av hverandres kjønnsorganer. Er menn nå til dags virkelig så oppblåste og høye på seg selv at de tror at verdens kvinner bare sitter og venter på å få se dem nakne? Eller er det rett og slett et tegn på dårlig selvtillit, der menn trenger denne bekreftelsen for å bevise for seg selv og sine kompiser at de fortsatt er menn?

Det kan for øvrig være verdt å merke seg at det å sende såkalt dickpics til folk som ikke har sagt de ønsker å motta det ikke bare er ugreit - det er faktisk ikke lov. Har du ikke samtykke fra personen du sender bildene til klassifiseres det som seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke, og kan ifølge Straffeloven §298 straffes med opptil ett års fengsel.

Svært mange unge i dag kan dessuten fortelle om et press til å sende nakenbilder av seg selv på nett. Samtidig er også spredning av nakenbilder et stadig økende problem. En undersøkelse utført av InFact/ YouGov på vegne av Telenor og UNICEF Norge viser at to av fem unge i alderen 18 til 20 år har tatt nakenbilder av seg selv.

Tre av fire av disse har også delt slike bilder av seg selv. Det kommer også frem i undersøkelsen at to av tre har mottatt nakenbilder av andre, og at én av tre ville skyldt på seg selv dersom bildene kom på avveie. 35 prosent av dem som har tatt, oppbevart eller sendt et nakenbilde av seg selv, sier at de angrer, og hele 63 prosent av de spurte sier de ikke vil gjøre det i framtiden.

Dersom du føler deg presset til å sende nakenbilder av deg selv så er mitt råd: Dropp det. Er du ikke komfortabel med det så ikke gjør det. Husk at ingen har krav på slike bilder av deg. Det er din kropp, og kun du kan bestemme hvem du vil dele den med.

Det er ingen stor ting, og ja, jeg kunne sikkert ha tatt det som et kompliment at jeg får tilsendt disse bildene. Det gjør jeg ikke da jeg mistenker at standarden til disse mennene begrenser seg til om man har innovertiss og pupper. Jeg syns det er unormalt, frekt og irriterende. Jeg har de siste månedene blitt god til å luke dem ut tidlig. Får jeg et random hei fra en mann som myser inn i et uskarpt profilbilde så vet jeg med en gang hva det går i. Jeg blokkerer umiddelbart. Det er synd å si det, men jeg har blitt jævlig skeptisk og jeg kan ikke si det klarere enn dette: Dersom jeg ikke har noe på gang med deg, ikke har snakket med deg og ikke kjenner deg så har jeg NULL interesse av å se deg naken!

Jeg sier som de gjør i reklamen: "Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffa."