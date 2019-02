Foto: ROAR HAGEN

Kommentar

Kampen for tilværelsen

Jo mer persondebatt og fokus på Trine Skei Grande, jo tryggere sitter hun som partileder.

Publisert: 08.02.19 13:51







Ifølge en av politikkens naturlover kan Venstre aldri bli så lite at partiet ikke kan revne på midten. Et nytt distriktsopprør bekrefter dette. Til alle tider har det vært slik at der to venstrefolk møtes, vil det være betydelig politisk avstand mellom dem. En schizofreni som er partiets sjel og svøpe.

Venstre har vært et pågående seminar siden 28. januar 1884, da Norges eldste parti offisielt ble stiftet. Som lavterskeltilbud til politisk interesserte med motstridende ideer om hvordan samfunnet bør utvikles, har Venstre i 135 år vært noe for alle – alltid. Uansett.

Det har gitt partiet merkelappen «vinglete». Ingen vinglet mer enn Venstre. Men så ble Erna Solberg statsminister.

les også Venstre-veteran i Oslo: Støtter krav om at Grande må gå

Den som har lest «Peer Gynt» og kan sin Ibsen, noe som en gang var venstrevelgerens adelsmerke, skjønte hvilket bilde som ble tegnet idet noen sammenlignet partiet med en løk. Da partiet hadde rent flertall på norske lærerværelser og det sto i Grunnloven, eller hvor det var, at «Den hvo ere Leder i Herredets Kulturstyre skal være Meedleem i Venstre», visste man at løkmetaforen var dypt fornærmende.

I dag tror mange den handler om en partileder som ofte tar til tårene. Men den opprinnelige betydningen var at løken mangler kjerne. Fiffig nok. Venstre har imidlertid både kjerne og kjernevelgere.

Det er derfor et opprør, slik det beskrives av to partiveteraner fra Nord-Norge, er langt alvorligere for organisasjonen enn tidligere uro i og rundt partiledelsen har indikert.

les også Slår ring rundt Venstre-lederen: – Lei av jakten

At kjemien kunne vært bedre mellom Trine Skei Grande og nestleder Abid Q. Raja, er opplagt. En partileder som skjeller og smeller på høyttalende telefon og setter omgivelsene i forlegenhet, er alt annet enn greit. At indre samarbeidsvansker hobbydiagnostiseres som noe man kan forvente fra «han homoen» eller han bygde-psychoen, tar seg heller ikke ut. Dette er likevel ikke et hovedproblem.

Enten det er snakk om Norges eldste parti, Norges største parti, Norges populistiske parti, Norges bondeparti eller Kristelig dolkeparti, er det mer regelen enn unntaket at vervene som leder og nestleder er delt mellom hund og katt. Den ene freser når den andre bjeffer.

les også Nå nytter det ikke grine, Trine

Det er også påfallende hvor lite venstrefolk synes å ha brydd seg med allehånde påstander om hva partilederen skal ha gjort, eller ikke gjort, på et bryllup i Trøndelag. De mest krenkede har operert på en arena godt til høyre for Venstres velgermasse, og har i kun begrenset grad hatt noen innvirkning på partiets oppslutning. I partikretser har man heller undret seg over timingen for denne stormen, og hvor tilfeldig det var at detaljrikdom fra en hendelse ti år tilbake i tid kunne fastslås så ettertrykkelig av budbringere som beviselig ikke var til stede.

Selv om enkelte nå peker på Trine Skei Grande og ber henne tre til side, er det likevel ikke hennes person eller lederstil som gjør at vi har et regjeringsparti med en oppslutning på et prosentuelt nivå med lettøl. Derimot kan det være berettiget å snakke om lederskap. Men der har langt flere enn Trine Skei Grande et ansvar.

les også Kommentar: Venstres veivalg

Partiledere kommer og går. Kampen om tilværelsen handler i noen grad om å ha en troverdig frontfigur som kan selge det glade budskap. Men om vedkommende heter Hans Hammond Rossbach, Arne Fjørtoft, Dørum, Sponheim eller Skei Grande spiller mindre rolle hvis det er budskapet det er noe galt med. Når profilerte tillitsvalgte velger å melde seg ut av partiet etter flere tiårs tjeneste, er det fordi de ikke lenger kjenner igjen Venstre.

Sukket fra distriktene om et urbanisert parti som har mistet seg selv lyder som Gjallarhorn.

Trolig har det vært riktig å modernisere Venstre, og tilpasse det en ny virkelighet med økende lokal sentralisering, pulserende tettsteder og boligfelt på størrelse med den gamle bygdebyen. Middelklassen har alltid følt seg hjemme i Venstre.

les også «Først sa du nei, så sa du ja»

Frafallet av trofaste venstrevelgere kan imidlertid tyde på at veivalgene har ført partiet vekk fra opphavelige verdier. Basale stabbesteiner forankret i et grunnfjell som aldri har sviktet. Vi vet at meningsmålinger sjelden er på Venstres side, partiet gjør det gjerne bedre i valg. Men tendensen viser et parti i krise. Det er for enkelt å kalle det en lederkrise. Krisen er politisk.

Venstre tok et valg ved å gå i regjering. Vurderingen var at det ville trigge nye velgergrupper og konsolidere de eksisterende om partiet fikk tre statsråder som kunne vise frem Venstres politikk. Dette for å navigere partiet ut av dødvanne forut for neste Stortingsvalg og reetablere det over sperregrensen for egen kjøl, uten lånte Erna-stemmer som i dag.

les også Ulven splitter Venstre

Men fra bygdeby og grend ser dette annerledes ut. Gamle venstrevelgere ser at Johan Sverdrups etterfølgere har gått til sengs med embetsmannspartiet Høyre; at partiet som kunne samle bonden, læraren og skipsrederen er blitt et forum for fri cannabis og rovdyr i beitesonen; at de som oppfant folkestyret er blitt pådrivere for en regionreform som regionene ikke vil ha.

Muligens er det her grensen nå går. Venstre, slik vi kjenner det, er et liberalt parti. Men partiets velgere er ikke så liberale at de vil ha fri flyt av narkotika og ulv.

Kanskje må Venstre ta skrittet fullt ut om partiet skal leve videre i nye 135 år. Valgresultater i senere år kan tyde på at bynære områder er vel så interessante som bygdene. Det kan gi bedre uttelling å komme urbant orientere velgere i møte, og la distrikts-Venstre lide samme skjebne som grendeskolen og lensmannskontorene.

Tross alt – sosialliberal er jo bare et ord.