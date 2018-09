Presidentens konspiranoia blir styrket av den anonyme kronikken i New York Times. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Det hvite galehus

Personen som står bak den anonyme kronikken i New York Times bekrefter Trumpistenes oppfatning om at en hemmelig skyggeregjering er ute etter å felle presidenten.

Det mest oppsiktsvekkende med den anonyme kort-kronikken fra et medlem av Trump-administrasjonen som New York Times offentliggjorde i natt, er ikke påstanden om presidentens totale fravær av moral.

Det har vi hørt om, og fått demonstrert mange ganger i løpet av de siste to årene. Trump lyver, han motsier seg selv, han skifter standpunkt fra den ene dagen til den andre. Som han for så vidt lovet under valgkampen: Han er totalt uforutsigbar.

Det er kanskje litt mer grunn til å stusse over at New York Times lar en anonym kilde komme til orde på denne måten, ufiltrert og uimotsagt. Men det er mest en sak for presseetikken.

Det mest oppsiktsvekkende er denne personen, og gruppen hen hevder å representere, sine motiver. Hen hevder å være en svoren tilhenger av presidentens politiske agenda. Hen hevder at Trumps politikk på mange felter så langt er vellykket.

Men så mener hen altså at presidenten mangler respekt for grunnleggende demokratiske og republikanske verdier; så som pressefrihet og frimarkedstenkning.

Og derfor velger man altså å sabotere presidenten fra innsiden.

Til det er det bare å si at uansett hva man måtte mene om Trump, så har amerikanske velgere fått akkurat det han tilbød dem. Hans forhold til medier og marked kan umulig ha kommet som noe sjokk på noen. Narsissismen hans var gjenstand for 24 timers vegg-til-veggdekning fra han lanserte seg som kandidat i 2015 til han vant valget halvannet år senere.

Trump er sin egen politiske agenda. Og det har han aldri lagt skjul på.

Den anonyme kronikkforfatteren har antagelig selv stemt på ham. Hen har valgt å arbeide for ham. Hvis han da mener at presidenten utgjør en trussel mot landet og konstitusjonen, bør hen stå frem og si det rett ut.

Det eneste hen oppnår med denne kronikken er å fôre de paranoide forestillingene til den harde kjerne av Trumpister – og ikke minst presidenten selv – om at en hemmelig «skyggeregjering» er i ferd med å gjøre statskupp i USA.

Hen har faktisk gitt dem et ganske solid poeng.