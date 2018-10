Om fysisk aktivitet i skolen: Klar, ferdig – friskere barn!

MENINGER 2018-10-02T10:50:17Z

Hvis alle skolene i landet innfører én time med fysisk aktivitet hver dag, vil vi få friskere barn og minske helseforskjellene. Stortinget har sagt ja. Hvorfor har regjeringen satt på bremseklossene?

debatt

Publisert: 02.10.18 12:50

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund

Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

VGs artikkel mandag viser at skolene fører til at barns aktivitetsnivå synker med hele 30 prosent. Dette må vi gjøre noe med. Og det er mulig å handle raskt, vedtakene er allerede gjort. Nå er det opp til regjeringen.

I fjor vedtok Stortinget at alle barn skal ha én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Et halvt år senere har det skjedd lite. Økt fysisk aktivitet i skolen har gevinster langt utover muligheten den enkelte elev får til bedre helse.



Det er godt dokumentert at vi har sosiale helseforskjeller i Norge. Det er også dokumentert ulikhet i aktivitetsnivå. Folk med høyere utdanning er mer fysisk aktive enn andre grupper i befolkningen. Når elevene har forskjellig utgangspunkt for å trives med å være i bevegelse, kan det føre til at noen barn faller av i sosiale sammenhenger, som å spille fotball eller hoppe tau i friminuttet. Dette igjen kan være med på å opprettholde og forsterke allerede eksisterende sosiale forskjeller. Én time fysisk aktivitet i skolen hver dag, gir direkte og forebyggende helsefordeler. Og kan bidra til å forhindre at elever faller fra i sosiale sammenhenger.

Det er utført mer enn 100 studier om «én time fysisk aktivitet i skolen» i Norge de siste årene. Studiene rapporterer om at barn og unge blant annet får økt konsentrasjon, husker og lærer bedre, får bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende. Sjelden har et stortingsvedtak hatt så mye dokumentasjon i ryggen.



Å innføre én time fysisk aktivitet i skolen, skjer ikke av seg selv. Mange skoler har funnet gode løsninger og er godt i gang. Andre står på startstreken. Vi ønsker at regjeringen skal hjelpe dem videre derfra. Midler til gjennomføring, opplæring av lærere og lovfesting i opplæringsloven er helt nødvendige forutsetninger for gjennomføring. Bare da kan vi sikre at alle får tilbudet og de gode fordelene. Skolen er en god folkehelsearena, med mange muligheter for å utjevne ulikheter - også i helse.

Hva venter vi på?