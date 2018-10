REGIMETS VÅPEN: President Donald Trump mottok Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Det hvite hus i mars. Han viste frem en oversikt over det store våpensalget til Saudi-Arabia. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Iskaldt i ørkenen

Utenlandske investorer er blitt bekymret og holder seg hjemme. Politiske ledere markerer avstand. Saudi-Arabia har ikke forandret seg, men omverdenen ser med andre øyne på regimet.

Årsaken er drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for nesten fire uker siden. Det saudiarabiske regimet er satt under hardere press enn på mange år.

De siste dagene har saken fullstendig overskygget det som skulle være kongedømmets utstillingsvindu. Mange av verdens ledende næringslivstopper og medier meldte avbud til den internasjonale investeringskonferansen i Riyadh, også kalt «Davos i ørkenen». De som kom, fikk høre kronprins Mohammed bin Salman (33), Saudi-Arabias sterke mann, insistere på at ingenting skal avspore hans ambisiøse planer for kongedømmet: -Våre prosjekter fortsetter, våre reformer pågår, krigen mot ekstremisme og terror fortsetter.

I regimets offisielle propaganda ble det først hevdet at journalisten forlot konsulatet i god behold, deretter at han ble drept ved et uhell, før de nå sier drapet var planlagt. På møtet i Riyadh kalte Mohammed bin Salman drapet på Khashoggi for en fryktelig forbrytelse. Saudi-Arabia har ikke sagt hvem som ga 18 mistenkte menn ordre.

Det som står på spill for Saudi-Arabia, er kronprinsens ambisiøse planer om å utvikle kongedømmet, slik det er formulert i hans visjon 2030. Landet skal bli mindre avhengig av olje. Andre deler av næringslivet skal utvikles. De vil ha med store utenlandske investorer. En ung generasjon saudiarabere trenger nye arbeidsplasser.

Prins Mohammed (33) ble først utnevnt til forsvarsminister og visekronprins i 2015. I fjor ble han forfremmet til sin fars etterfølger. Han markerte seg med storstilte planer fra første dag. Han ville bygge en helt ny by, Neom, i en økonomisk frisone i den nordvestlige Saudi-Arabia med færre restriksjoner for innbyggerne enn i landet for øvrig. Kronprinsen ønsket å investere 4000 milliarder kroner i byggingen av den ultramoderne byen i ørkenen, som kun skal drives på fornybar energi.

Det er lite originalt at autoritære ledere som bin Salman har grandiose visjoner og vil bygge storslåtte monumenter. Mer interessant var det at kronprinsen i fjor snakket om at han ville gjennomføre sosiale reformer og lettelser i strenge lover. Under fjorårets investeringskonferanse sa bin Salman at Saudi-Arabia igjen skulle bli et land med moderat islam, åpent for alle religioner og åpen for verden.

Mange var, mildt sagt, skeptiske. Noen kosmetiske endringer er kommet. Det er ikke lenger forbudt for kvinner å kjøre bil. Et par kinoer er blitt åpnet. Moralpolitiet skal ha blitt litt mindre nidkjære i tjenesten. Men det slås fortsatt hardt ned på det minste tegn på dissens. Politisk og religiøs frihet er fortsatt fremmedord i Saudi-Arabia. Kritikere fengsles eller utsettes for piskeslag. Landet er blant dem som bruker dødsstraff oftest. En særdeles streng forståelse av islam, wahhabismen, er enerådende.

Utad ga kronprinsen inntrykk av å være en moderne reformator. Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, ble imponert. Han klarte å overbevise Trump om hvilken nytte han kunne få av å knytte nære bånd til kongehuset og foreslo at Trump skulle debutere på den internasjonale scene med et besøk i Riyadh. Slik ble det, og Trump undertegnet avtaler om lukrative våpenleveranser og samarbeid mot terrorisme.

Med bin Salmans ledelse har Saudi-Arabia ført en aktiv og aggressiv utenrikspolitikk. Krigen i Jemen, der Saudi-Arabia er en viktig aktør, har utløst verdens største humanitære krise. I fjor fikk bin Salman med seg allierte i Den persiske Gulf på økonomisk og politisk boikott av Qatar.

USA og andre vestlige land har i flere tiår solgt regimet våpen og kjøpt deres olje. Trump vil ikke overlate USAs markedsandel til andre. Mange europeiske land selger våpen til Saudi-Arabia, men forbundskansler Angela Merkel har gått foran i å fryse salget av våpen i den nåværende situasjon. Blant andre norske hjelpeorganisasjoner krever nå full stans i all eksport av militært utstyr til landet.

På kort sikt får drapet på Khashoggi konsekvenser. Forholdet til landets viktigste allierte, USA, er ikke like varmt. Trump har kalt regimets reaksjon på drapet i konsulatet «det verste cover-up noensinne». Men varslene om vestlige sanksjoner er ikke overbevisende.

Saudi-Arabia er verdens største oljeprodusent. Ingen har større innflytelse på oljeprisen. Saudi-Arabia er en stor global investor. Vestlige land har ikke latt menneskerettigheter eller undertrykkelse stå i veien tidligere. Det er en forskjell: Illusjonen om at utviklingen går i retning av et mer åpent og moderne kongedømme er borte for alltid.