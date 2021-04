Kommentar

Norges mest solide politiker?

Av Hanne Skartveit

Hvis du skulle velge en eneste politiker du ville betrodd ansvaret for din økonomiske fremtid, hvem ville det vært? Jeg ville valgt Jan Tore Sanner. Han er mer opptatt av å være ansvarlig enn av å bli populær.

Denne uken har Ap ukritisk omfavnet Nord-Norge-banen, et prosjekt som partiet tidligere har avvist som useriøst, i tiår etter tiår. I helgen har SV landsmøte, og vedtar den ene kostbare reformen etter den andre.

I snart åtte år har vi hatt en statsminister fra Høyre som har vært pragmatisk inntil det grenseløse, og betalt seg ut av alle problemer. Med våre penger. Erna Solberg er mer opptatt av å holde regjeringen samlet, og sine samarbeidspartnere fornøyd, enn av å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det begynte lenge før coroaen.

Oppgjør med pensjonistene

Etter alt dette har jeg begynt å tenke på om det ikke er på tide at vi diskuterer hvilke politikere som er mest ansvarlige og solide, uavhengig av parti? Hvem som jobber ut fra prinsipper og idealer, og som er mer opptatt av resultater enn av å skinne selv?

Jeg har fulgt Jan Tore Sanner som journalist i mer enn 30 år, fra han var leder i Unge Høyre. Mitt første møte med ham var da han tok et oppgjør med velstående pensjonister. Han mente de skjøv minstepensjonistene foran seg, i jakt på egne goder, som skattefordeler og honnørbilletter. De gamle ble rasende. Men han lot seg ikke rikke.

Finansminister Jan Tore Sanner er solid, ikke spennende. Foto: Mattis Sandblad

Sanner har vært kommunalminister, og kunnskapsminister, før han ble finansminister. Som finansminister ligger det i jobben å være gnien. Å si nei til gode ønsker fra alle andre statsråder. Hele finansdepartementet er innrettet på dette. Det sies at mektige byråkratene her kan skyte ned kostbare forslag bare ved å heve et øyebryn.

Halvorsen og Jensen

Både byråkrater og politisk ledelse i departementet, uavhengig av parti, kjenner et stort ansvar for fremtidens generasjoner. For langsiktigheten i politikken. For at det skal være penger igjen å bruke etter neste valg, og neste etter det. Jan Tore Sanner er som skapt for rollen som finansminister. Han har aldri vært en lettvint populist som har spredd om seg med dyre løfter.

Dette i motsetning til to av hans forgjengere, Frp-leder Siv Jensen, og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen. Halvorsen var den rødgrønne regjeringens finansminister i den første perioden, fra 2005 til 2009. Jensen var Solberg-regjeringens finansminister frem til Frp gikk ut av regjering i fjor.

Både Halvorsen og Jensen tok sine populistiske partier inn i regjering for første gang. Og begge hadde alltid, før dette, opptrådt som om de hadde mer penger enn andre partier. De hadde aldri før måttet ta ansvar for å gjennomføre sin politikk. Begge ble ansvarliggjort gjennom rollen som finansminister. Men fortsatt, også etter denne erfaringen, er både SV og Frp fulle av kostbare og populistiske løfter.

Ap som garantisten

Sanner tok over jobben som finansminister to måneder før coronaen kom, i januar i fjor. Da ble det meste snudd på hodet. Nå sitter han og administrerer den økonomiske politikken i møte med den største krisen Norge har stått oppe i siden krigen.

De rødgrønne høsten 2005, med de daværende partilederne (f.v.): Sps Åslaug Haga, Aps Jens Stoltenberg og SVs Kristin Halvorsen. Foto: Jan Petter Lynau

Så hva gjør vi som vil ha en mer ansvarlig økonomisk politikk? Det er ikke sikkert det blir mer ansvarlighet på rødgrønn side, dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Forrige gang de rødgrønne skulle danne regjering sammen, i 2005, sto Ap og daværende partileder Jens Stoltenberg som garantisten for at det skulle føres en ansvarlig økonomisk politikk. Stoltenberg visste at mange velgere ville være bekymret for dette, første gang Ap skulle regjere sammen med SV og Senterpartiet.

Aps rolle den gangen var å holde igjen. Både under valgkampen, i forhandlinger om hvilken politikk de tre partiene skulle føre, og mens de faktisk styrte landet. Stoltenberg måtte sørge for at alle tre fikk noe, men at helheten i den økonomiske politikken likevel var ansvarlig og langsiktig.

Nord-Norge og tog

Slik er det ikke lenger. Vedtaket fra partiets landsmøte forrige helg om bygging av Nord-Norge-banen, og partiets stemmegivning i saken i Stortinget denne uken, forteller historien om et annet Ap. Et parti som har lagt ansvarligheten til side, til fordel for lettvinte utspill som de fleste ser at aldri blir noe av.

De nye rødgrønne (f.v.): SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nord-Norge er en landsdel med sterk økonomisk vekst, som trenger store løft, særlig når det gjelder samferdsel. Men mange i landsdelen vil heller bruke penger på opprusting av havner, veier og småflyplasser. Nord-Norge-banen er foreløpig anslått til å koste 120 milliarder kroner. Det er et enormt beløp, som vil binde opp samferdselsbudsjettene i årevis fremover. Penger kan ikke brukes flere ganger. Det har Ap alltid visst. Frem til nå.

Politikk er mye hverdag. Norge er fullt av grå og anonyme kommunepolitikere. Folk som bruker mye av sin fritid på å lese sakspapirer og sette seg inn i lokale saker, som vedlikehold og barnehagedekning. Mange av dem er samlet til landsmøter denne våren. Denne helgen er det SV og Venstre. Sanner ligner på et vis på mange av disse, ikke veldig glamorøse, men hardtarbeidende. Han er ikke en spennende politiker, men han er solid.

Feire de grå

Norge har hatt mange tørre og trauste statsministre. Som Aps Trygve Bratteli på 1970-tallet, Høyres Kåre Willoch på 1980-tallet og Gro Harlem Brundtland på 1980- og 1990-tallet. Ingen av dem var sosiale fyrverkeri, de var hverken talekunstnere eller sjarmører. Det handlet om plikt og ansvar, hardt arbeid.

De siste årene har populismen ridd mektige nasjoner som USA og Storbritannia. Norske politikere kappes om å få flest likes på sosiale medier. Vi i de store mediene er ofte for opptatt av hvilke politikere som er mest populære. Vi lar oss lett blende av politikere som er morsomme, har kjappe replikker, og en smittende latter.

Vi bør i større grad feire de kanskje litt gråere, men stødige, seriøse, kunnskapsrike og hardt arbeidende politikerne. Uansett parti. De som har mot nok til å fortelle oss de ubehagelige sannhetene. Rett og slett fordi de forstår at det kommer en dag etter i morgen.