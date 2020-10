Kommentar

Kulturlivet i Finnskogen

Av Yngve Kvistad

KULTURMINISTER: Abid Raja. Foto: Frode Hansen

Alle disse kulturministre som kom og gikk. Ikke visste vi at Abid Raja var selve Livet i Finnskogen.

Med solid unntak for finansministeren er det få statsråder som får mer oppmerksomhet enn kulturministeren når et nytt statsbudsjett legges frem. Budsjettkapitlet er et av de minste i regjeringens såkalte Gul bok. Men leserskaren er den mest kritiske.

Gitt departementets totale ramme på et par titalls milliarder skal det få friske midler til før mottakerne føler de bader i penger. Og omvendt: Liten omdisponering kan tenne fakkeltog. Den enes kong Midas er den andres kroneplager.

Kulturfeltets syn på en geskjeftig statsråd kan tidvis fortone seg som en ibsensk dommedag: Om ministeren hamrer eller hamres, likefult skal det jamres.

Abid Rajas første, muligens også siste, kulturbudsjett vil påkalle rituell jamring. Det er mange gode formål som ikke blir overrislet tilstrekkelig. Ikke denne gangen heller. Og det vil bli omkamper når det endelige budsjettet skal salderes. Så revideres. Omkampen er Norges nest eldste kulturuttrykk.

I en normalsituasjon ville et budsjettfremlegg som dette fremkalt ovasjoner. Kanskje en nyskrevet kantate. Regjeringen plusser på kulturkapitlet 3,7 milliarder kroner, en økning på 19 prosent sammenlignet med saldert budsjett 2020.

Det lyder nesten uvirkelig. Men har i likhet med så mye annet i dette avvikende året en covidforklaring: 2,5 milliarder kr. er knyttet til ulike støtteordninger for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren i forbindelse med pandemien.

Slik sett handler deler av denne økningen om midlertidige penger som allerede er disponert til coronarelaterte formål. Noen kaller det triksing med tall. Andre mener innretningen er uklar. Opposisjonen fnyser over en realøkning Ap tallfester til fire prosent, og kaller den «puslete». Det er opposisjonens privilegium å kunne se bort fra helheten. At «alt henger sammen med alt», som Gro sa da hun oppsummerte EØS-forhandlingene.

Like fullt er dette friske midler som kommer på toppen av et styrket kulturbudsjett. Et budsjett som søker å innfri det ekstraordinære kompensasjonsbehovet i en fragmentert sektor, og samtidig by på økonomiske stimuli og faktiske nyinvesteringer i et bredt kulturfelt. De som har fått, klager ikke, må vite.

Så selv om konkrete savn vil bli bokført og engasjerte kronikkforfattere vil etterlyse tydeligere prioriteringer, leser jeg mer enn «stø kurs i alle retninger» inn Abid Rajas kulturkapittel. Ikke minst proposisjonens innledende 20 sider, som bærer preg av statsrådens egen penn.

Stikkord som mangfold og inkludering går igjen. Men ikke nødvendigvis relatert til innvandring, integrering eller etnisitet. Både kulturuttrykk og arenaer kan virke ekskluderende for folk som tror de ikke har noe der å gjøre. En fremmedgjøring som like gjerne handler om alder, kjønn, sosial bakgrunn, miljø – ikke om man er født i Kabul eller Kabelvåg.

Tilgang til kunst og kultur er ikke bare en rettighet for den enkelte. Det har også en samfunnsbyggende effekt. Kreativitet og nyskaping er to sider av samme sak, som kan hjelpe oss å se fremover. I kulturkapitlets innledning heter det:

«Vi vet at et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati, og at kunst og kultur kan danne, forme og styrke fellesskap.»

Abid Raja har ikke lest Hamsun, Holberg eller De fire store. Sånt blir han gjerne konfrontert med. Å kunne sin Kielland og Lie har en opplagt verdi for Norges kulturminister.

Ved Regjeringens mensa rotunda på den årlige budsjettkonferansen har kulturministerens to år i Stortingets finanskomite likevel større verdi enn «byer i Belgien».

Det er ikke Familien paa Gilje som har sikret norske kunstnere en ekstraordinær stipendpott på 100 millioner kroner. Som altså kommer på toppen av de 100 millioner kulturministeren trakk opp av stipendhatten for inneværende år.

Den budsjetterte summen av arbeidsstipender og diversestipender som kommer norske kunstnere til gode i 2021 stiger dermed til en rekordpott på 471 millioner kr, ifølge ministeriets egne tall. Bortsett fra Frp klager ingen over det.

Hvorvidt Abid Raja har detaljkunnskap om Calle Jularbos valsetoner, skal også være usagt. Eller om han kanskje hørte Livet i Finnskogen for første gang da han besøkte Svullrya tidligere i år. Her ble han i hvert fall så fascinert av historien om skogfinnene at han i dag har overrasket hele kommunen med å gjøre Grue til en vinner på årets statsbudsjett.

Norsk Skogfinsk Museum, som forvalter en nesten 500 år gammel norsk finnekultur, får tilsagn om 106,6 millioner kroner til nybygget Finnskogens hus på Svullrya.

Kulturlivet i Finnskogen, der altså. Og Abid valser opp.

Publisert: 07.10.20 kl. 13:52

