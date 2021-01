MAGISKE MARKA: – For den drøye millionen som bor tett innerst i Oslofjorden er Marka en storprodusent av folkehelse, skriver kronikkforatteren. Foto: Stella Bugge

Debatt

Folkehelse bør være neste fokus i naturvernet

Naturvern er ikke bare et spørsmål om å redde truete arter og naturtyper. Naturvern bør også være et vern av truete naturopplevelser og av folkehelse

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SIGMUND HÅGVAR, professor emeritus i natur- og miljøvern, NMBU

Spør du Oslo-folk hva som er fint med byen, er svaret ofte nærheten til Marka. I disse coronatider søker folk til Marka som aldri før. Når samfunnet er stengt ned har mange «gjenoppdaget» Marka som fristed. Den ligger der gratis og døgnåpen og tar imot deg uten å stille krav. En etterlengtet ut-av-porten-opplevelse, hvor man kan la seg omslutte av trær, skjønnhet og stillhet.

Enten som småturer i nærmarka, eller inn i indrefileten som byr på bortgjemte fiskevann, stille myrer og lange åser med utsikt over verden.

Forskning bekrefter det mange allerede vet: Friluftsliv bygger livskvalitet. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og positive naturopplevelser er uslåelig. Tilgang til natur bidrar til å bekjempe typiske livsstilsykdommer som overvekt og depresjon. Da Oslo i 2019 ble kåret til europeisk miljøhovedstad, var et av kriteriene den grønne kransen av skog omkring byen.

For den drøye millionen som bor tett innerst i Oslofjorden er Marka en storprodusent av folkehelse.

les også Snøen som falt i forfjor

I dag har vi en markagrense – en byggegrense gjennom 14 kommuner. Den ble vedtatt i 2009, da den etterlengtede markaloven kom. Men idéen går helt tilbake til krigens dager. I 1941 trakk Nils Hauge den første streken i boka «Oslomarka som naturpark». Like viktig var motstandsmannen Erik Sture Larre, som i 1943-45 satt i en trang enecelle på Grini, utsatt for grusomme forhør. Mental styrke hentet han fra Marka: Med lukkede øyne gikk han tur i hodet, langs kjente stier. Og han ga seg selv et løfte: Dersom han overlevde, ville han sloss for å bevare Marka, gjennom en permanent byggegrense.

Larre lyktes i sitt store prosjekt. Han rakk også å oppleve Markaloven, og døde som hundreåring i 2014.

Markaloven er en spesiallov for Oslomarka. Også andre byer har nærområder som de kaller «Marka», og som har stor betydning for innbyggernes livskvalitet. Kanskje vi burde hatt en generell bymark-lov, som enhver by kunne benytte seg av? Naturvern er ikke bare et spørsmål om å redde truete arter og naturtyper. Naturvern bør også være et vern av truete naturopplevelser og av folkehelse. I 2019 utarbeidet WWF og Norsk Friluftsliv en «rødliste for truete naturopplevelser». Folkets respons var stor. Mange var redde for å miste naturkvaliteter som betød mye for dem.

De tre høyest rangerte opplevelsene var villmarkspreget natur, naturens stillhet og verdien av de frie elvene.

Vindkraftdebatten har skapt økt bevissthet om rekreasjonsverdien av natur. Mennesker som har kjempet forgjeves mot naturødeleggelser og lidd et «stedstap» kan fortelle om dype sorgreaksjoner. En rekke kommuner har tatt et klart standpunkt mot naturødeleggende vindindustri, blant annet ut fra trivsel og folkehelse. Dessuten kan tilsvarende energi hentes gjennom energisparing, sol, jordvarme, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og andre smarte tiltak som ikke ødelegger natur.

les også 10 råd: Slik sikrer du deg drømmehytta på fjellet

Kortsiktig økonomisk vinning frister imidlertid enkelte kommuner til å forbruke sine naturkvaliteter, for eksempel ved å anlegge svære, nye hyttefelt. Moderne hytteutbygging krever et tett veinett og lange grøfter for rør og kabler. Fjellskog, heier, myr og bekkefar forsvinner som naturtyper. Rype, skogsfugl, mår, lavskrike, blåstrupe og andre innvånere trenges unna. Hyttefolk som søkte naturens ro og opplevelser, må kanskje sette seg i bilen på ny for å finne steder hvor det er verdt å gå tur. For kommunens egne innbyggere er kanskje både turterreng og jaktterreng borte.

Bare en liten del av norsk natur er vernet. Resten av arealene har kommunene stor makt over gjennom plan- og bygningsloven. Det medfører et betydelig ansvar. Dessverre har nesten samtlige kommuner fjernet sine heltidsansatte naturforvaltere, som hadde i oppgave å tenke økologisk og langsiktig. Videre er Klima- og miljødepartementet fratatt den viktige planavdelingen, og regjeringen har vingeklippet Fylkesmannens myndighet til å korrigere kommunenes arealdisponering. Uten veiledning og kontroll, og i kamp med kortsiktige interesser, kan verdifull natur lett gå tapt.

De kommunene som klarer å forvalte sine naturherligheter med omhu og langsiktighet vil imidlertid kunne tilby innbyggerne «grønn velferd» langt inn i fremtiden.

les også Ivar (72) samler tusenvis i kampen for fjell- og uberørt natur

Et oppmuntrende eksempel er at Oslo og Nordre Follo kommuner har tilbudt store deler av sine kommuneskoger som nasjonalpark. I Østmarka like ved hovedstaden ligger et spennende og forbausende intakt skogslandskap. De to kommunene ønsker en bynær og brukspreget park som skal støtte opp om friluftsliv og naturopplevelse.

Fra et naturfaglig synspunkt mangler vi dessuten en nasjonalpark i Østlandets lavereliggende skoger. Mens markagrensen med tiden kan bli utsatt for politisk press, vil en nasjonalparkgrense ligger fast.

Denne nasjonalparken kan bli en god gave til fremtiden – et varig bidrag til trivsel og folkehelse.