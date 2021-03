Kommentar

En hyllest til Oslo

Av Shazia Majid

STANDHAFTIG: Oslo holder ut, selv uten heiarop fra sidelinjen. Foto: Thomas Andreassen

Kjære byen min, du er i din femte måned med nedstenging. Og det er ingen som lenger tenner lys i vinduene for at du skal holde ut. Men du holder ut.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kjære Oslo, for en stabeis du er!

Du har utholdenheten til en maratonløper.

Og du løper fortsatt. Du løper og løper. Pustende, pesende, med blemmer og skrubbsår, og tretthetsbrudd i leggene.

Snart fem måneder, Oslo. Fem måneder med de hardeste restriksjonene, med mørklagte butikker, titusener permitterte og arbeidsledige og tusener av ungdommer på hjemmeskole. Fem måneder med den høyeste smitten, og flest syke.

Og nå har du altså den bratteste bakken foran deg.

Rundt Østensjøvannet sørøst i byen finnes en bakke som kalles blodbakken. Det er en slik bakke hvor man løper opp og kjenner at man lever. Hjertet dundrer mot ribbeina, luften rekker knapt ned til lungene, men man setter den ene foten foran den andre og når toppen – og så tar det noen minutter før pulsen finner sin normale rytme igjen.

Du skal opp den bakken. For du er Oslo. Oslo gir ikke opp.

Du og alle de nesten 700.000 menneskene du rommer skal finne den normale rytmen igjen. Selv om det er blytungt akkurat nå.

Det hadde ikke trengt å være så blytungt. Det er den ekstra vekten du må slepe opp bakken. Den vekten du skulle vært foruten. Det er tyngden av alle de som ikke heier lenger. De som frykter og forbanner og skulle ønske du løp fortere og smartere og kom deg i mål. De har hverken vann, næring eller trøst å tilby. «Ta deg sammen»! Det er det eneste de har å tilby. Jeg klandrer dem ikke, en er seg selv nærmest. Men det er sårt. Jeg vet det sårt, når det er byen min som må dra lasset.

Jeg vet at kontrastene til denne tiden i fjor er store. I fjor tegnet barna regnbuer med farget skritt på asfalten. De skrev at «Alt blir bra». Og så hang de det opp i vinduene hjemme og i barnehager og på skoler for å oppmuntre alle som gikk forbi. Det ble tent lys i flere rom på Radisson hotellet slik at lysene formet et hjerte. Det var et hjerte for byen. Hjertet er der, men energien er ikke det.

Vi er slitne, det er klart vi er slitne.

«Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt» – sa myndighetene til en by der folk vanligvis holder seg minst mulig hjemme og har mest mulig sosial kontakt. Sosial kontakt er det Oslo kan. Vi har rike områder og fattige områder, «hvite» områder og «brune» områder, og områder med lite folk og mye folk – men over alt har vi over tiår spesialisert oss på å samle oss. Vi samlet oss over ølen i brune puber, vi samlet oss under bitte små og kjempestore konserter. Vi samlet oss i moskeen og på shoppingsentre og vi samlet oss på tunet i borettslaget. Vi samlet oss langs fotballbanen, på mela på Rådhusplassen, på t-banene og til og med i marka. Men 8. november i fjor fikk vi beskjed om ikke å samles. Alle innendørs arrangementer ble forbudt, kinoer, teater og lekeland, treningssenter og svømmehaller ble stengt. Det samme ble ølkranen.

OSLO-FOLK: Det er slik det skal være, og det er dit vi skal. Oslo-folk tar seg en utepils på Aker brygge. Foto: Mattis Sandblad

Og det var som om noen skrudde av lyset. Vi skulle overleve ved å gi slipp på alt som gjør livet verdt å leve.

Så kom julen, og med den britiske varianten av coronaviruset. Og så kom tallene fra Folkehelseinstuttet. Da kom debatten om de som bor trangt, de som dør oftest, de som blir innlagt mest. Frykten fulgte de økende grafene. Oslo-folk ble uglesett, grorud-dølinger ble nærmest en pariakaste. Det knaket i sammenføyningene.

Vi begravde våre døde. Vi stelte våre syke. Og så tok vi på oss munnbind, spritet ned hendene og gikk på jobb. Vi holdt hjulene i gang. Viruset var overalt, men vi holdt hjulene i gang. Og de som ikke var i frontlinjen, de som ikke kjører drosje og buss og T-bane, og som ikke vasker våre skoler og sykehus og som ikke holder liv i butikker – de ble inne. Inne foran pc-skjermen. På femte måned. Bleke i huden, matte i blikket. Vittighetene på morgenmøtene på jobben uteble. Alt var prøvd. Vin over Zoom, dating over Zoom og en klem til bestevenninnen over Zoom.

Du Oslo, du har en så enorm favn. Du rommer dine syke og dine døende. Dine smittede og dine skremte. Du rommer de fattigste og de rikeste. De sterkeste og de svakeste. De som sier «jenten» og de som sier «mæbe» om jenter. Du rommer de som forsker på covid-19 og de som ikke forstår hva covid-19 betyr. De som har løpt hver dag og kommet i livets beste form, og de som aldri har vært sykere. De som har funnet kjærligheten i pandemiens tid og de som har blitt fanget med sine voldsutøvere. De som drar til hytta for å komme seg bort, og de som spriter ned toalettet hver gang de er der fordi det er ett toalett og syv i familien.

Alle har vi hatt lyst til å gi opp. Det er klart vi har. Og så er det ingen som gir opp. Nesten ingen. Vi gjør det vi får beskjed om. På femte måned. Vi gjør det for deg, Oslo.

Hva så om ingen utenfor Oslo heier. Og hva så om ingen tenner et lys. Vi heier på deg og vi skal tenne et lys.

Du er byen vår. Du er oss, Oslo. Se for deg 700.000 på sidelinjen mens du kjemper opp den siste bakken: Kom igjen nå! Dette klarer du! Du med alle dine skavanker. Se på deg, da! Kommet så langt, bare litt til. Litt til, Oslo!

