Lege: − Det er min plikt å si i fra

Smitteutbruddet i vi ser i rusmiljøene i Oslo kan bli katastrofalt. Regjeringen og FHI må prioritere vaksinering av den glemte risikogruppen rusmiddelbrukere nå.

KARIM SAYED, overlege ved Gatehospitalet, medisinsk-faglig ansvarlig for Frelsesarmeens Rusomsorg i Norge

Når du slutter med rus, trenger du noe å finne på. Som overlege på Gatehospitalet har jeg det siste året hørt stadig flere foruroligende historier om en vanskeligstilt pasientgruppe som får det stadig verre: Det er historier om ensomhet, om isolasjon, om vold og om tilbakefall til rusing.

Disse historiene øker nå i omfang. En vanskelig situasjon blir enda vanskeligere når du er nederst på samfunnets rangstige. Spres coronaviruset blant rusmisbrukere øker faren for død for dem selv, og for smittespredning for resten av samfunnet. Rusmisbrukere har sjelden en stemme som blir hørt, de har ikke pengesterke lobbygrupper i ryggen og de og roper ikke høyt om vaksiner.

Derfor føler jeg en forpliktelse som lege til å si ifra. Det er nå bekreftet flere smittetilfeller i rusmiljøet i Oslo. Det er dypt problematisk at rusavhengige ikke en gang er nevnt i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsplan.

Varsellampene burde gått for lenge siden. Allerede i januar så vi alvorlig smitte av det muterte viruset utviklet seg i denne gruppen i København. Under smitteutbruddet i rusmiljøet i København testet 26 positivt for coronasmitte på et oppholdssted i løpet av en helg.

Danmark reagerte med å prioritere vaksinering av denne gruppen. Norge burde snarest gjøre det samme.

Situasjonen til de rusavhengige på gata i dag er allerede kritisk. Mange tilbud er stengt eller sterkt redusert. Sosiale arenaer er knappe. Det rapporteres om økende depresjon og angst, og tilbakefall som gir økt overdosefare. Mange forteller om et tøffere miljø på gata med økt vold, høyere priser og dårligere tilgang til rusmidler.

Når smitte med det muterte viruset forekommer i rusmiljøet vil det kunne spre seg farlig raskt. Vi vet at enkelte rusmiddelbrukere ofte er dårligere til å oppsøke lege og sykehus fordi de er redde for abstinenser eller for sanksjoner dersom de har sidemisbruk. Mange bor på institusjoner, omsorgsboliger og liknede offentlige tilbud, hvor også ansatte er i fare for smitte. Dette er ansatte som på grunn av smittevern og strenge rutiner allerede er i en svært presset situasjon.

Rusmiddelavhengige på gata lever i et utsatt miljø og har ofte komplekse helseutfordringer. I en gruppe hvor enkelte er hjemløse og mange har dårlig helse er ikke det ikke bare høyere risiko for smittespredning, men også for at de smittede blir sykere av viruset enn vi som ellers er friske. Mange har livsstilssykdommer, KOLS, Hepatitt C, nyresykdommer, dårlig ernæringsstatus og d-vitaminmangel.

Å bli smittet med coronaviruset kan bli ekstra farlig for de som allerede er blant de mest utsatte i samfunnet. Dette er en av samfunnets aller svakeste grupper.

Nok en gang har Oslo en ekstra stor utfordring siden rusmiljøet er størst her. Hovedstaden er allerede under sterkt press, og vil kunne få store problemer med å håndtere et enda større smitteutbrudd i rusmiljøet.

Samtidig er ikke dette et rent hovedstadsproblem. I februar ble det bekreftet 36 smittetilfeller i rusmiljøet i Kristiansand, hvor enkelte måtte tvangsinnlegges. Abstinensbehandling er en kompleks medisinsk problemstilling som blir et ekstra problem på toppen når denne gruppen skal i isolasjon og karantene.

Smittevernloven gir anledning til bruk av tvang for isolasjon og karantene, men det er ressurskrevende og lite ønskelig. I Tønsberg sliter kommunen med å få på plass et forsvarlig tilbud for å håndtere de medisinske utfordringene med abstinenser, uro og mobilitet med bruk av fastlege og legevakt, i forbindelse med et pågående smitteutbrudd på Farmannshjemmet.

I Norge har vi en moralsk forpliktelse for å sørge for at coronapandemien ikke fører til enda større helseulikheter i samfunnet. Jeg ber derfor politikerne sørge for at Norge snarest følger etter Danmark og prioriterer rusmisbrukerne inn i vaksineplanen som den risikogruppen de er.

Dette er kritisk om vi skal klare å hindre ukontrollert smittespredning, både internt i rusmiljøene og til resten av samfunnet.