Nå gjelder det å holde hodet kaldt

Av Shazia Majid

UNDER LUPEN: Den svensk-britisk AstraZeneca- vaksinen er stanset i Norge og en rekke andre land, mens det undersøkes om den kan ha livstruende bivirkninger. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Vaksineringen er avhengig av tillit i befolkningen. Nå haster det å få en avklaring på om AstraZeneca-vaksinen er årsaken til blodpropper.

Det siste vi trengte midt under en kraftig oppblomstring av mutant-smitten, er en vaksine som nå undersøkes fordi vaksinerte har fått blodpropper.

I Norge er vaksinen kun satt hos folk under 65 år, og som jobber i helse- og omsorgssektor. Primært kvinner. Og nå er altså en kvinne død, og tre personer innlagt på sykehuset med blodpropp. Alle hadde fått AstraZeneca-vaksinen kort tid i forveien.

Men det er ikke dermed sagt at det er vaksinen som er årsaken til blodproppene. Vi vet rett og slett ikke, det skal undersøkes, og først da kan vi si noe om årsakssammenhengen.

Men når FHI hasteinnkaller til pressekonferanse på en lørdag, skremmer de vannet av hver og en av oss.

FHI vil antagelig komme ryktespredningen og konspirasjonsteorier i forkjøpet. Dessuten forteller de nå at de som har fått vaksinen skal være oppmerksomme på hudblødninger, altså blåmerker av alle størrelser. Får de blåmerker er det bare å komme seg til legevakten. Dette er viktig informasjon å formidle.

Men de fleste av oss er mettet på dårlige nyheter, etter måneder med mer eller mindre strenge restriksjoner og en smitte nærmest ute av kontroll. Det er naturlig å både bli redd og sliten. Derfor er det viktig å minne om følgende:

Av de fem millioner som har fått AstraZeneca-vaksinen i Europa så langt, er det meldt om 30 tilfeller av blodpropper kort tid etter vaksinen ble satt.

I Storbritannia har myndighetene vaksinert 11 millioner briter med AstraZeneca-vaksinen. De innrapporterte bivirkningene er overvåket fortløpende. Også her er det rapport om noen få tilfeller. Men det finnes ingenting som tyder på at vaksinene fører til større forekomst av blodpropper, ifølge britiske myndigheter.

Akkurat nå er det den britiske vaksinen som er under lupen. Men en oversikt over innmeldte bivirkninger hos legemiddelverket viser at ytterligere tre yngre nordmenn har fått blodpropp etter Pfizer-vaksinen Comirnaty. Vi vet ingenting om hva som ligger bak disse tallene.

Det er ingen trøst, men da er det viktig å huske hvordan en hel verden nå er i ferd med å bli vaksinert, uten at et eneste dødsfall så langt er bekreftet å ha vært forårsaket av vaksinene. Det forteller Verdens helseorganisasjon (WHO).

Som samtidig sier at de følger utviklingen med argusøynene og vil endre sine anbefalinger om det skulle være grunn til det.

11. mars, samme dag som Danmark innførte en midlertidig stans i bruken av vaksinen kom WHO med en uttalelse hvor de skriver at det per 9. mars er satt 268 millioner doser av Covid19-vaksiner verden over.

Ingen dødsfall er så langt blitt ansett å være forårsaket av vaksinene.

WHO understreker at den midlertidig stansen Danmark, Norge og en håndfull andre land har innført, er av forsiktighetshensyn, og ikke sier noe om hvorvidt vaksinen er årsaken til blodpropp.

Også EUs legemiddelverk har uttalt at det ikke finnes indikasjoner på at AstraZeneca fører til økt forekomst av blodpropper.

Det naturlige er at folk vil fortsette å bli syke og dø, av annet en covid-19, også etter at vaksinen er satt. Alt tilsier at det er forsvinnende liten fare for å få livstruende bivirkninger av vaksinene.

Men når dødsfallene kommer kort tid etter stikk i armen, og skaper uro hos helsemyndighetene, må det tas på største alvor. Det er ikke rom for annet.

Det verste som kan skje nå er om folk blir skeptiske til covid-19-vaksiner generelt. Slik det ser ut nå er det ingen vei ut av pandemien annet enn gjennom vaksinering. En normalisering av samfunnet er avhengig av flokkimmunitet som kan oppnås dersom omtrent 70 prosent av befolkningen lar seg vaksinere.

Det er fortsatt slik at fordelene veier opp for eventuelle bivirkninger av covid-19-vaksiner. Inntil det motsatte er bevist.