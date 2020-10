HEMMELIGE SØKERE: – Kanskje er det på tide med en NOU om offentlighetslovens betydning for rekruttering av toppledere i det offentlige, spør kronikkforfatteren. Foto: Sandra Skillingsås

Debatt

De beste søkerne blir ikke offentliggjort

Hvorfor er toppledere så opptatt av å hemmeligholde sitt kandidatur til nye jobber?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RENÉE DAVADI, masterstudent

Har du sett en offentlig søkerliste til en topplederstilling før? Sjansen er stor for at flere av kandidatene står oppført som unntatt offentlighet, og at de fleste offentliggjorte søkerne til stillingen ikke virker å være kvalifiserte. Det er en dårlig bevart hemmelighet blant journalister, rekrutteringsbransjen og oppdragsgivere i offentlig sektor at det er mer regelen enn unntaket at de reelle kandidatene står som «unntatt offentligheten».

Hvorfor er det blitt slik?

Offentlighetslovens bestemmelser om søkerlister skal sikre at allmennheten og media får anledning til å ettergå ansettelsesprosessene. I offentlig sektor skal den best kvalifiserte søkeren få stillingen i henhold til Statsansattelovens §3. Prosessen skal være redelig, og det skal ikke tas ensidige eller usaklige hensyn. I forarbeidene til loven er det argumentert med at allmennheten skal ha adgang til å «på forhånd engasjere seg i en meningsutveksling om ansettelsessaker med utgangspunkt i kjennskap til hvilke søkere som har meldt sin interesse», samt at «det ikke er en privatsak å søke offentlige stillinger».

Hovedbegrunnelsen for offentlige søkerlister er dermed å sikre innsyn og etterprøvbarhet i offentlige rekrutteringsprosesser, samt å ivareta redelige ansettelsesprosesser som forhindrer kameraderi og «gutteklubben-grei»-taktikkeri. Ansettelsesprosessene skal bidra til legitimitet og tillit til lederstillinger i det offentlige.

les også Hurtigrutesjefens tåkeprat

Det er derimot her dilemmaet oppstår. Når man leter etter kvalifiserte toppledere for en offentlig stilling er det mange som kun vil søke dersom søknaden blir unntatt offentligheten. Å begrense tilfanget av kvalifiserte kandidater øker også sannsynligheten for at det offentlige ikke får den best kvalifiserte kandidaten. Derfor praktiseres det en utstrakt bruk av unntak fra den offentlige søkerlisten, og konsekvensen er at søkerlistene i liten grad reflekterer rekrutteringsprosessene.

I vår skrev jeg masteroppgave hvor en rekke toppleder-rekruttere er intervjuet, og funnene peker på flere av de samme utfordringene. Attraktive kandidater har større sjanse for å få innvilget konfidensialitet, og hvis man ikke gir unntak for offentliggjøring vil man oppleve et kandidatfrafall i såpass stort omfang at man risikerer at det offentlige ikke vil få de beste kandidatene. Svært mange kvalifiserte søkere unnlater å søke på offentlige topplederstillinger med mindre de er sikre på å få unntak fra å offentliggjøres på søkerlisten.

Hvorfor er toppledere så opptatt av å hemmeligholde sitt kandidatur? Majoriteten av kandidatene til topplederstillinger kommer fra andre nøkkelposisjoner. Det at det blir kjent at de søker seg vekk vil ofte kunne påvirke stillingen de har i dag. De risikerer å miste legitimitet som ledere dersom man vet de «sitter på oppsigelse», det sender et signal til arbeidsgiver at man er på vei ut, og det vil også kunne påvirke relasjoner til bedriftens kunder.

les også Ap vil stoppe lønnsgaloppen på toppen: – Tøffere enn før

Et godt eksempel på dette er rekrutteringen til en av de aller høyeste offentlige stillingene i Norge, nemlig embetet som høyesterettsdommer. Våren 2013 endte man i en situasjon, etter flere år med lave søkertall, hvor det ikke var noen søkere til dette embetet. Leder i Advokatforeningen Erik Keiserud skrev i 2014 en artikkel i Advokatbladet hvor han påpekte hvor krevende offentlige søkerlister kan være for advokater: «For mange advokater vil det imidlertid kunne få klart negative konsekvenser for advokatvirksomheten dersom det blir kjent at vedkommende søker stillingen. Omkvedet vil lett kunne bli at han eller hun er på veg ut av advokatbransjen. I tillegg kommer at det vil kunne få negative konsekvenser for advokatens omdømme blant (potensielle) klienter og kollegaer dersom man ikke når opp.»

Innstillingsrådet for dommere drøftet dette og innstilte etter Keiseruds artikkel på at det bør åpnes for at søkere kan få unntak for å stå på offentlig søkerliste. Rådet viste til at «dette kan være et egnet virkemiddel for å få et større og bredere søkergrunnlag».

I dag er bestemmelsene rundt hvem som kan unntas offentlig søkerliste basert på skjønnsmessige vurderinger uten tydelig vilkår eller en enhetlig etablert praksis. Dette medfører at vurderingene om hvem som får unntatt offentlighet praktiseres til dels svært ulikt, og det er dermed stor usikkerhet blant søkere knyttet til hvorvidt man får konfidensialitet. Dette medfører at kandidatene ofte trekker seg fra prosessen for å unngå den karrieremessige kostnaden av å stå på en offentlig søkerliste, med mindre de får tydelig beskjed om at de har gode muligheter for å få stillingen.

les også Smellen kommer

Få land i verden kan sies å ha et så radikalt åpenhetskrav som Norge. Vi er et av få land som praktiserer offentlige søkerlister ved rekruttering til det offentlige. Av land som vi ofte sammenligner oss med har eksempelvis Danmark veid hensynet til samfunnets behov for å få den best kvalifiserte kandidaten tyngre enn hensynet til befolkningens innsikt i søkerlisten. Intensjonen bak offentlige søkerlister har stor oppslutning, men dagens praksis ivaretar ikke denne intensjonen.

De reelle kandidatene til topplederstillingene blir ikke offentliggjort. Dermed står offentligheten uten en reell mulighet til å gå prosessen etter i sømmene, selv om norske medier er flinke til å trykke søkerlistene til offentlige stillinger. Det er neppe realistisk at toppledere vil ta en karrieremessig kostnad for å kanskje få en topplederstilling i det offentlige når man kan søke kostnadsfritt i det private. I verste fall hindrer dette kompetanseoverføring mellom offentlig og privat sektor, og medfører at offentlig sektor ikke får de beste kandidatene.

Skal offentlige søkerlister ivareta den kontrollfunksjonen som offentlighetsloven ønsker, må dagens praktisering av denne lovbestemmelsen for topplederstillinger i offentlighetsloven gjennomgås. Norge har en lang tradisjon for å utrede krevende avveininger gjennom offentlig utredninger. Kanskje er det på tide med en NOU om offentlighetslovens betydning for rekruttering av toppledere i det offentlige?

– –

Kronikkforfatteren jobber som rekrutterer i Visindi. Kronikken er basert på hennes masteroppgave.

Publisert: 04.10.20 kl. 17:11

Mer om Rekruttering Ledere Arbeidsliv