Mindre velferdsprofitt, mer mangfold

Kvinner og menn som jobber i velferden vår og står på hver eneste dag fortjener også noe mer enn applaus. De fortjener at hver eneste krone går til velferden, til kvalitet, forsvarlig bemanning og gode lønns- og arbeidsvilkår.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt og stortingsrepresentant

I VG 1. oktober påstår den rederfinansierte tenketanken Civita at det ikke stemmer at ideelle aktører har blitt skvist bort av velferdsprofitører, og at det er et gode når en langt større del av velferden drives av private med fortjenestemotiv. Dette er i utakt med både virkeligheten og folkemeningen.

I barnehagesektoren i Norge foregår det en kommersiell ensretting. De fire største kommersielle konsernene gikk fra å eie 375 barnehager i 2014 til 570 barnehager i 2017. Fra 2014 til 2017 har disse aktørene nesten doblet sin samlede omsetning fra rundt 3 milliarder til 5,8 milliarder. En rapport konsulentselskapet BDO har lagd på bestilling fra regjeringa viser at de seks største selskapene fra 2006 til 2016 har gått fra 11 til 32 prosent av barnehagene i den private barnehagesektoren, og økt sin samlede opptjente egenkapital fra under 500 millioner til nesten 4 milliarder i samme periode.

Mens kommersielle konsern vokser seg stadig større, skvises de ideelle ut av barnehagesektoren i raskt tempo. Siden 2005 har det ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå blitt 58.000 flere kommersielle barnehageplasser, mens 19.000 ideelle barnehageplasser er lagt ned. Dette truer mangfoldet i barnehagesektoren.

Allerede i mai 2018, da rapporter bestilt av Kunnskapsdepartementet viste at avkastningen på å eie barnehager var over tre ganger så stor som på Oslo børs, uttalte regjeringa at dagens regelverk er utdatert. Stortinget har også pålagt regjeringa å følge opp hvordan det kan skilles mellom ideelle barnehager og kommersielle med profittmotiv, og hvordan lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnehagesektoren kan sikres. Men regjeringa har flere ganger utsatt varslede endringer. Rødt vil fortsette å jobbe for en profittfri barnehagesektor, hvor fellesskapets midler bevilget til barnehager og foreldrebetaling går til barnas beste, ikke kommersielle aktører.

Anbudsutsetting presser også de ideelle aktørene, blant annet i barnevernet. Opposisjonen fikk derfor i 2018 med seg KrF på et vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent innen 2025, på de kommersielles bekostning. Vi følger tett med på hvordan regjeringa velger å følge opp dette.

Gjentatte målinger viser at befolkningen mener selskaper ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole. Skiftende regjeringer har ansvaret for å ha sluppet velferdsprofitørene til. Heldigvis er det valg om ikke så lenge, så velgerne kan få si sitt.

Vi i Rødt er enige med Civita i én ting, nemlig at alle kvinner og menn som jobber i velferden vår og står på hver eneste dag fortjener hyllest for dette. Det gjelder også de som jobber med å ta vare på våre barn og eldre som i dag er ansatt hos kommersielle aktører. Men de fortjener også noe mer enn applaus. De fortjener at hver eneste krone går til velferden, til kvalitet, forsvarlig bemanning og gode lønns- og arbeidsvilkår. Da må velferdsprofitørene vekk.

