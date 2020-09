Kommentar

Den mektige kvinnen

Av Shazia Majid

ENSOM MAJESTET: Den amerikanske høyesterettsdommeren, Ruth Bader Ginsburg, døde lørdag morgen, 87 år gammel. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg bar en hel verden på sine skuldre. Helt til siste åndedrag. Det burde hun ha sluppet.

Det er med stor ærbødighet og dyp takknemlighet vi kvinner minnes Ruth Bader Ginsburg. Kvinnen som alltid sto på den rette siden av historien. Hennes liv og virke er uten sidestykke. Hennes bidrag i det amerikanske demokratiet og kvinnekampen nærmest ubeskrivelig.

Hun var en amerikaner, men hennes kamp har gjenklang alle steder hvor patriarkatet finnes. Også der hvor man er i den villfarelse at fullstendig likestilling er oppnådd.

Ginsburg har vist hva en eneste brilliant kvinne kan utrette. I sin utrettelige kamp mot de mannsdominerte strukturene kjempet hun for sin generasjon, og min og de kommende generasjonene av kvinner. Hun og hennes liv bar et klart budskap: Ikke la drittsekkene stanse deg. Gi bånn gass, kjøre over dem!

Ginsburg ga seg aldri. For meg, og for kvinner som meg, er det hennes viktigste ettermæle.

Den spede kvinnen endret USA, lenge før hun ble en av ni høyesterettsdommere utpekt av Bill Clinton i 1993. Hun fikk 96 stemmer mot 3 i senatet.

Den notoriske RBG, som hun blir kalt på folkemunne, var preget av kjønnsdiskriminering hun ble utsatt for som ung. Den var rå og brutal ved Harvard Law school, hvor småbarnsmoren gikk sine mannlige medstudenter en høy gang. Hun ble uteksaminert med toppkarakterer. Likevel var det i årevis slik at ingen ville ansatte henne som advokat. Hun gjorde det derfor til sitt livsoppdrag å kjempe for likestilling og kvinners rettigheter. I perioden 1973 til 1976 kjempet hun seks kvinnerrettighetssaker i høyesterett, og vant frem i fem av dem.

Ginsburg hadde en genial strategi under de rådende forhold: Hun viste hvordan kjønnsdiskriminerende lover rammet alle, også menn. Som da hun kjempet for den enslige Charles Moritz rett til å motta skattefradrag som omsorgsperson for sin mor. En rett som frem til 1970 var forbeholdt kvinner. Det var den første føderale rettssaken som erklærte kjønnsdiskriminering som grunnlovsstridig.

I 1971 kjempet hun frem kvinners rett til å administrere dødsbo som pårørende. Dette var første gang kjønnsdiskriminering ble stadfestet på høysterettsnivå. I 1975 vant hun frem med kravet om at også enkemenn må ha rett til trygd på linje med enker.

Det underliggende målet til Ginsburg og hennes team av medsammensvorne kvinner var at alle måtte være like for loven. Uavhengig av kjønn, etnisitet og legning. Frem til hennes inntog var maktstrukturene preget av sexistiske stereotypier og de tradisjonelle kjønnsrollene: Systemet som anså den amerikanske mannen som herren og forsørgeren, og kvinner som skjøre persilleblad som måtte beskyttes innenfor husets fire vegger.

På et tidspunkt sammenfattet hun hele sitt livsverk gjennom en Sarah Grimké sitat: Jeg vil ikke ha fordeler på grunn av mitt kjønn. Jeg ber bare våre brødre om å løfte foten fra vår hals.

Den foten hvilte på halsen hennes til aller siste stund.

Den jødiske kvinnen som ingen ville ansatte endte opp med å bli den avgjørende høyesterettsdommeren som frem til lørdag morgen har stått som den eneste hindringen mellom kvinners fortsatt rett til abort, og en mulig bortfall av denne.

Men ikke bare det.

Hennes erstatning, en sannsynlig Trump-valgt konservativ dommer kan bli den sjette stemmen i amerikansk høyesterett som kan være for en fjerning av lover som sikrer etniske- og religiøse minoriteter og LGBT-folk mot diskriminering og forskjellsbehandling. Ved sin stedeværelse har Ginsburg intet mindre enn sikret grunnleggende rettigheter og muligheter for kvinner, mørkhudede, funksjonshemmede, LGBT-folk, urbefolkningen, eldre og krigsveteraner.

Ginsburgs siste ønske skal ha vært at valget av en ny høyesterettsdommer skal utsettes til etter presidentvalget i november. Hun visste hva som sto på spill. Hun har alltid visst hva som står på spill. Det må ha vært en tung bør å bære. Å være den eneste. Å representere. I et hav av homogenitet. Det burde ikke vært slik. Et menneske, pålagt umenneskelig stort ansvar.

Det finnes de som fniser av begreper som mangfold. Også her hjemme. De forstår ikke at vi ikke tigger om almisser, men om at lik kompetanse skal gi likt tilgang. Institusjoner og bedrifter må investere i oppbygging av kvinner, folk med etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Det er en vinn-vinn for alle. Ginsburg har vist oss det.

Nå burde hennes eksepsjonelle liv vært feiret. I stedet er det panikk i USA. Det snakkes om at dødsfallet skal etterfølges av en revolusjon. Revolusjonen må være mangfold i mektige posisjoner. Slik at ingen Ginsburg blir nødt til å stå alene mot makta. Takk for alt, RGB. Du tok en for laget.

Publisert: 20.09.20 kl. 03:02