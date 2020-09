Kommentar

Coronamedaljens bakside

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

For over 2000 psykisk utviklingshemmede førte pandemien til at de ikke fikk møte venner og familie som de selv ønsket, viser VGs avsløring. Foto: Espen Rasmussen / VG

Norges håndtering av covid-19 har fått mye ros, men det finnes en stygg bakside. Rettighetene til de mest sårbare blant oss ble altfor lett ofret da landet stengte ned.

Alle kjente vi på den tunge klumpen i magen da Norge ble rammet av nedstengningen i mars. Frykt. Usikkerhet. Ensomhet. Det var mange følelser i sving da vi ble sendt hjem på ubestemt tid. Se for deg at noen i tillegg nekter deg å motta besøk. Av dine nærmeste. Av familie. Av venner. At det til og med henger en plakat på døra di om at her får ingen komme inn.

Det høres ut som hentet fra en dystopisk film, men det var virkeligheten for mange mennesker. VGs avsløring viser at 133 kommuner innførte besøksstans for psykisk utviklingshemmede. Minst 2430 mennesker fikk stengt dørene sine for besøkende og pårørende.

Er ikke dette gjort i beste hensikt, er det lett å tenke. For å hindre smitte. Problemet er at mennesker som bor i omsorgsboliger eller bofellesskap er ikke der for en avgrenset periode. Det er deres hjem. Det er ingenting i loven som tilsier at vi kan nekte folk å ta imot besøk. Ikke engang en pandemi. Og det skal vi være glade for. Et slikt samfunn vil vi strengt tatt ikke ha.

Det er hjerteskjærende å lese VGs sak om Saka Maljicaj som ikke fikk besøke sin utviklingshemmede, språkløse lillesøster. Minst syv ganger påla politiet henne å fjerne seg fra boligen der søsteren bodde. Inntrykket er at smittevern ble brukt som et påskudd.

Mye er sagt og skrevet om hvordan nedstengningen endret livene våre. Seks måneder med sosial distansering begynner å røyne på for noen hver. Hjemmekontorets utfordringer er beskrevet i detalj. Og det er ingen grunn til å bagatellisere hva dette gjør med oss. Mange undersøkelser viser at mange synes den nye hverdagen er tung og psykisk belastende.

Men for noen grupper har det vært særlig smertefullt. Psykisk utviklingshemmede som fikk besøksforbud i sitt eget hjem. Dagtilbud og annen aktivitet som ble avviklet på dagen. Eldre som ble sittende ensomme på sykehjem uten besøk av sine nærmeste. Utsatte barn som ikke fikk den hjelpen de trengte da skolene stengte, og barnevern og helsestasjoner ble sendt på hjemmekontor.

At smittevern er blitt en god unnskyldning å ty til, er det mange eksempler på. Hva som først og fremst blir gjort for å spare tid og penger og hva som er smittevernfaglig begrunnet, kan man iblant lure om.

Det har likevel en helt annen alvorlighetsgrad når smittevern brukes som begrunnelse for å ta fra mennesker grunnleggende rettigheter. Her har vi som samfunn ikke vært gode nok. Kommunene hevder at de misforsto regelverket. Samtidig er det ingen tvil om at mange var redde og handlet i blinde.

Stadig ser vi eksempler på at kommuner går mye lengre enn de må. Det kan tidvis se ut som et nasjonalt mesterskap i smittevern. Før sommeren måtte myndighetene nærmest be samfunnskritiske funksjoner om å forlate hjemmekontoret. Selv i deler av landet det ikke var smitte, satt tjenestetilbud til sårbare barn på hjemmekontor. Helseminister Bent Høie har flere ganger påpekt at sykehjem praktiserer besøksforbudet for strengt. En kartlegging som fylkesmennene har gjort viser at reglene praktiseres ulikt, og ofte utover helsemyndighetenes anbefalinger. Resultatet er at mange lider. Selv om smittevern er viktig, er det ikke slik at det er den eneste trusselen mot liv og helse.

Hva slags liv gir vi våre eldre og sårbare om de rett nok ikke blir utsatt for smitte, men heller ikke blir utsatt for det som gir livet mening. Frisk luft. Besøk av familie og venner. Opplevelser og samvær.

Vi trenger en åpen og ærlig evaluering av hva som egentlig skjedde da landet stengte ned. I altfor liten grad har man lett etter andre måter å løse en krevende smittesituasjon på. Det må vi som samfunn lære av. Grunnleggende rettigheter ble dessverre oversett når frykten fikk råde.

