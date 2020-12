Kommentar

Innvandrere er den store bekymringen

Av Astrid Meland

MEST SMITTE I NORGE: Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket. Foto: Helge Mikalsen

En av ti pakistanere som tar en test, tester positivt for corona i Norge. I Sverige er faren for å dø mye høyere for innvandrere. Nå vil myndighetene masseteste innvandrere.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Innvandrere smittes mer av corona og havner oftere på sykehus. Faren for å dø av covid-19 er også mye høyere enn i resten av befolkningen.

I to nye rapporter fra FHI er det innvandrere som ser ut til å bekymre mest. Helsedirektoratet har sendt ut over en million hurtigtester til å bruke i områder med mye smitte.

Frp-lederen Siv Jensen og den nydumpede Jon Helgheim skrev nylig at corona-tiltakene antagelig kunne vært lettet på, var det ikke for den høye smitten i innvandrergrupper.

– Det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg i like stor grad som den øvrige befolkningen, sa Helgheim til NRK.

At innvandrere ikke bryr seg og at tiltakene kunne vært lettet på, er i beste fall hypoteser. Men Helgheim har rett i at tallene er dramatisk i noen innvandrergrupper.

MENER INNVANDRERE BRYR SEG MINDRE: Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim. Foto: Helge Mikalsen

les også Sverige: 92 år gammel kvinne døde av corona i baksetet på syketransporten

Av dem som tester seg, får hele 11 og 10 prosent blant pakistanere og somaliere påvist coronaviruset. Like under ligger folk fra Eritrea, Irak, Tyrkia og Afghanistan, ifølge FHI. For befolkningen som helhet er tallet til sammenligning på litt over en prosent. Dette gjelder fra i sommer frem til i dag.

Men her er det store mørketall. Vi vet at noen innvandrergrupper tester seg mindre enn majoriteten.

Det tallene sier er at det er mye vanligere å få en positiv test om du for eksempel er fra Pakistan og går og tester deg.

les også Drama rundt effekten av kjent coronavaksine

Et av de mer kreative forlagene til FHI i den siste risikorapporten, er å masseteste store arbeidsplasser, skoler og handelssentrum hvor det er mange innvandrere.

Dette ville nok vært et omdiskutert forslag i normale tider. Noen ville nok kalt det stigmatiserende.

I et brev til Oslo kommune tidligere i november omtalt av NRK, var det mindre snakk om innvandrere, men FHI var konkret på hvor de vil teste: Ringnes, Ikea, ISS, Orkla, Tine, Arcus, Posten, Tollpost, Oslo Sporveier, Oslo Taxi, de største kjøpesentrene og kjedebutikker og restauranter.

les også Lite gjennomtenkte corona-tiltak

Noen er arbeidsplasser med mange minoriteter. Ikke minst med tanke på alle som står i fare for å bli smittet, syke og innlagt, er det smart å prøve å få ned smitten her.

I Norge har vi allerede tvungen screening for tuberkulose for noen grupper av utlendinger. Når tiltaket er godt tatt imot, er det blant annet fordi det vil gi god helsehjelp til den som får påvist sykdommen.

les også Frykter Norge kan få en «corona-generasjon»

Det samme gjelder for corona. For problemet blant innvandrergrupper er ikke bare mer smitte. FHI mener i tillegg at enkelte innvandrergrupper rett og slett har større fare for mer alvorlig sykdom og død.

Det er ikke bare i Norge det er slik.

I Sverige hadde menn i den laveste inntektsgruppen 80 prosent høyere risiko for å dø av covid-19 enn de med høyest inntekt. Om man så kun på innvandrere fra lav- og middelinntektsland, så hadde de dobbelt så høy fare for å dø sammenlignet med befolkningen for øvrig.

I Frankrike var overdødeligheten blant etniske minoriteter mye høyere enn blant majoritetsbefolkningen i vårbølgen.

I England var faren for å dø dobbelt så høy for smittede som levde i de mest utsatte boområdene. Også når en tok høyde for en rekke faktorer som alder og kjønn, hadde minoriteter høyere risiko for å dø sammenlignet majoriteten i samme situasjon.

les også Corona-fortvilet lærer: – Jeg blir gal

Forklaringen er tettboddhet, dårligere helse blant folk med dårligere råd, mer fedme og dårligere tilgang på informasjon og helsetjenester.

I disse gruppene er det også mange som ikke kan ha hjemmekontor, men tvert om har høyrisikojobber i transport, dagligvare og helse.

Blant de yrkene FHIs forskere har funnet ut er mest utsatt for smitte, er innvandrere overrepresentert i yrkene på topp.

Men det er ikke alle innvandrergrupper som har høye smittetall. Tvert om er det svært lavt i grupper som kommer fra India, Vietnam, Thailand og en rekke andre land.

Indere har den samme bakgrunnen som pakistanere, men indere i Norge er blant de høyest utdannede innvandrergruppene vi har. Her har altså sosioøkonomiske forklaringer mye for seg.

I tillegg finnes det nok også kulturelle forklaringer. Som språkproblemer og lav tillit til myndighetene. Folk som er vant til å bli ført bak lyset av myndighetene der de kommer fra, vil kanskje være mer skeptisk til råd de får i Norge.

I andre land har vi enda tydeligere sett hva dårlig integrering kan føre til. I miljø hvor folk lever avsondret, for eksempel blant store religiøse grupper i Israel, har smitten vært svært høy.

I Aftenposten kan vi lese at det er skambelagt for pakistanere å få smitten.

Generelt advarer smitteverneksperter advarer mot å bruke skam som virkemiddel for å bekjempe smitte. De mener det virker kontraproduktivt. Folk som får høre at de er slemme egoister, holder det hemmelig at de har vært nær en smittet.

les også Flere hundre coronadøde fremdeles lagret i frysehengere i New York

At innvandrere skal ha mindre ansvarsfølelse og bry seg mindre, virker rart når det er innvandrere som er hardest rammet av pandemien.

At vi hadde sluppet de mest inngripende tiltakene uten innvandrere, er også nokså spekulativt. I Øst-Europa har de i høst hatt langt mer inngripende tiltak enn Norge, med langt færre innvandrere.

Snarere enn at for eksempel pakistanere blåser i korona, virker det som skammen kan føre til at færre tester seg og forteller at de er syke i denne gruppen.

KLEMTE TIL MOT CORONA: Hans Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen ga en meningsfelle en klem under en demonstrasjon mot koronatiltakene på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er urovekkende om folk føler skam for å teste seg. Det er farlig både for dem og folk rundt.

Samtidig finne det selvsagt innvandrere som blåser i corona-regler. Vi har sett flere rapporter om for eksempel altfor store bryllup.

Regelbrytere er det over alt.

Blant dem som protesterer mest høylytt mot tiltak i Norge, finner vi blant annet outrerte innvandringsmotstandere.

Enkelte av dem brukte helgen på demonstrativt å klemme hverandre foran Stortinget i Oslo.

Publisert: 03.12.20 kl. 15:03