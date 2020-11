SVAR PÅ TILTALE: – Vi har ikke laget en undersøkende dokumentarserie om Quick-saken. Så når kronikkforfatterne velger å isolere to av fem episoder for utelukkende å diskutere nettopp denne saken, er det i utgangspunktet skivebom, skriver Eli Solheim, Vanja Strømstad og Marie Sjo. Foto: Monster/NRK

Skivebom, Bergestuen

Kronikkforfatterne Svein Tore Bergestuen og Dan Josefsson villeder når de beskylder serien «Therese, jenta som forsvant» for å så tvil om Sture Bergwalls uskyld.

ELI SOLHEIM, regissør, Monster

VANJA STRØMSTAD, produsent, Monster

MARIE SJO, prosjektredaktør, NRK

At Sture Bergwall, også kjent som Thomas Quick, ble dømt for åtte mord han ikke hadde begått er i dag en vel etablert sannhet. Han ble frikjent for drapet på Therese Johannessen i 2011, og en rettsskandale var et faktum. I serien «Therese, jenta som forsvant» blir dette slått fast allerede i løpet av tv-seriens første minutter. Videre blir det grundig forklart hvordan Quick-saken ble et justismord. Det er derfor kronikkforfatterne som villeder når de beskylder oss for å så tvil om Bergwalls uskyld.

Tidligere journalist Svein Tore Bergestuen og den svenske journalisten Dan Josefsson har i en kronikk i VG skrevet at TV-serien om Therese Johannessens forsvinning er «preget av store feil og mangler» som er egnet til å kaste urettmessige mistanker mot en frikjent mann. Dette er ikke riktig.

«Therese – jenta som forsvant» er en dokumentarserie som over fem episoder forteller historien om forsvinningen til ni år gamle Therese Johannesen fra Fjell i Drammen 3. juli 1988. Serien handler først og fremst om hvordan denne brutale opplevelsen var for de nærmeste; en mor, en familie. Men også hvordan de som fra første dag var sentrale etterforskere, opplevde det.

Det har gått mer enn 32 år siden den skjebnesvangre julidagen i 1988, og alle disse menneskene er fortsatt sterkt preget av det som skjedde. Det var seriens ambisjon å få de personlige historiene deres. Serien er en menneskelig fortelling der de nærmeste deler hvordan dette ufattelige menneskelige dramaet fra virkeligheten har vært for dem.

Dette er altså ikke en undersøkende dokumentarserie som primært handler om Quick-saken. Så når de to kronikkforfatterne velger å isolere to av fem episoder for utelukkende å diskutere nettopp denne saken, er det i utgangspunktet skivebom.

Quick-saken blir i serien grundig gjennomgått slik den kronologisk utfoldet seg, og fortalt av sanntidens førstehåndskilder. Det som endte med at Thomas Quick/Sture Bergwall først ble dømt for drapet på Therese, startet med at han tilsto drapet på henne. Episode tre i serien går grundig inn i hva som skjedde og hvordan. Det har selvsagt stor verdi at de som jobbet tettest på saken den gangen, nesten 25 år senere forteller hva som skjedde.

Episode fire tar for seg hva som skjedde da Bergwall trakk alle tilståelser og til slutt ble frikjent. Denne delen av historien blir i stor grad fortalt av den svenske journalisten Jenny Küttim. Hun er journalisten – som sammen med avdøde Hannes Råstam og senere Dan Josefsson – avdekket arbeidsmetodene både på Säters rettsmedisinske avdeling og hos politiet.

Bergestuen og Josefsson skriver i sin kronikk om Säter og politiets metoder som om dette ikke berøres i serien. Det gjør det altså i høyeste grad; av den aller beste førstehåndskilden som finnes – nemlig hun som avslørte skandalen, i tillegg til Josefsson selv.

Küttim og Råstams imponerende journalistiske arbeid startet hele prosessen som førte til Sture Bergwalls frikjennelse. Den avslørende journalistikken ble belønnet med både Guldspaden og Stora journalistpriset. I tv-serien er det ikke sånn at Jenny Küttim «forsøker å forklare», slik kronikkforfatterne skriver – hun forklarer. Og hun forklarer meget godt og svært grundig hele prosessen som førte til at Quick-saken endte i en blank frikjennelse av Sture Bergwall. Og hvordan en rettsskandale dermed var et faktum. For øvrig får kronikkforfatter Dan Josefsson også god plass i denne episoden til å forklare hvor nærmest absurd det i ettertid fortoner seg at Thomas Quick ble dømt for åtte drap.

Quick-saken har vært diskutert i mange år. Det er som Bergestuen og Josefsson påpeker skrevet omfattende rapporter, og det er ført utallige debatter. Debatter til dels preget av harde fronter og uforsonlige standpunkter. De to kronikkforfatterne insinuerer flere ganger at redaksjonen bak tv-serien Therese – jenta som forsvant har gjort en slett jobb med researchen og at vi umulig kan ha lest rapportene som er skrevet. Det er en ganske drøy påstand som åpenbart springer ut av en misnøye med sakens fremstilling. En fremstilling vi står fjellstøtt i. Selvsagt har vi måttet gjøre prioriteringer i materialet, men likevel er så godt som alt kronikkforfatterne etterlyser omtalt i de aktuelle episodene.

Vi mener helheten i «Therese – jenta som forsvant» er en balansert framstilling av en stor, komplisert og trist sak. I en gjennomgang av det som skjedde den gangen slik aktørene ser det i dag er det ikke en påstand/imøtegåelse-tenkning som skal ligge til grunn. I motsetning til kronikkforfatterne har vi full tillit til at publikum klarer å få med seg helheten serien formidler.

Selvsagt kunne vi ha referert eksplisitt til både den svenske og norske rapporten som kom i bakkant av frikjennelsen, men kronikkforfatterne vet like godt som oss at disse rapportene hviler på arbeidet Jenny Küttim, Hannes Råstam og Bergwalls forsvarer Thomas Olsson gjorde.

At det i serien skulle etterlates et inntrykk av at Sture Bergwall likevel er skyldig, faller dermed også på sin egen urimelighet. Man kan nemlig ikke trekke den konklusjonen bare fordi etterforskere fra sakens opprinnelse fortsatt tror dette. I serien forsøker vi å forstå hvordan det er mulig at enkelte fremdeles ikke klarer å slippe denne troen .

Politietterforsker Håkon Grøttland er fortsatt etter mer enn 32 år preget av Therese-saken. Hans eneste motivasjon har vært å gi en mor og en familie et svar. Han står fortsatt ved at han mener at Quick var gjerningsmannen, men dette problematiseres mer enn tydelig. Også med moren Inger-Lise Johannessen som en vel så effektiv «motstemme» som de mange andre som har jobbet med saken.

For Inger Lise Johannessen ble det en ny, massiv påkjenning at politiet brukte så mye tid og ressurser på å jage en mann som siden viste seg ikke å ha noe med Thereses forsvinning å gjøre. Likevel klarer mor til Therese å se de personlige historiene bak alt dette, slik det fortelles i seriens siste episode.

Ikke i et «forsøk på å redde ansikt» på vegne av etterforskerne slik det blir hevdet av Bergestuen og Josefsson – men slik at vi skal kunne forstå og ta lærdom.

