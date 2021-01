FULL KONTROLL: – Han kunne gått noen meter og brukt de medieressursene som til enhver tid står til hans rådighet, og nådd ut til hele verden i løpet av minutter. Han valgte Twitter i stedet – fordi han er besatt av å ha full kontroll, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Alex Brandon / AP

Løgnmaskinen har stilnet

Det er en utbredt oppfatning at Donald Trump tilbrakte veldig mye tid på Twitter. Nei, han gjorde faktisk ikke det.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Siden Trump selv fulgte veldig få kontoer (51) brukte han ikke mye tid på utforsking, surfing i feeden, eller meningsutveksling med andre, slik det er vanlig å gjøre. Med 88 millioner følgere, falske eller ikke, er det dessuten teknisk nær umulig å gå gjennom eventuelle svar og retweets, fordi antallet er så enormt og det av samme grunn går så fort.

Så hva gjorde han? Så på TV og satt i telefonen, pluss et og annet møte. Deretter kom det eksplosive utbrudd som alle var del av hans enorme og aldri hvilende løgnmaskin, pluss grovt nedsettende karakteristikker av folk han ikke liker eller som sier ham i mot. Ren enveiskjøring.

For ham var Twitter og til en viss grad de andre sosiale appene aldri noe annet enn propagandakanaler, der han kunne eksellere i sin aller best utviklede egenskap: Skape oppmerksomhet om det hans narsissisme krever, nemlig seg selv, og dermed okkupere mediebildet hver eneste dag. Der var han uovertruffen. Det ble hans dop, og dosen måtte økes hele tiden.

Ønsker du å ha publikums og medienes interesse, hjelper det som kjent ganske bra å være president i USA. Når du i tillegg lider av et indre emosjonelt maskineri som krever av deg at du skal framstå som «sterk», og hate det du påstår å anse som svakhet, blir dette en cocktail så giftig som noen.

Trumps evne til stoppeffekt er da også helt uten sidestykke. Selv om han ikke eier et milligram humor i kroppen, brukte han samme teknikk som komikere (og reklamefolk) gjør for å få oppmerksomhet: Overdrivelser og normbrudd. Men mens humorister og reklamefolk for stoppeffekt stort sett holder seg til moralske standarder og det faget kaller «aksepterte overdrivelser», løp Trump lina helt ut. Hver eneste gang. Og han strakk den litt lenger for hver dag, inntil vi alle ble numne. Hva i all fredens fan er det han sier nå, liksom.

Og mediene bet på, i samlet flokk. Trumps budskap hadde ikke hatt på langt nær samme voldsomme gjennomslag om ikke alle klodens megafoner, analoge og digitale, forsterket budskapene hans så fort han sendte dem ut. I den digitale økonomien er Trumps unike evne til stoppeffekt verdt temmelig mange millioner i euro, dollar og andre valutaer, og de pengene kunne mediene innkassere uten å gjøre noe som helst annet enn å sitere Donald ordrett. Uten kontekst.

Det var nok til at klikktallene begynte å snurre.

Twitter skylder nok Trump svært mye av sine nylige inntekter, og den enorme veksten og utbredelsen tjenesten fikk de siste fire-fem årene er i stor grad en Trump-effekt. Da jeg skrev mine første kommentarer om Twitter her i avisa for en del år siden, ble jeg bedt av redaksjonen om å presisere at det er en «mikrobloggtjeneste». I dag har snart hvert eneste marsvin sin egen Twitterkonto.

Jeg ser at en del stemmer påstår at vi må gråte en engstelig skvett over at Trump som folkevalgt ble fjernet fra sosiale mediekanaler. De er redd for hva dette kan føre til framover, at «big tech» skal bli den store redaktøren. Men grepet som er gjort nå er jo for at deres tjenester ikke skal bli brukt i planleggingen av neste galskap. For øvrig kan hvem som helst som hele tiden bryter en tjenestes brukervilkår, hives ut.

La disse stemmene gjerne spå, men siden de er så bekymret om hva som skal skje i fremtiden, la oss heller gå noen dager bakover i tid. Til det avskyelige angrepet på Kongressen, som det ikke er noen som helst tvil om ble initiert av Trump. De siste dagene er det kommet frem stadig flere skremmende detaljer om at det kunne gått uendelig mye verre.

Så, her er også litt mulig framtid: La oss si at de som ble tatt med bomber og automatvåpen i bilen, faktisk hadde rukket å bruke dem. Hengt Mike Pence i galgen som var satt opp, skutt Nancy Pelosi som de både tvitret og skrek de skulle gjøre, og tatt gisler inne, som de hadde utstyr til. Det er absolutt ingen usannsynlig tanke, og etterretning viser at voldelige aksjoner planlegges nå, blant annet på Parler. Skulle vi da fremdeles gråte over Trumps tapte Twitter-følgere? Om han hadde fått enda flere liv på samvittigheten, ved at det ble gjennomført en regelrett massakre?

Fremtredende norske psykiatere har de siste dagene tatt bladet fra munnen på forskning.no og forklart hva presidentens diagnose er: Malign (ondartet) narsissisme. Konstante løgner, null empati, storhetsforestillinger, og et oppblåst selvbilde som overhodet ikke aksepterer nederlag.

Eksempler på andre med samme diagnose som drev det til noe stort, er Adolf Hitler og Napoleon Bonaparte. Det slike narsissister ofte gjør og som fører til deres endelige fall, er Den Store Bommerten. For Hitler og Napoleons del var det å sende hæren sin mot Russland. For Trump var det å selge inn sin Store Løgn gang på gang, først på sosiale medier, så via sine klakører i Senatet og Kongressen og til slutt på direktesendt TV, til en frådende menneskemengde utenfor Kongressen. Så gikk de inn.

At fem mennesker døde, er katastrofalt, skandaløst og tragisk. Neste gang kan det bli et livestreamet blodbad som hevn for det såkalte «stjålne valget», og så får vi se hva kommer av forsvar for det noen kaller «Trumps ytringsfrihet». For ingen i denne verden har mer ytringsfrihet enn Donald Trump. Han kunne gått noen meter og brukt de medieressursene som til enhver tid står til hans rådighet, og nådd ut til hele verden i løpet av minutter.

Han valgte Twitter i stedet – fordi han er besatt av å ha full kontroll.