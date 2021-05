NEKTER: – Jeg nekter å være vitne til at det er de jevnaldrende som er årsaken til at noen får en kjip russetid, skriver Victoria Becker-Meberg (20) i dette innlegget. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: − Russegrupper må avskaffes!

Jeg var russ i 2019 og jeg elsket konseptet og alt rundt, bortsett fra en ting: Russegrupper. Jeg nekter å være vitne til at det er de jevnaldrende som er årsaken til at noen får en kjip russetid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

VICTORIA BECKER-MEBERG (20)

Russetiden er offisielt i gang for nok et coronakull. Med restriksjoner og kohorter blir det enda tydeligere hvem som ikke er en del av en russegruppe.

Russetiden har en lang tradisjon i Norge og når avgangselevene i rødt og blått fyller gatene vekkes det store følelser hos både store og små. Det er ikke til å unngå å lese om russebråk og russens enorme pengebruk når våren kommer. Bussene blir mer ekstreme, russesangene blir drøyere og russekroene begynner tidligere. Det er fest, det er rulling og en enorm stemning som man kan ta og føle på.

Jeg var russ i 2019 og jeg elsket konseptet og alt rundt, bortsett fra en ting: Russegrupper.

25 under 25: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Russegruppene representerer et hierarki uten like.

Mens alle hemninger slippes når russedressen kommer på, forsterkes utenforskapet mange føler på når alle russegruppene klistrer på sin egen logo på brystet.

Det vil alltid være grupperinger, men de blir aldri så tydelige som når du får et soleklart nei på en forespørsel om å få lov til å bli med i en russegruppe.

Det er som regel flertallet i gruppen som bestemmer hvem som får bli med, og jeg kan ikke skjønne at noen syns det er greit å stemme nei til noen som søker tilhørighet.

RUSS: Med egne logoer, sanger og busser grupperer russen seg. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen

Årene på videregående er en sårbar tid hvor det å være en del av en russegruppe kan være en trygghet og en lettelse.

Selv om jeg hadde mange venner i russetiden tok jeg meg selv i å syntes det var flaut å ikke ha en logo på genseren under russedressen når jeg gikk rundt alene.

Jeg kan derfor tro det må være deilig å gå rundt med et slags bevis på at du har venner.

Russetiden feires på mange forskjellige måter rundt om i landet, men felles for byer og bygder er russegruppene. Grupper som drar på sydentur sammen, har felles Instagram, vorser sammen og har konseptmøter sammen.

Russegrupper er blitt en ukultur på videregående og jeg vil våge å sitere Arnulf Øverland her:

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Det er nok vanskelig å skjønne hvor kjipt det er å ikke være en del av gruppehysteriet når du selv sitter med din egen gruppe og planlegger slippfest. Å forsvare seg med at «det er ikke jeg som bestemmer hvem som får lov å bli med» er et elendig argument, for her handler det om å tørre å si imot.

Corona setter en stopper for en heftig russefeiring i år også, derfor blir nok gruppene enda viktigere enn de før har vært.

Arrangementene blir mindre og antall inviterte blir færre.

Er du en del av en gruppe er du garantert invitert via deres egne snapchat-gruppe. Er du ikke invitert får du i hvert fall med deg hva som skjer i løpet av kvelden på russegruppenes instastory.

I løpet av russetiden er det privatpersoner og leverandører som tjener store summer på ungdommenes usikkerhet. De burde nok reflektere over hva slags jobb de gjør og signalene de sender ut.

Jeg nekter å være vitne til at det er de jevnaldrende som er årsaken til at noen får en kjip russetid.

Jeg skjønner at folk vil være en del av alt det gøye russetiden har å by på, men jeg håper flere vil tørre å være soloruss. Og at hele Norges russ til slutt kan bli en stor russegruppe.