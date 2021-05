Kommentar

Erna har forandret Norge

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Men nå går hun på tomgang. Høyre er nok det partiet som både vunnet og tapt mest på pandemien.

Etter å ha flydd høyt på en slags coronabølge i ett år, er det en statsminister i lett motgang som samler Høyre til landsmøte. Det store bykset de fikk på målingene da pandemien brøt ut, er så godt som oppspist.

Han som er ute etter jobben hennes, Ap-leder Jonas Gahr Støre, tar innpå i popularitet. Regjeringsprosjektet er om ikke dødt, så i alvorlig trøbbel. Nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug oser ikke akkurat av at hun vil gi alt for å sikre de borgerlige fire nye år.

Det er godt mulig Erna Solberg har kaniner å trekke opp av hatten i valgkampen, men de er ikke lett å få øye på nå. Når Solberg selv begrunner at «Norge trenger Høyres politikk» med ord som «helhet», «jobbskapingsevne», «pragmatisk», «summen av utviklingen», «langsiktig», «alle gode krefter» og «kompetanse», så nikkes det nok anerkjennende i Høyre-kretser, men det lyser ikke valgseier.

I Høyres regjeringstid har de brukt sine rødgrønne forgjengere til skrekk og advarsel. Mens Frp var redd for å gå i SV-fella, har Høyre vært redd for å ta «en Stoltenberg». En populær statsminister som blir så fornøyd med å styre at de glemmer å fornye seg. Eller enda verre, de blir så fornøyd med sitt eget styre at de ikke ser behovet for å fornye seg. Som regel er man selv den siste til å innse det.

Erna Solberg har vært opptatt av å unngå alt det der. Partiet har dyrket frem politiske talenter på løpende bånd. De har snakket om «nye ideer og bedre løsninger» på inn og utpust. Men det holder som kjent ikke å snakke om det.

Når vi har snakket om pandemiens konsekvenser for politikken, har vi i mediene stort sett pekt på at regjeringen fikk uventet drahjelp. Tilliten til særlig statsministeren gikk i været, regjeringen fikk en stor scene og opposisjonen ble satt i skyggen.

Men det er ikke nødvendigvis hele bildet. Pandemien kan like mye ha tappet regjeringen for krefter. Mye av arbeidet i regjering har handlet om å håndtere krisen, ikke om å utvikle politikk. Høyre har hatt den største talerstolen, men også den største belastningen. Når/hvis coronaeffekten avtar, risikerer de å stå ribbet tilbake.

Fortsatt er det helt åpent hvilken situasjon landet står i i september. Og om velgerne belønner regjeringen for god håndtering, eller om alt er gjemt og glemt den dagen valget kommer, er umulig å spå. Utakk er som kjent verdens lønn.

Selv om dagens Høyre er en skygge av det sultne partiet som inntok regjeringskontorene, kan ingen beskylde Erna Solberg for at lite har skjedd på hennes vakt.

Norgeskartet er endret selv om jobben er preget av både hastverk og lastverk. Den utskjelte regionreformen har gitt oss færre fylker, men de nye oppgavene som skulle forsvare endringene, lar vente på seg.

Kommunereformen er mer vellykket, men også her har de gitt seg på halvveien. Hvis de virkelig mener alvor med intensjonen bak reformen, er det rart at de ikke bruker mer kraft på å videreføre den. Fortsatt er landet et lappeteppe av små og store kommuner med varierende evne til å utføre oppgavene sine.

Reformiveren har åpenbart sunket i takt med Senterpartiets vekst. Likevel ser det ut til at hovedgrepene i reformene, om det er innen politi, rettsvesen eller høyskoler, i all hovedsak blir stående.

Et område hvor endringene er veldig synlig, er i transportsektoren. De gamle monopolistene er blitt utfordret. Statens vegvesen har fått konkurranse om bygging av motorveier av Nye Veier. Nå har også det statlige veiselskapet fått sitt første oppdrag med å bygge jernbane. NSB er splittet opp, og jernbanen konkurranseutsatt. Både svensker og engelskmenn kjører nå jernbane i Norge. Også drosjemarkedet er liberalisert.

Der Nye Veier regnes som en suksess, er både jernbanereformen og det nye drosjemarkedet noe de rødgrønne ønsker å reversere. Spørsmålet er hvor mye det vil koste, i både rene penger og politisk kapital. Samtidig har pandemien gjort det umulig å vurdere hvor vellykket de ulike reformene er er.

Det som er lettere å gjøre noe med, er ulike kutt. I den nye boken «Arven etter Erna» har LOs Wegard Harsvik listet opp alle kutt, skatte- og avgiftslettelser som er gjennomført under Solbergs regjeringstid. I boken, som er alt annet enn en nøktern og objektiv gjennomgang, har han kostnadsberegnet dette til 43 milliarder. Her kommer alt fra skattelettelser til kutt i brillestøtte og arbeidsavklaringspenger.

Dette er antagelig noe av det første en ev. ny rødgrønn regjering vil endre. Men å reversere skattelettelser er gjerne lettere sagt enn gjort. Det viser seg at de rødgrønne i begrenset grad har reversert skattelettelser de borgerlige har innført.

Det kan gå troll i ordene til programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, da hun i 2014 snakket om behovet for jernbanereform: Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake, uttalte hun da til VG.

Mange vil nok ønske å reversere arven etter Erna Solberg. Men i realiteten kan det bli mest kosmetiske endringer.

