– At Senterpartiet har rota seg inn i en OL-floke bidrar ikke til den sårt trengte endringen av de antidemokratiske internasjonale idrettsorganisasjonene, skriver distriktsminister og tidligere visepresident i WADA, Linda H. Helleland.

Senterpartiet ruller ut den røde løperen for elitenes elite!

Senterpartiet bruker enhver anledning til å angripe eliten. Alt er elite. Liker du cappuccino: Elite! Har du el-bil: Elite. Synes du det er hyggelig i byen: Elite!

LINDA HOFSTAD HELLELAND, tidligere visepresident i WADA (Verdens antidoping organisasjon

Stor var derfor overraskelsen da Senterpartiet denne uken ville rulle ut den røde løpere for elitenes elite. Ringenes Herre! Verdens fremste pamper! –Velkommen til Norge kjære IOC, sier Borten Moe og Vedum.

Jeg elsker idrett. Jeg var en ivrig håndballspiller som hadde Trine Haltvik som mitt største forbilde. Og da ski-VM var i min hjemby Trondheim, var det både en ære og et stort privilegium å få jobbe som frivillig under folkefesten.

For folkefest kan vi i Norge. Jeg ønsket folkefest da Tromsø søkte OL og ikke minst da jeg jobbet for at OL skulle komme til Norge i 2022.

Det mesterskapet endte i Kina. De fleste mesterskapene som internasjonale idrettsorganisasjoner deler ut ender ofte i land som ikke prioriterer godt styresett. De siste årene har vi hatt fotball- VM og OL i Russland, fotball - VM i Qatar og nevnte vinter OL i Kina neste år.

Det passer kanskje best å sende mesterskap til steder som speiler de organisasjonene som deler de ut. Godt styresett er fraværende, mangfold er et fremmedord og utøvernes innflytelse blir holdt på et minimumsnivå. Sjefen i det internasjonale skiforbundet sa det rett ut: - Det er bedre å arrangere mesterskapene i diktaturer, for da får man ikke så store problemer med miljøaktivister.

Vi vet også at det er ingen respekt for kampen mot doping. I tre år var jeg visepresident i verdens antidoping-organisasjon, WADA. I tre år satt jeg på utallige møter og opplevende IOC som de fremste bremseklossene i kamper for en ren idrett. I tre år så jeg IOC-representanter jobbe døgnet rundt for frikjenne Russland i tidens største idrettsskandale som systematiserte statsdopingen i Sotsji.

Dette er altså gjengen Senterpartiet ønsker velkommen til Norge. «Ta OL tilbake til folket» - «Hele Norge i bruk». Jeg kjenner igjen flosklene. Jeg brukt de selv da jeg jobbet for å få OL til Norge sist gang dette var på agendaen.

Og IOC er flinke med ord og plansjer. Olympic Agenda 2020 er solgt inn som Abrahams to steintavler fra Sinai-fjellet. Men det hjelper ikke med gode Power-Point -presentasjoner når IOC -representanter sitter på møter og ber utøvernes representanter å holde munn. Det hjelper heller ikke å lage Olympic Agenda 2020+5 når IOC ser mellom fingrene hva gjelder doping.

Senterpartiet, som ser offentlig sløsing i et hvert forslag av de som «sitter i Oslo», skal altså la seg diktere av Ringenes Herrer i Lausanne.

Senterpartiet vil bygge idrettsanlegg rundt om i hele landet. Det støtter jeg. Men jeg har lært at et OL der vi skal logre med halen til mennesker uten et demokratisk gen i kroppen er en for høy pris å betale. Det kommer ikke til å komme våre barn og unge i idretten til gode.

Senterpartiet sier at dette er distriktspolitikk. Nei, Senterpartiet, en god politikk for distriktene handler om å skape aktivitet og arbeidsplasser i hele landet. Ikke bruke milliarder for å få IOC sitt OL til Norge.

Senterpartiet snur nå hele prosessen på hodet. Før idretten selv har hatt en bred forankret prosess i hele sin organisasjon skal altså Senterpartiet vedta at vi skal ha OL i Norge.

Et forslag om en ny OL-søknad bør komme fra idretten selv, ikke vedtas av politiske partier.

Som tidligere idrettsminister har jeg vært opptatt av å forsvare idrettens uavhengighet. Det er grasrota i norsk idrett og deres representerer som ber politikerne om statsstøtte til idrettsarrangement. Ikke motsatt.

Men verre er det at vi med Senterpartiets fremgangsmåte gir vi fra oss alle muligheter til å stille krav til IOC om endringer. Ikke kosmetiske endringer skapt for å skjule det demokratiske underskuddet. Jeg snakker om nødvendige reformer som krav om godt styresett, kamp mot doping og ikke minst større innflytelse for idrettsutøverne.

Stortinget har nylig vedtatt at Norge skal klargjøre hvilke kriterier som bør innfris for statlig støtte til internasjonale idrettsarrangement som skal arrangeres i Norge.

Dette er kriterier som om omhandler godt styresett, demokratiske verdier, åpenhet, nøkternhet, mangfold og etterlevelse av antidopingregelverket.

Den dagen IOC dokumenterer at de kan levere på disse kriteriene og er jeg den første til å ønske et OL velkommen til Norge.

At Senterpartiet kortslutter hele prosessen ved å skulle vedta at vi skal søke OL i Norge uten å stille noen krav til nødvendige endringer, er å begynne i helt feil ende

Idrettsnasjonen Norge skal kunne arrangere store mesterskap ved jevne mellomrom. Men det forutsetter at vi stiller strenge krav til de internasjonale forbundene om godt styresett.

At Senterpartiet har rota seg inn i en OL-floke bidrar ikke til den sårt trengte endringen av de antidemokratiske internasjonale idrettsorganisasjonene.

Uten denne endringen tror jeg ikke vi får støtte til et nytt OL fra det norske folk.