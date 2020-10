PÅ SLUTTEN: – Mens jeg skriver dette ligger min 85 år gamle far i en stålseng på sykehuset og venter på å dø. Han ligger der alene, uten min mor, sine barn, barnebarn eller venner hos seg, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRIVAT

Hvorfor må min far dø alene?

Smittevern er viktig, men hvorfor må min far møte døden alene på sykehuset?

KJELL ERIK MØGSTER MOEN, sønn og journalist

La det være sagt med en gang: For meg er de største heltene i kampen mot Covid19 de som jobber i helsevesenet.

Selv kan jeg akke meg over hjemmekontor og maks fem gjester i bursdagsselskap, men jeg kjenner ikke på kroppen hver eneste dag hva dette viruset virkelig er og hvor mye lidelse og livsfare det påfører oss. Det gjør sykepleierne, legene og hjelpepleierne på norske sykehus og sykehjem.

Nå gjør jeg det også.

Kjell Erik Møgster Moen. Foto: PRIVAT

Jeg er nemlig plutselig blitt en del av den andre gruppen i samfunnet som får kjenne coronavirusets konsekvenser på kroppen – de syke og deres pårørende. Og aller mest alvorlig; de døende og deres pårørende. Jeg snakker ikke nå om de som er syke av corona, men om det store flertallet på norske sykehus som er syke eller døende av alle andre grunner.

Mens jeg skriver dette, ligger min 85 år gamle far i en stålseng på sykehuset og venter på å dø. Legene håper fortsatt de skal klare å redde han, men vi som kjenner han forstår at det er slutten som nærmer seg. Det forstår også faren min. Han ligger der alene, uten min mor, sine barn, barnebarn eller venner hos seg. Min mor er gråtkvalt i stemmen hver gang jeg snakker med henne, fordi hun ikke kan være hos han hun har delt livet med i 62 år. Tårer kommer og går i øynene hennes hver gang jeg ser henne, fordi hun ikke klarer å tenke på noe annet enn at han må ligge alene og vite at døden nærmer seg. Det eneste hun vil er å få sitte ved senga og holde hånden hans.

Det får hun ikke lov til. Sykehuset har besøksforbud på grunn av corona.

Det er ikke rart. Jeg forstår veldig godt at de har besøksforbud. Ingen vil ha coronasmitte inn på et sykehus. Derfor har vi sjekket mulighetene for å få Fatter’n, som han heter i vår familie, hjem. Da ville han kunne ha de han kjenner og er glad i rundt seg, og både min mor og resten av oss kunne få kjenne at vi er der for han det aller siste stykket av livet.

Det er bare det at min far trenger pleie verken sykehuset eller hjemmesykepleien kan gi i hjemmet. I hans tilfelle handler det om at han ikke klarer å svelge, så den eneste måten han får i seg næring eller medisiner på er intravenøst. Jeg ville trodd en sykepleier kunne gjøre det hjemme, men det går visst ikke.

Min døende far er altså stengt inne på et sykehus på tredje uken uten å kunne komme ut mens vi som er familien hans i stor grad er stengt ute uten å komme inn.

Men – rett skal være rett. Etter pågående press fra min mor og en helhetsvurdering av min fars helse fikk min mor etter hvert lov å besøke. Men under strenge regler. Kun min mor og én av sønnene, kun annen hver dag og maks en time hver gang. Det vil si at om vi skal følge reglene kan Fatter’n ha besøk tre timer i løpet av ei uke. De andre 165 timene uka består av må han ligge alene.

Er han redd? Tenker han på døden? Har han vondt? Føler han seg sveket av oss? Forlatt? Jeg vet ikke. Vi er tre brødre. Vi må dele de tre timene pr uke mellom oss. For et par dager siden var det min tur. Jeg sto og holdt ham i hånden og masserte skuldrene hans lett med den andre hånda da han prøvde å si noe. Han går mye ut og inn av bevissthet, men er helt klar i hodet når han er våken. Det er bare det at han nesten ikke klarer å snakke. Det er sjelden mulig å forstå hva han vil si.

Så jeg lente meg over ham og ba ham gjenta. På fjerde forsøket klarte han si det tydelig nok: «Kan jeg få en klem?»

Kjære Fatter’n, faren min, du skal få hundre klemmer, tusen, så mange du vil! Men om 20 minutter må jeg gå fra deg, i morgen får ingen lov å besøke deg og akkurat meg ser du kanskje ikke igjen før om seks dager, hvis du fortsatt lever.

Min familie er langt fra alene om å oppleve en situasjon som dette for tiden. Hvert år dør rundt 40 000 mennesker i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 82 prosent av disse dør på sykehus eller andre institusjoner. Steder som i disse tider i ulik grad er stengt for besøkende. Hvis dagens smittevernregime må beholdes til februar-mars, har vi levd ett år med en situasjon hvor tusenvis av syke og døende må ligge alene akkurat når de trenger sine mer enn noen gang. Og deres pårørende vil ha måttet leve med smerten og skyldfølelsen over å ikke kunne være der for sin kjære da det gjaldt som mest.

Jeg tror ingen av oss pårørende klandrer sykehus eller helsevesen, og definitivt ikke sykepleiere eller leger som har stått i frontlinjen gjennom hele denne pandemien. Vi kjenner bare inn i margen at det ikke kan være som det er nå. Prisen er for høy for de som må betale den. Det hjelper ikke faren min at det kanskje kommer en vaksine om noen måneder eller at livet en dag vil bli normalt igjen. Han dør nå. Det er nå han ligger alene med alle sine tanker, angst og lengselen etter en klem.

Kan dette løses? Jeg vet ikke, men jeg vet det sitter folk i regjering, direktorat og helsevesen som har som jobb å finne løsninger som minimerer pasienters og pårørendes lidelse så mye som mulig. Nå er tiden for å sette seg ned og finne de løsningene.

Midt i coronatåka i vår la helse- og omsorgsminister Bent Høie fram en stortingsmelding om det å dø. Her foreslår regjeringen blant annet å legge til rette for at flere kan få dø hjemme. Så ideene er der. Viljen er der. Men tiden har vi ikke. Ikke til å vente på normal saksgang i Stortinget og i direktorat. Coronasituasjonen er her nå. Det er nå folk dør alene. Kan vi ikke bruke denne situasjonen til å prøve ut løsninger og gjøre erfaringer? Kanskje kan vi skape den fremtiden Bent Høie ønsker mye raskere enn han hadde tenkt?

For faren min ville det løst mye å få ligge hjemme. Det ville løst mye for sykehuset også, som ville sluppet å forholde seg til besøkende med mulig smitte. Men da måtte altså noen komme hjem og bytte posene med intravenøs næring, i tillegg til vanlig hjemmesykepleie. Det koster penger, men koster det mer enn å ha ham på sykehuset?

Regjeringen handlet raskt da corona-pandemien rammet oss. Milliarder går fortsatt ut i støttepakker for næringsliv, arbeidsplasser, idrett og kulturliv. Bra og helt nødvendig. Men midt i alle tiltakene har vi kanskje glemt de aller svakeste blant oss? De syke og døende? Er det på tide å lage en krisepakke også for dem? En pakke som raskt gjør det mulig for flere å dø hjemme med folk de er glade i rundt seg, eller om det ikke går, en eller annen løsning som gjør det mulig for pårørende å være hos dem på sykehuset eller sykehjemmet de siste ukene og dagene av deres liv.

Et tillegg til slutt: Det har gått et par dager siden jeg skrev dette. På den tiden har min far blitt dårligere og sykehuset har nå åpnet for daglige besøk. Legene og sykepleierne vi har møtt har vært fantastiske hele veien, og de står selvsagt i en vanskelig skvis mellom smittevernregler og menneskelige hensyn. De har også lovet at når dødsøyeblikket nærmer seg, så skal hele familien få komme, og kanskje kan vi også få til at han kommer hjem. Det er vi takknemlige for, men det er vanskelig å ikke tenke på dagene og timene min far har måttet ligge alene allerede.

Slik skal det vel ikke være?

