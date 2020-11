AMERIKANSK MARDRØM: – Hvis Trump-administrasjonen innsettes igjen for fire nye år, legitimerer vi i 2021 autoritær ondskap, skriver Luke Elliot. Foto: Gitte Johannessen, NTB/AFP

Jeg vil ikke tilbake til Trumps USA

Jeg klarer ikke å forestille meg hvordan det ville vært å dra tilbake til hjemlandet mitt. Og ikke bare på turné. Jeg kan ikke se for meg å dra tilbake i det hele tatt. For USA står ansikt til ansikt med fascisme.

LUKE ELLIOT, amerikansk musiker, bosatt i Norge

Det amerikanske flertallet valgte ikke Trump. Det amerikanske flertallet er ikke klimaskeptikere. Det amerikanske flertallet prøver ikke å sette til side Roe vs. Wade, og tvinge tenåringer til aborter i dølgsmål. Flertallet er forhindret fra å få kontroll på grunn av noe helt fundamentalt: Et komplisert politisk system, avfødt av strukturell ulikhet, som aldri fungerte i første omgang.

Spørsmålet er ikke om demokratiet har avgått ved døden. Snarere dreier spørsmålet seg om det noensinne eksisterte.

Jeg vokste opp i New Jersey, og nå bor jeg i Oslo. Jeg droppet ut av utdanningen min til fordel for en artistkarriere, og endte til slutt opp i Europa etter en serie sammentreff og rare muligheter. Siden jeg slapp mitt andre album i mai, The Big Wind, har vi på grunn av pandemien vært begrenset til å dra på turné kun i Skandinavia. Jeg bor tilfeldigvis på et av de få stedene på planeten hvor turnéreising er mulig akkurat nå.

Før corona kunne jeg ikke ha forestilt meg hvordan det ville vært ikke å dra på turné i USA, noe jeg gjorde i stor utstrekning med min første plate, «Dressed for the Occasion». Men vi la opp til at mye av lanseringen av det nye albumet skulle foregå på lignende måte. Og nå klarer jeg ikke å forestille meg hvordan det ville vært å dra tilbake dit. Og ikke bare på turné. Jeg kan ikke se for meg å dra tilbake i det hele tatt.

Det overordnede marerittet er velkjent. De siste seks månedene har 8,78 millioner mennesker (mer enn hele Norges befolkning) blitt smittet av coronaviruset, og 226.000 er døde. Presidenten har ikke gitt nasjonale smittevernregler om å bruke munnbind ute blant folk, og har både ignorert og gjort narr av rådene fra det amerikanske folkehelseinstituttet.

Den enkeltes mareritt er ikke godt kjent. Søsteren min er gravid, og har blitt tvunget til å arbeide som designer for en nasjonal varehandelkjede. Hun har fremdeles ikke fått betalt for de knappe 30 dagene med covid-permisjon som hun ble lovet. Etterpå så hun seg nødt til å returnere til jobben, gravid i sjette måned, med null finansiell støtte fra selskapet eller staten. Hennes valg er, i likhet med millioner av andre i USA, enkelt: Jobb og risiker sykdom, med død som et ikke usannsynlig utfall, eller sult i hjel. For millioner på millioner av mennesker i USA betyr det å ikke jobbe nettopp at du ikke får spise.

Kapitalisme og demokrati har alltid vært sammenvevd i amerikansk kultur. Den dødelige kraften i denne sammenblandingen har blitt verre og verre de siste årene. Fire århundrer med slaveri (hvis du tror at varianter av apartheid ikke finnes ennå i Nord-Amerika, følger du ikke med), skjev fordeling av rikdom, millioner lever i fattigdom, mangel på utdannelse og en pandemi kombinert med inkompetent lederskap – alle disse faktorene har brakt USA til et sted hvor Europa og de fleste andre land allerede har vært: ansikt til ansikt med fascisme.

Ikke misforstå meg: De forente amerikanske stater er underlagt et autoritært, ultranasjonalistisk regime.

Donald Trumps regime er fundert på splittelse. Han prøver å kontrollere og manipulere pressen. Han dikter opp sine egne sannheter. Han skiller familier fra hverandre. Han egger til hat og rasisme. Han er en opportunist som profiterer på andres ulykke. Hvis denne administrasjonen innsettes igjen for fire nye år, legitimerer vi i 2021 autoritær ondskap.

Hvis du er oppvokst i Amerika, kjenner du til den amerikanske drømmen, den meritokratiske forestillingen om at alt er mulig ved hardt arbeid og dedikasjon, samme hvilke hindre du må over. Dette eventyret om rettferdighet er rett og slett usant. Det eksisterer ikke som del av systemet, som er designet av landets slaveeiere, og har aldri eksistert for noen som helst.

Min far, Norbert Elliot, er høyskoleprofessor. Som pensjonist er han dedikert til å fremme utdanning og forståelse av strukturene, som ofte er urettferdige, og som finnes på innsiden av akademia. Da jeg fortalte ham at jeg jobbet med denne artikkelen, ba ham meg om å sjekke ut Robert K. Merton, en av grunnleggerne av moderne sosiologi, og å researche strukturell ulikhet. I hovedsak går hans idé ut på at muligheter (et stort hus, penger, lykke, utdanning) tilbys, for så å bli strukturelt inndratt (avslag på lån, jobber med minimumslønn, lykke basert på eierskap, kunnskap som krever skolepenger). I Amerika blir alle tilbudt alt, men bare de få kan virkeliggjøre mulighetene.

Splittelsen er nå så veldig åpenbar, fordi demokratiske løfter, kapitalismens havari og tilstedeværelsen av autoritarianisme har skapt en perfekt storm. Hvis du ser nøyere etter, kan du se for deg hvordan skuta kommer til å gå ned.

Jeg er artist, og ikke spesielt politisk anlagt. Jeg er låtskriver. Jeg fremfører. Det er det jeg er god til, og jeg tror ikke nødvendigvis at andre bør bryr seg om meninger jeg har utover min egen musikk. Jeg er ikke Pablo Neruda, og jeg planlegger ikke å skrive min egen «Canto General» i nær framtid. Men jeg synes det er nødvendig på dette avgjørende tidspunktet å reise meg opp og si noe om det jeg ser.

Kanskje er artister spesielt utrustet for å fremføre protester med utgangspunkt i evnen de har til å sammenføye ideer og verdener, til å lokke en muse ut fra gjemmestedet sitt, til å formulere seg treffende.

Her er en begynnelse: Siden den aldri vil kunne redde oss, er stillheten dødelig. Nå er det tid for endring, tid for å synge ut. Kall på dine muser, be dem sette seg og forklar dem at romantikken er død, i likhet med andre ting som aldri eksisterte i første omgang. Du trenger fremdeles dine muser, men av andre grunner enn det som har med sannhet og skjønnhet å gjøre.

