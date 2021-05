MOT HATPRAT: – De kommende månedene begynner vi å rulle ut et nytt verktøy som, når det er slått på, filtrerer direktemeldingsforespørsler som inneholder støtende ord, uttrykk og emojis, skriver Rune Paulseth i Facebook. Foto: Facebook

Hva vi gjør for å takle hat på nett

Hat på nettet er en utfordring som ikke enkelt kan løses over natten, men vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å holde plattformene våre trygge.

RUNE PAULSETH, Norgessjef Facebook

Sosiale medier har blitt en del av supporterkulturen – ved å hjelpe fans med å se hva som skjer bak kulissene, til å samles etter en seier. Slike positive samhandlinger ønsker vi å se på Facebook og Instagram. Likevel prøver noen mennesker fortsatt å trakassere andre på sosiale medier, slik de dessverre også gjør offline. Vi har sett det altfor ofte, nå med den nylige, avskyelige, rasistiske og sexistiske trakasseringen mot idrettsprofiler og andre på nett. Ingen skal måtte bli utsatt for slikt.

Vi forstår de som har valgt å pause kontoene sine denne helgen, og at de ønsker endring. Selv om dette problemet er større enn ett enkelt selskap, ønsker vi å bidra til å stoppe hat på nett, og vi er klar over at vi spiller en stor rolle i å beskytte mennesker mot trakassering.

Derfor ønsker vi å forklare hva vi gjør for å oppnå dette målet, og diskutere endringene flere ønsker å se.

Vi har klare retningslinjer mot hatefulle ytringer: vi tillater det ikke. Men dessverre er ikke nulltoleranse ensbetydende med null-forekomst. Vi kan ikke hindre folk i å opptre fordomsfullt, eller stoppe folk fra å bedrive trakassering via telefonen, men vi kan ta grep for å forbedre retningslinjene våre, gjøre enda mer for å oppdage skadelig innhold og styrke håndhevelsen av reglene våre.

Det er komplekst å oppdage og fjerne hatefulle ytringer, det krever at man forstår konteksten og sammenhengen ytringen er gjort i. Vi bruker en kombinasjon av teknologi og menneskelige moderatorer for å oppdage og fjerne hatefulle ytringer på plattformene våre.

De siste årene har vi skapt verktøy som skal beskytte mennesker mot trakassering, inkludert muligheten til å filtrere bort slikt innhold i kommentarfelt og å slå av direktemeldinger fra folk man ikke følger på Instagram. Det er helt avgjørende at vi fortsetter å utvikle måter å beskytte mennesker mot å oppleve misbruk på nettet.

På samme måte som med SMS-er, er direktemeldinger på Instagram og i Messenger, private samtaler der meldinger går til deg personlig. Dette betyr at vi er avhengig av at brukerne våre rapporterer hatefulle direktemeldinger i appen, og at vi ikke proaktivt leter etter hatefulle ytringer eller mobbing i direktemeldinger på samme måte som i kommentarfelt eller innlegg på Facebook og Instagram.

Dessverre vet vi at mange offentlige personer mottar forferdelige meldinger i disse innboksene. Derfor har vi de siste månedene iverksatt strengere tiltak når folk bryter med retningslinjene våre i direktemeldinger – vi fjerner kontoene til de som gjentatte ganger sender meldinger som bryter med reglene.

De kommende månedene begynner vi å rulle ut et nytt verktøy som, når det er slått på, filtrerer direktemeldingsforespørsler som inneholder støtende ord, uttrykk og emojis.

Dette er den første funksjonen av sitt slag i sosiale medier, utviklet i samarbeid med fotballprofiler og ledende eksperter innen anti-diskriminering. Hvis folk tar denne funksjonen i bruk, skal de kunne slippe å se hatefulle eller trakasserende meldinger fra fremmede.

Dette gir brukere som blir utsatt for misbruk kontrollen tilbake, og vi vil oppfordre alle til å skru på funksjonen så snart den er tilgjengelig. I tillegg kommer vi til å gjøre det vanskeligere for brukere du tidligere har blokkert å kontakte deg, ved at du kan blokkere nye kontoer de oppretter før de eventuelt prøver å kontakte deg på nytt.

Hat på nettet er en utfordring som ikke enkelt kan løses over natten, men vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å holde plattformene våre trygge. Vi fortsetter vårt samarbeid med fotballindustrien, myndighetene og andre for å drive forandring.

Sammen vil vi fortsette å jobbe for at alle kan samles i et trygt miljø på nettet.