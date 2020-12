Leder

VG mener: Lytt til nødropet fra utelivet

Regjeringens respons på nødropet fra Oslo rådhus, er som et dystert frempek mot hovedstadens uteliv når coronaen har lagt seg: «Stillheten efterpå».

Det er fristende å sitere opptil flere strofer fra Rolf Jacobsens hjerteskjærende dikt om hva «som følger efter skuddene» og resignasjonen når «det er altfor sent». På vegne av de samme hjørnesteinsbedriftene som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjorde seg til talsmann for, håper vi imidlertid på det beste. Men frykter det verste.

Vi mener regjeringen i det store og hele har håndtert pandemien godt, og handlet etter beste skjønn ut fra de forutsetninger og kunnskaper man til enhver tid har hatt. Vi registrerer også at både statsminister og helseminister erkjenner at ting kunne vært gjort annerledes ut fra dagens viten om smittevern. Derfor er det underlig at våre øverste politiske myndigheter ikke lytter bedre til nødropene som formidles her og nå fra en næring som synes å falle mellom flere stoler – og bord, bokstavelig talt.

Om Oslos restaurant- og utelivsbransje kan mye sies. Både Mattilsynet, kemneren, utlendingsmyndighetene og politiet har røverhistorier nok til å fylle bindsterke verk om uregelmessigheter og lyssky drift. Talende nok brukes også frykten for svindel og misbruk av ordninger som en av forklaringene på avgrensinger og manglende målretting av coronatiltak for utelivet.

Regjeringen har selvfølgelig ikke ment å mistenkeliggjøre en hel bransje, og vi tror heller ikke det ligger vrang vilje bak. Desto større grunn til å sette seg ned med utelivsaktørene og lytte til hva de har å si.

Næringen er slett ikke den eneste som pålagte restriksjoner har påført ekstraordinære kostnader og ditto lave inntekter. Og i likhet med mange andre næringslivsaktører kan også serveringsnæringen få kompensert enkelte faste utgifter, som husleie, forsikringspremie og kommunale avgifter.

De får imidlertid ikke kompensert for råvarer, mat og drikke som må destrueres på grunn av myndighetenes restriksjoner. De får ikke kompensert for økte kostnader knyttet til forordninger og tiltak for å følge smittevernreglene, i henhold til pålegg. De får heller ikke kompensert for lønnskostnader, noe Danmark innførte allerede i mars. Den norske ekspertgruppen ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, som foreslo en tilsvarende lønnsstøtte for å opprettholde sysselsettingen i bransjer som nettopp restaurant- og serveringsnæringen, er blitt overhørt.

Coronaen koster. Kompensasjons- og stimulipakker årelater statskassen. Men hvis staten uansett må kompensere oppsagte kelnere og kjøkkensjefer for uteblitte lønnsmidler via NAV, burde man ikke da vurdere ordninger som sikrer arbeidstakere og arbeidsgivere kontinuitet, og som bedrer muligheten for å kunne fortsette som før idet restriksjonene avblåses?

Store, konserneide aktører har muskler til å restarte kjederestauranten eller franchisepuben når pandemien er over. Men for kafeen på hjørnet i leide lokaler venter bare én ting etterpå. Stillheten.

